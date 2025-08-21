Pelea en la zona sur: recibió una puñalada a la madrugada y denunció a su suegro

Economía
La actividad volvió a caer en junio y se confirma el freno de la economía
Economía
El 8 % de los argentinos hizo en 2025 su primera compra internacional en línea
Información General
Ansés anunció nuevos préstamos para jubilados: cómo acceder
Política
Homenajearon al militar Larrabure, asesinado por el ERP en Rosario
Ovación
Cayó el creador de Al Ángulo TV, un sitio web pirata que retransmitía fútbol
Policiales
Lo acusan de matar a un hombre para robarle un televisor: piden perpetua
POLICIALES
Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario
Política
Autonomía: el apuro de Unidos, el "acting" de Monteverde y el tiro final
Economía
Bolsa de Comercio de Rosario: los nombres de los candidatos a presidente
tecnología
Google confirmó que vulneraron 2.500 millones de cuentas de Gmail
Información General
Quieren saber si una paciente santafesina recibió fentanilo contaminado
La Ciudad
Efecto ciclogénesis: Rosario casi triplicó el promedio de lluvias del mes en 36 horas
Salud
Ozempic trucho: alerta de farmacéuticos por la venta en línea de pastillas
Política
Habrá protestas contra Milei en la Bolsa de Comercio: "Es una persona no grata"
economia
Argentina suspende sus exportaciones avícolas por un brote de gripe aviar
La Ciudad
Docentes, estatales y jubilados se movilizaron en el centro de Rosario
Policiales
Lo despidieron y fue preso por extorsionar a su antiguo empleador en una verdulería
Información General
Adiós al insomnio: la técnica de Harvard para conciliar el sueño en un minuto
Policiales
Estafas: imputarán al financista Pablo Arcamone, denunciado por 40 personas
La Ciudad
Rescatan la obra de Josefa Díaz y Clusellas, pionera de la pintura argentina