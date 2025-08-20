La Capital | Política | autonomía

Autonomía: el apuro de Unidos, el "acting" de Monteverde y el tiro final

Se firmaron dictámenes de mayoría del oficialismo pero hubo un tenso cruce con la oposición. El convencional de Más para Santa Fe se retiró del recinto

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

20 de agosto 2025 · 10:05hs
La comisión de Régimen Municipal se calentó

La comisión de Régimen Municipal se calentó

El debate por la autonomía municipal en el marco de la reforma constitucional se encendió fuerte este martes cuando la oposición acusó a Unidos de querer aprobar rápidamente el dictamen en la comisión de Régimen Municipal. El convencional de Más para Santa Fe, Juan Monteverde, abandonó con acusaciones el debate, y el oficialismo lo cruzó y aprobó los dictámenes.

Sobre el final de jornada larguísima, el oficialismo pedía aprobar los dictámenes de mayoría de derecho a la ciudad, ordenamiento territorial, régimen municipal, áreas metropolitanas y recursos (coparticipación). Faltaban las cláusulas transitorias y la oposición sostenía que se estaba sacando todo a las apuradas.

Nos traen al recinto sin el texto escrito. Lo único que pedíamos era hacernos el texto del dictamen del oficialismo y encontrar consenso con la letra escrita no con el diálogo”, dijo el peronista Pablo Corsalini de Más para Santa Fe. “Nos están llevando a aprobar de una manera apresurada sin haberlo leído con tiempo”, agregó Daniel Machado de Somos vida.

Monteverde y su autonomía

Monteverde hizo un intento por abrir el debate: “¿No tuvimos la posibilidad de leerlo y pretenden aprobarlo hoy? No lo cerremos como mayoría al dictamen porque después no se puede modificar”.

Pocos minutos después de la palabra de otros convencionales, Monteverde volvió a tomar el micrófono y anunció que “la oposición” se retiraba. En la práctica lo acompañó solo Corsalini.

“Hoy el oficialismo en esta comisión quiere imponer una mayoría ajustada, y no permitir que el resto de la ciudadanía que no lo votó tenga la posibilidad de escribir un pedazo de esta Constitución. Como esta va a ser esta actitud y no van a pasar a cuarto intermedio, hablé con otros bloques y en estas condiciones no estamos dispuestos a formar parte del debate y no vamos a formar parte de simulacro”, dijo y desapareció.

blanco popi
Joaquín Blanco le respondió a Monteverde quien se retiró de la sesión de autonomía

Joaquín Blanco le respondió a Monteverde quien se retiró de la sesión de autonomía

La respuesta de Unidos

El socialista Joaquín Blanco fue quien le respondió al dirigente de Ciudad Futura. “Estamos en un proceso de Constitución pero lo que hay es un posicionamiento y lamento la actitud de Monteverde de retirarse del debate”.

“Estamos después de 31 años dando la posibilidad a que nuestras localidades sean autónomas. Y que por una especulación sectorial sobre alguna pretensión de que en el texto diga algo que le pueda convenir, en una coyuntura electoral a un dirigente determinado, se haga este acting de irse del debate nos parece poco serio y democrático”.

“Podemos tener diferencias pero nunca retirarnos del debate, podemos tener posiciones encontradas pero no abandonar. La idea es discutir, nadie baja una palanca que es este el dictamen y no escuchamos a la oposición”.

Luego siguió directamente contra el dirigente que se alió electoralmente con el peronismo. “Lo que se está haciendo es que Monteverde se sienta protagonista de este espacio y se erija como líder de la oposición de Santa Fe. No, estamos discutiendo otra cosa”.

Hábil, Blanco sostuvo que Monteverde era el que no pretendía dar el debate al retirarse. “Se escribieron decenas de libros y se ha esperado esta escena, y por el capricho de un dirigente circunstancial estamos viviendo esta situación de no poder dar el debate. Es muy sagrado lo que estamos discutiendo para que una coyuntura electoral tiña esta comisión y Convención”.

La respuesta y el final

“No hay ninguna escena, acá el oficialismo en 13 horas no pudo presentar un proyecto razonable y básico de lo que quiere. No nos estamos retirando de la Convención sino de este acting de despacho. Preparen los papeles y el jueves analizaremos”, dijo como un último intento Diego Giuliano compañero de bloque de Monteverde.

Machado opinó que “no era serio” avanzar como quería el oficialismo. “No cuesta nada que lo tratemos el jueves. Más allá de que estén apurados y que salga, no va con las formas de la constituyente. Desde las 9 estamos y no se entiende porqué lo quieren aprobar”. Giustiniani pidió copia también del texto. “Trabajemos para que este tema -sostuvo- que es uno de los más importantes de la reforma pueda salir con la mayor cantidad de firmas posibles”.

Finalmente la comisión de Régimen Municipal concluyó una etapa clave al emitir cinco dictámenes de mayoría presentados llevaron la firma del bloque de Unidos para Cambiar Santa Fe y uno de minoría de La Libertad Avanza. El próximo jueves retomarán el trabajo en comisión para emitir el dictamen de cláusula transitoria.

Noticias relacionadas
En la oposición confían en voltear este miércoles el veto a la ley de discapacidad y al aumento a jubilados. 

Sesión clave en Diputados por los vetos en jubilaciones y  discapacidad

El titular del peronismo provincial, Guillermo Cornaglia, reivindicó el esquema de unidad sellado de cara a los comicios de octubre próximo. 

Elecciones 2025: el PJ de Santa Fe descartó rupturas y prepara la campaña

el gobierno libera la circulacion de camiones bitrenes

El gobierno libera la circulación de camiones bitrenes

Javier Milei durante su discurso del año pasado en la Bolsa de Comercio de Rosario..

Milei en la Bolsa de Comercio: se pone otro reclamo sobre la mesa

Ver comentarios

Las más leídas

San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora

San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora

El partido Central-Newells de este sábado tendrá un árbitro debutante

El partido Central-Newell's de este sábado tendrá un árbitro debutante

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Lo último

Rescatan en un libro la obra de la pionera de la pintura argentina Josefa Díaz y Clusellas

Rescatan en un libro la obra de la pionera de la pintura argentina Josefa Díaz y Clusellas

Una por una, las nuevas apps y plataformas que llegaron a Rosario

Una por una, las nuevas apps y plataformas que llegaron a Rosario

Lo despidieron de una verdulería y quedó preso por extorsionar a su antiguo empleador

Lo despidieron de una verdulería y quedó preso por extorsionar a su antiguo empleador

Tragedia en San Lorenzo: la hipótesis del fiscal que investiga la muerte de cinco operarios

Leandro Lucente anticipó que aún faltan algunas pericias y aclaró que la obra sigue clausurada. Lo que se sabe, hasta el momento, sobre el fatal episodio

Tragedia en San Lorenzo: la hipótesis del fiscal que investiga la muerte de cinco operarios
Lo despidieron de una verdulería y quedó preso por extorsionar a su antiguo empleador
Policiales

Lo despidieron de una verdulería y quedó preso por extorsionar a su antiguo empleador

Central alertó sobre la venta de entradas falsas para el clásico y pidió que la Justicia investigue
Ovación

Central alertó sobre la venta de entradas falsas para el clásico y pidió que la Justicia investigue

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario
POLICIALES

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Autonomía: el apuro de Unidos, el acting de Monteverde y el tiro final

Por Facundo Borrego
Política

Autonomía: el apuro de Unidos, el "acting" de Monteverde y el tiro final

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora

San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora

El partido Central-Newells de este sábado tendrá un árbitro debutante

El partido Central-Newell's de este sábado tendrá un árbitro debutante

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Temporal en Rosario: cayó en un solo día casi la lluvia habitual de todo agosto

Temporal en Rosario: cayó en un solo día casi la lluvia habitual de todo agosto

Ovación
La gran oportunidad que llega para Franco Colapinto y los pilotos novatos en la Fórmula 1
Ovación

La gran oportunidad que llega para Franco Colapinto y los pilotos novatos en la Fórmula 1

La gran oportunidad que llega para Franco Colapinto y los pilotos novatos en la Fórmula 1

La gran oportunidad que llega para Franco Colapinto y los pilotos novatos en la Fórmula 1

Central alertó sobre la venta de entradas falsas para el clásico y pidió que la Justicia investigue

Central alertó sobre la venta de entradas falsas para el clásico y pidió que la Justicia investigue

Video: Mauro Icardi le tiró un cabezazo a un hincha de Galatasaray

Video: Mauro Icardi le tiró un cabezazo a un hincha de Galatasaray

Policiales
Lo despidieron de una verdulería y quedó preso por extorsionar a su antiguo empleador
Policiales

Lo despidieron de una verdulería y quedó preso por extorsionar a su antiguo empleador

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Estafas: imputarán al financista Pablo Arcamone, denunciado por 40 personas

Estafas: imputarán al financista Pablo Arcamone, denunciado por 40 personas

Un perro policía detectó 44 kilos de cocaína en un camión que iba a Rosario

Un perro policía detectó 44 kilos de cocaína en un camión que iba a Rosario

La Ciudad
Rescatan en un libro la obra de la pionera de la pintura argentina Josefa Díaz y Clusellas
La Ciudad

Rescatan en un libro la obra de la pionera de la pintura argentina Josefa Díaz y Clusellas

Elecciones 2025 en Santa Fe: confirmaron cuándo cobran las autoridades de mesa

Elecciones 2025 en Santa Fe: confirmaron cuándo cobran las autoridades de mesa

Incontinencia urinaria en mujeres y hombres: ¿un problema que tiene solución?

Incontinencia urinaria en mujeres y hombres: ¿un problema que tiene solución?

Una mañana de miércoles: Rosario sumó tres cortes de tránsito en rutas y accesos

Una mañana de miércoles: Rosario sumó tres cortes de tránsito en rutas y accesos

Temporal en Rosario: cayó en un solo día casi la lluvia habitual de todo agosto
La Ciudad

Temporal en Rosario: cayó en un solo día casi la lluvia habitual de todo agosto

San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora
La Región

San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora

El gobierno libera la circulación de camiones bitrenes
Política

El gobierno libera la circulación de camiones bitrenes

Newells acelera la puesta a punto de cara al clásico ante Central el sábado en el Gigante

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's acelera la puesta a punto de cara al clásico ante Central el sábado en el Gigante

Los clásicos de Ángel Di María: cómo formó Central y qué puntajes recibió

Por Luis Castro
Ovación

Los clásicos de Ángel Di María: cómo formó Central y qué puntajes recibió

Los expertos dieron su veredicto: el mejor alfajor del mundo es chubutense
Información General

Los expertos dieron su veredicto: el "mejor alfajor del mundo" es chubutense

Un perro policía detectó 44 kilos de cocaína en un camión que iba a Rosario
Policiales

Un perro policía detectó 44 kilos de cocaína en un camión que iba a Rosario

El tomate triturado de Marolio tenía brotes de semillas, no gusanos
Información General

El tomate triturado de Marolio tenía brotes de semillas, no gusanos

El dólar oficial prolonga su racha bajista: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial prolonga su racha bajista: qué pasó con el blue en Rosario

Primeros peritajes: el fentanilo agravó los cuadros de las víctimas
Información General

Primeros peritajes: el fentanilo agravó los cuadros de las víctimas

El gobierno pagará la suba a docentes y dice que la paritaria está cerrada
La Ciudad

El gobierno pagará la suba a docentes y dice que la paritaria está cerrada

La UTN se suma al paro de 48 horas: no habrá clases ni jueves ni viernes
La Ciudad

La UTN se suma al paro de 48 horas: no habrá clases ni jueves ni viernes

Milei en la Bolsa de Comercio: se pone otro reclamo sobre la mesa
Política

Milei en la Bolsa de Comercio: se pone otro reclamo sobre la mesa

Una ciudad de Suecia tiene que mudarse y la iglesia se lleva hasta el edificio
Información General

Una ciudad de Suecia tiene que mudarse y la iglesia se lleva hasta el edificio

El clásico tendrá operativo de seguridad dinámico en Arroyito y el Parque
Ovación

El clásico tendrá operativo de seguridad dinámico en Arroyito y el Parque

Discapacidad: el fallo contra el veto de Milei sienta precedente
LA CIUDAD

Discapacidad: el fallo contra el veto de Milei "sienta precedente"

Ley Ema: buscan frenar la violencia digital y castigar la difusión de material íntimo
Información General

"Ley Ema": buscan frenar la violencia digital y castigar la difusión de material íntimo

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas
Policiales

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

Entre lluvias y viento: ¿cuál será el día más frío de la semana en Rosario?
La Ciudad

Entre lluvias y viento: ¿cuál será el día más frío de la semana en Rosario?

Ley de emergencia en discapacidad: vigilia en Rosario contra el veto
La Ciudad

Ley de emergencia en discapacidad: vigilia en Rosario contra el veto