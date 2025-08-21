La Capital | Ovación | Muertos

Independiente y U de Chile: los rumores sobre muertos y el estado de salud de los heridos

Si bien se habló de posibles fallecidos en la cancha del Rojo, el propio emabajador de Chile desmintió las versiones y llevó tranquilidad. Un repaso por la situación

21 de agosto 2025 · 12:19hs
Hinchas de U de Chile e Independiente protagonizaron graves incidentes en Avellaneda.

Hinchas de U de Chile e Independiente protagonizaron graves incidentes en Avellaneda.

Los graves incidentes en las tribunas del estadio Libertadores de América entre hinchas de Independiente y de Universidad de Chile generaron múltiples heridos y detenidos, además de las imágenes que se viralizaron y generaron repercusión en redes sociales. A pesar de que en primera instancia se difundió la información de que hubo muertos, el propio embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, desmintió que haya fallecidos.

En medio del caos y la cancelación del partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana, distintos usuarios de redes sociales que estaban presentes en el estadio aseguraban que al menos dos hinchas habían muerto durante los enfrentamientos. No obstante, las informaciones oficiales aclararon que no hubo fallecidos. Sí hubo varios espectadores que fueron hospitalizados.

No hubo muertos. Todavía hay 97 detenidos. Están a la espera que el fiscal de su parecer respecto a la investigación de los delitos que se cometieron. Fui a dos hospitales ayer en Avellaneda, son en total 15 heridos, de ellos hay dos que fueron operados quirúrgicamente, por golpes en el cráneo, uno de ellos más o menos grave”, afirmó Viera-Gallo durante una entrevista en Urbana Play.

Heridos chilenos tras los incidentes

Al respecto, detalló: "Las noticias que tengo es que todo ha evolucionado más o menos bien. Los otros, en cambio, estaban siendo atendidos por traumas menores y deberían recibir el alta pronto".

El embajador chileno en Argentina confirmó que tiene “una lista de todos los heridos” y mostró su gratitud a los servicios médicos que atendieron a sus compatriotas en distintos hospitales. “Algo pasó aquí en la organización que no ocurrió cuando vino la Universidad de Chile a La Plata”, remarcó.

“Felizmente no hubo muertos, a pesar de lo que se decía en redes sociales. Las cosas deben normalizarse pronto”, sostuvo el diplomático para llevar tranquilidad con respecto a los graves incidentes.

El comunicado del Ministerio de Seguridad

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación realizaron un comunicado al mediodía de este jueves, en el que apuntaron contra la Policía de la provincia de Buenos Aires, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el presidente de la AFA Claudio Tapia.

"El Ministerio de Seguridad Nacional se presentará en la causa penal. Lo ocurrido es uno de los episodios más graves en la historia del fútbol argentino y deja expuesta la total incompetencia de la Aprevide y del Ministerio de Seguridad bonaerense, que por acción u omisión consolidaron un esquema de "hinchadas unidas" y "dejar hacer" que agrava la violencia", indicaron en el comunicado.

En tanto, concluyeron: "El orden y la seguridad de los argentinos no puede quedar subordinada a la especulación política ni a intereses electorales. Las familias y los hinchas de bien se merecen eventos deportivos en paz".

