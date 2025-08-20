La Capital | Información General | murió

Murió tras una cirugía y ahora su familia quiere saber si recibió fentanilo contaminado: "Nadie nos llamó del sanatorio"

El nombre de la santafesina Norma Vázquez, de 83 años, figura en la lista de pacientes fallecidos en la causa por fentanilo que tramita el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak

20 de agosto 2025 · 15:41hs
Norma Vázquez

Norma Vázquez, de 83 años, quien falleció en el Sanatorio Diagnóstico tras una cirugía. 

La causa por la utilización de fentanilo contaminado en hospitales y sanatorios de la provincia de Santa Fe sumó un nuevo capítulo con el testimonio de Sandra Martínez, hija de Norma Vázquez, una mujer de 83 años que falleció en abril pasado tras someterse a una cirugía en el Sanatorio Diagnóstico de la ciudad de Santa Fe.

En diálogo con la radio LT10, Sandra relató que su madre -quien vivía en Marcelino Escalada, a 130 kilómetros de la capital provincial- ingresó el 4 de abril al Sanatorio Diagnóstico para una cirugía de vesícula, un procedimiento considerado de baja complejidad.

Sin embargo, durante la operación se produjo una perforación intestinal, lo que obligó a una segunda intervención quirúrgica de urgencia. Norma pasó a terapia intensiva, donde permaneció sedada hasta que finalmente falleció.

“Supuestamente ella había salido bien de la operación, estaba recuperándose un poquito mejor, pero a la madrugada me avisan que había fallecido”, contó Sandra.

Al principio, la familia interpretó lo ocurrido como un caso de mala praxis. Pero días atrás se enteraron de que el nombre de Norma aparecía en la lista de pacientes vinculados al fentanilo adulterado que investiga la Justicia Federal.

Sin comunicación del sanatorio

“Yo nunca supe nada. Nadie me llamó del sanatorio. Nos enteramos porque un periodista de Santa Fe (Pablo Benito) me mandó la lista y ahí estaba mi mamá”, denunció Sandra.

Según explicó, a diferencia del Hospital Cullen, donde se notificó a los familiares de los pacientes alcanzados por la investigación, en el sanatorio privado no hubo comunicación oficial.

Ahora, la hija de Norma inició gestiones para acceder a la historia clínica y el historial de enfermería, con el objetivo de esclarecer qué ocurrió en los últimos días de vida de su madre.

“Al principio yo no iba a hacer nada, pero mis hijos me dijeron que haga justicia. Me quedé callada por la mala praxis, pero ahora no. Ya basta”, afirmó. Sandra adelantó que se presentará como querellante en la causa federal por el fentanilo contaminado, que investiga el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak.

“Hay que moverse, porque si uno se queda callado esto no avanza. Quiero que se sepa la verdad de lo que pasó con mi mamá”, concluyó.

Noticias relacionadas
Falleció la “Barbie-narco chilena” junto a sus dos hijos en un accidente en Fresia

Murió la "Barbie narco chilena": quién era y por qué fue investigada

un ciclista murio atropellado por un colectivo en avenida circunvalacion

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Núñez murió este martes tras agonizar una semana en el Hospital Clemente Alvarez

Murió un hombre que había sido ferozmente atacado a tiros hace una semana

Confirman que la persona atropellada por un tren en Funes es el hombre que estaba desaparecido.

Un hombre murió en Funes tras ser atropellado por un tren

Ver comentarios

Las más leídas

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

El partido Central-Newells de este sábado tendrá un árbitro debutante

El partido Central-Newell's de este sábado tendrá un árbitro debutante

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Lo último

Hicieron una encuesta sobre la mejor camiseta de fútbol de la historia y ganó una que usó Maradona

Hicieron una encuesta sobre la mejor camiseta de fútbol de la historia y ganó una que usó Maradona

Torneo de reserva: los pibes de Central no dejaron dudas y golearon a Ferro

Torneo de reserva: los pibes de Central no dejaron dudas y golearon a Ferro

La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda: de cuánto es la multa

La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda: de cuánto es la multa

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Las mujeres tenían 72 años y son trillizas con un hermano. Estaban golpeadas y fueron halladas en distintos ambientes del lugar. Familiares dijeron que en el inmueble no faltaban objetos de importancia.
Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur
El costo de la canasta alimentaria subió 3,3% en Rosario: fuerte subas en frutas y verduras
Economía

El costo de la canasta alimentaria subió 3,3% en Rosario: fuerte subas en frutas y verduras

El dólar oficial subió por primera vez en 13 jornadas y el blue en Rosario sigue en el freezer
Economía

El dólar oficial subió por primera vez en 13 jornadas y el blue en Rosario sigue en el freezer

Tragedia en San Lorenzo: la hipótesis del fiscal que investiga la muerte de cinco operarios
LA REGION

Tragedia en San Lorenzo: la hipótesis del fiscal que investiga la muerte de cinco operarios

Crudo pronóstico de un influencer libertario sobre la economía: Hay rubros que no sobrevivirán la estabilización
Política

Crudo pronóstico de un influencer libertario sobre la economía: "Hay rubros que no sobrevivirán la estabilización"

De cuánto serán las jubilaciones de Ansés si el Congreso rechaza el veto de Milei
Información General

De cuánto serán las jubilaciones de Ansés si el Congreso rechaza el veto de Milei

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

El partido Central-Newells de este sábado tendrá un árbitro debutante

El partido Central-Newell's de este sábado tendrá un árbitro debutante

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

En medio de la polémica, se supo que Homo Argentum tuvo financiamiento del Estado

En medio de la polémica, se supo que "Homo Argentum" tuvo financiamiento del Estado

Ovación
Torneo de reserva: los pibes de Central no dejaron dudas y golearon a Ferro

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Torneo de reserva: los pibes de Central no dejaron dudas y golearon a Ferro

Torneo de reserva: los pibes de Central no dejaron dudas y golearon a Ferro

Torneo de reserva: los pibes de Central no dejaron dudas y golearon a Ferro

La emotiva carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: Eres eterno

La emotiva carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: "Eres eterno"

Torneos de tenis Cosat e ITF: Tomás Re confirmó el protagonismo de la FST y se consagró campeón del ITF J60

Torneos de tenis Cosat e ITF: Tomás Re confirmó el protagonismo de la FST y se consagró campeón del ITF J60

Policiales
Condenado a 18 años de prisión por matar a un músico chamamecero en una fiesta de cumpleaños
Policiales

Condenado a 18 años de prisión por matar a un músico chamamecero en una fiesta de cumpleaños

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Lo acusan de matar a un hombre para robarle un televisor: comenzó el juicio y piden perpetua

Lo acusan de matar a un hombre para robarle un televisor: comenzó el juicio y piden perpetua

Lo despidieron de una verdulería y quedó preso por extorsionar a su antiguo empleador

Lo despidieron de una verdulería y quedó preso por extorsionar a su antiguo empleador

La Ciudad
La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda: de cuánto es la multa
La Ciudad

La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda: de cuánto es la multa

Un tejido social roto motiva la solidaridad en Rosario: Hay gente que la está pasando mal

Un tejido social "roto" motiva la solidaridad en Rosario: "Hay gente que la está pasando mal"

Se presentó la Feria Internacional del Libro de Rosario 2025, la más masiva del interior

Se presentó la Feria Internacional del Libro de Rosario 2025, "la más masiva del interior"

Ozempic trucho: alerta de farmacéuticos por la venta online de pastillas para adelgazar

Ozempic trucho: alerta de farmacéuticos por la venta online de pastillas para adelgazar

Gripe aviar: Argentina suspende sus exportaciones avícolas por un brote en Buenos Aires
economia

Gripe aviar: Argentina suspende sus exportaciones avícolas por un brote en Buenos Aires

Docentes, estatales y jubilados se movilizaron en el centro de Rosario
La Ciudad

Docentes, estatales y jubilados se movilizaron en el centro de Rosario

Lo despidieron de una verdulería y quedó preso por extorsionar a su antiguo empleador
Policiales

Lo despidieron de una verdulería y quedó preso por extorsionar a su antiguo empleador

Una mañana de miércoles: Rosario sumó tres cortes de tránsito en rutas y accesos
La Ciudad

Una mañana de miércoles: Rosario sumó tres cortes de tránsito en rutas y accesos

El gobierno nacional estudia aumentar prestaciones para discapacidad para evitar el veto
Política

El gobierno nacional estudia aumentar prestaciones para discapacidad para evitar el veto

Adiós al insomnio: la técnica de Harvard para conciliar el sueño en un minuto
Información General

Adiós al insomnio: la técnica de Harvard para conciliar el sueño en un minuto

Estafas: imputarán al financista Pablo Arcamone, denunciado por 40 personas
Policiales

Estafas: imputarán al financista Pablo Arcamone, denunciado por 40 personas

Rescatan en un libro la obra de la pionera de la pintura argentina Josefa Díaz y Clusellas
La Ciudad

Rescatan en un libro la obra de la pionera de la pintura argentina Josefa Díaz y Clusellas

Choque en la autopista a Santa Fe a la altura de San Lorenzo: una persona atrapada
LA REGION

Choque en la autopista a Santa Fe a la altura de San Lorenzo: una persona atrapada

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en Los Pumitas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en Los Pumitas

El tiempo en Rosario: miércoles sin tormentas pero con alerta por vientos
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles sin tormentas pero con alerta por vientos

Quieren usar Inteligencia Artificial en los servicios de la Municipalidad

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Quieren usar Inteligencia Artificial en los servicios de la Municipalidad

Sesión clave en Diputados por los vetos en jubilaciones y  discapacidad
Política

Sesión clave en Diputados por los vetos en jubilaciones y  discapacidad

Corte de tránsito en la ruta 33 entre Pujato y la A012 por las intensas lluvias
La Región

Corte de tránsito en la ruta 33 entre Pujato y la A012 por las intensas lluvias

Temporal en Rosario: cayó en un solo día casi la lluvia habitual de todo agosto
La Ciudad

Temporal en Rosario: cayó en un solo día casi la lluvia habitual de todo agosto

San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora
La Región

San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora

El gobierno libera la circulación de camiones bitrenes
Política

El gobierno libera la circulación de camiones bitrenes

Newells acelera la puesta a punto de cara al clásico ante Central el sábado en el Gigante

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's acelera la puesta a punto de cara al clásico ante Central el sábado en el Gigante

Los clásicos de Ángel Di María: cómo formó Central y qué puntajes recibió

Por Luis Castro
Ovación

Los clásicos de Ángel Di María: cómo formó Central y qué puntajes recibió

Los expertos dieron su veredicto: el mejor alfajor del mundo es chubutense
Información General

Los expertos dieron su veredicto: el "mejor alfajor del mundo" es chubutense