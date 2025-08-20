La Capital | Economía | Bolsa de Comercio

Bolsa de Comercio de Rosario: se conocieron los nombres de los candidatos a presidente

En diciembre se termina la gestión de Miguel Simioni, y hay dos empresarios que buscan quedarse con la conducción. Por primera vez, podría ganar una mujer

20 de agosto 2025 · 15:54hs
Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

Mayra Boglich

Víctor Fiti Cabanellas

En la previa a la visita del presidente Javier Milei a la Bolsa de Comercio de Rosario por su aniversario número 141°, se conocieron los nombres de los dos candidatos que buscarán quedarse con la conducción de la entidad bursátil. Las elecciones tomarán lugar en diciembre, fecha que marcará el fin de la gestión de Miguel Simioni, reconocido en la institución por su impronta de renovación y apertura.

En ese sentido, por parte del oficialismo se llegó a un consenso unánime con la postulación de Mayra Boglich, una empresaria alimentaria. Boglih preside Inalpa, una compañía familiar con 50 años de trayectoria que se dedica a la producción y al envase de hortalizas y legumbres.

Por otro lado, un grupo de socios de la oposición, especialmente ligados a las gestiones de Raúl Meroi y Alberto Padoán, sorprendieron al presentar la candidatura del empresario molinero Víctor "Fiti" Cabanellas, quien competirá contra la candidata de la gestión oficialista de Simioni.

>> Leer más: Milei en la Bolsa de Comercio: tras la baja de retenciones se pone otro reclamo sobre la mesa

Quiénes son los candidatos de la Bolsa de Comercio

De esta manera, en las elecciones de diciembre de la Bolsa de Comercio de Rosario habrá dos contendientes. Al parecer, no se logró el consenso suficiente como para presentar una lista única.

Actualmente, Mayra Boglich ejerce como vocal de la institución rosarina. Si Boglich se alza con la conducción en diciembre, no sólo sería la primera mujer en presidir la Bolsa de Comercio de Rosario, sino la primera mujer en ser presidenta de una entidad bursátil en el país.

Por su parte, la candidata de la Mesa Ejecutiva conduce Inalpa, una empresa familiar con medio siglo de historia que está ubicada en Pavón Arriba.

En particular, Inalpa es líder en la producción y envase de hortalizas y legumbres frescas. Boglich también cuenta con fuerte trayectoria en la dirigencia empresarial: fue Secretaria de la Unión Industrial Región Rosario.

No obstante, y a pesar de ser dueña de una empresa con gran importancia en el rubro, se señaló que una de las "debilidades" de Boglich es no estar vinculada íntimamente al "corazón" de la Bolsa de Comercio (el mercado de granos y de valores). De ser electa, la empresaria sería la primera mujer en presidir la entidad.

En el otro lado está Víctor "Fiti" Cabanellas, empresario industrial molinero, que ya fue vicepresidente de la Bolsa de Comercio de Rosario. Su candidatura fue una sorpresa para la mesa Ejecutiva.

"No voy como opositor, voy por la voluntad de un grupo determinado de socios", expresó Cabanellas en entrevista con CNN Radio. Además, expresó estar alejado de la Bolsa, pero que fueron los apoyos de socios de la entidad bursátil lo que lo motivaron a postularse.

"Yo no lo tenía en los planes, estaba alejado de la Bolsa desde hace más de una década. Pero con el correr de los días la ola de apoyos se hizo muy grande y ayer tomé la decisión de aceptar la candidatura", aseguró el empresario.

En cuanto a la posibilidad de que haya una sola lista en las elecciones de diciembre, Victor Cabanellas afirmó: "Yo me siento mucho más fuerte en una elección que consensuando. Igual transmití que lo ideal es trabajar por el consenso, porque en la Bolsa conviven negocios, amistades y sectores muy diversos, y las elecciones suelen dejar heridas que no son buenas".

La visita de Javier Milei a la Bolsa de Comercio de Rosario

El presidente Javier Milei llegará este viernes a la ciudad para encabezar el acto por el 141º aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), acompañado por integrantes de su equipo económico.

El mandatario se convertirá así en el primer jefe de Estado argentino en participar en dos actos por el aniversario de la entidad bursátil rosarina, que históricamente reúne a referentes del sector agroindustrial y financiero del país.

La agenda oficial prevé la presencia de funcionarios del gabinete económico, aunque aún no trascendieron los nombres confirmados. La ceremonia se realizará en la sede central de la BCR a las 21 y contará con la participación de empresarios, dirigentes y autoridades locales.

