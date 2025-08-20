A 50 años de su muerte, homenajearon al militar Larrabure asesinado por el ERP en Rosario

El coronel estuvo secuestrado 372 día. Finalmente su cuerpo fue encontrado el 23 de agosto de 1975 en Ovidio Lagos y Muñoz

Argentino del Valle Larrabure, a cincuenta años de su asesinato

El gobierno nacional homenajeó al coronel Argentino del Valle Larrabure a 50 años de su asesinato. Después de pasar 372 días secuestrado, el militar fue asesinado en Rosario el 19 de agosto de 1975 en manos del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y su cuerpo fue encontrado el 23 de ese mismo mes en Ovidio Lagos y Muñoz.

El coronel Argentino del Valle Larrabure fue secuestrado por el ERP el 10 de agosto de l974 durante el asalto a la fábrica militar de Villa María, Córdoba. El ERP sacó del cuartel a Larrabure, de 42 años, y lo encerró en lo que denominaba "cárcel del pueblo" -construida en el sótano de una casa de Rosario- durante poco más de un año, exactamente 372 días. Su cadáver apareció el 23 de agosto de 1975, con signos evidentes de estrangulamiento y golpes.

La ceremonia en su honor a medio siglo de su asesinato se llevó adelante en la sede del Ministerio de Defensa, en Buenos Aires. Comenzó con la presentación de las tropas al jefe del Ejército, teniente general Carlos Alberto Presti. Se encontraban presentes altas autoridades, familiares e invitados especiales.

Asimismo, se entonaron las estrofas del himno nacional argentino y se efectuó una invocación religiosa a cargo del capellán mayor del Ejército.

"El Ejército Argentino se reúne hoy en este emblemático salón, con profundo respeto, para conmemorar el 50° aniversario del fallecimiento del coronel (post mortem) Argentino del Valle Larrabure, símbolo permanente de la entrega, la dignidad y el compromiso de un soldado cabal", dijo Presti ante los presentes.

>>Leer más: Caso Larrabure: rechazan que su crimen haya sido de lesa humanidad

”En este acto, honramos no solo su memoria, sino también su adhesión a los principios que el Ejército Argentino ha sostenido desde su creación, los mismos que moldearon su vida y cuyo ejemplo continúa siendo un faro y guía para todos nosotros. El coronel Larrabure fue un hombre de firme convicción y de una valentía que trasciende lo que puede ser expresado con palabras", señaló.

El jefe del Ejército subrayó: ”También, con este acto, reafirmamos que, como Ejército, reconocemos y recordamos a quienes dieron su vida en cumplimiento del sagrado deber militar. A aquellos que honraron, con la entrega del bien más preciado que tiene un ser humano, el juramento que los hombres y mujeres de armas tenemos el privilegio único de hacer ante nuestra bandera".

”Vaya mi reconocimiento especial y afectuoso en esta emotiva jornada a toda su familia. Sabemos que, detrás de cada caído, siempre están sus afectos más cercanos, quienes cargan, en silencio y con estoicismo, estas dolorosas pérdidas", añadió.

El homenaje se da poco después de que la Corte Suprema de Justicia declarara “abstracto” el caso judicial y desestimara el pedido de su hijo Arturo Larrabure para dictaminar que se trató de un crimen de lesa humanidad.

El secuestro de Larrabure

El sábado 10 de agosto de 1974 durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo coparon el motel Pasatiempo, en Villa María, como paso previo al ataque a la fábrica militar ubicada a nueve cuadras del lugar. Esa noche se realizaba una cena en el casino de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos. Entre los invitados se encontraba Larrabure.

En la fábrica ingresó un comando compuesto por unos 70 integrantes del ERP. Se llevaron a Larrabure y al capitán Roberto García, también ingeniero químico y a quien abandonaron un rato después.

El combate que se desarrolló esa madrugada arrojó un saldo de un policía muerto y siete heridos, entre efectivos de fuerzas de seguridad y militares. Se estima que los guerrilleros se llevaron unos 120 fusiles FAL, otras armas y diversos explosivos y tuvieron dos muertos y ocho heridos.

Larrabure permaneció cautivo en un lugar no identificado y el día 3 de noviembre de 1974 fue llevado al sitio donde permanecería hasta su muerte. La celda se hallaba bajo un local y vivienda ubicado en Garay 3254, en Rosario.

Durante su prisión, su familia recibió en su casa siete cartas de Larrabure, que a su vez ellos respondían por medio de solicitadas en distintos diarios, que Larrabure leía cuando sus secuestradores así lo decidían.

Finalmente, los integrantes del ERP pidieron la libertad de cinco de sus militantes presos a cambio de Larrabure, pero el gobierno mantuvo la política de no negociar. Según escribió el propio Larrabure en cartas que envió a su familia durante los meses de cautiverio, los guerrilleros pretendían que colaborara con ellos aprovechando sus conocimientos técnicos y militares a cambio de conservar su vida. Pero el 19 de agosto de 1975 Larrabure fue asesinado y el 23 de agosto de 1975 apareció su cadáver en un zanjón próximo al cruce de la avenida Ovidio Lagos y calle Muñoz.

Una marcha militar

En la ceremonia de homenaje que se realizó este martes en el Ministerio de Defensa, se estrenó la marcha militar “Coronel Argentino del Valle Larrabure”.

Fue compuesta hace tiempo por Miguel Ángel Milano, hijo de un suboficial de Ejército, quien durante 38 años fue el director de la Banda Municipal de Rosario. Mientras Larrabure permanecía cautivo en Rosario, Milano vivía a escasos 900 metros. Al conocer el caso, lo impactó profundamente, lo que lo llevó a componer la marcha.

homenaje

Adolfo Storni, un economista, amante de la historia, pariente lejano de la poetisa Alfonsina Storni, escribió la letra. “Me causa mucha admiración la postura de Larrabure cuando habla del perdón y la familia de justicia y no de venganza”, remarcó Storni.

homenaje2

La letra de la marcha es la siguiente:

Ya tu nombre anunciaba tu valor,

fuiste mártir, héroe y soldado.

Salesiano, místico de amor

El martirio se ensañó contra tu cuerpo,

pero tu alma santa los perdonó.

Abrazaste la Cruz y nuestra enseña,

y el ejemplo a tus hijos nos quedó.

Te lloramos y después te recordamos,

como símbolo de patriota y protector,

al que nunca el temor doblegó.

Y en Rosario, cuna de la Bandera,

fuiste altivo y un santo en cautiverio,

que a los ciegos captores perdonó.

Argentino del Valle Larrabure

venerable siervo del amor.

Hoy la patria agradece tus servicios,

y el Ejército horna tu valor.

Con tu ejemplo inquebrantable y salvador,

nos diste ejemplo de cristiano con valor.

Argentina evoca y admira,

a ese gran hombre y santo de Dios.