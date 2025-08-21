La Capital | La Ciudad | hermanas

Muerte de las hermanas del Fonavi de zona sur: qué dice el informe preliminar de las autopsias

Los estudios realizados a los cadáveres de ambas mujeres, hallados en el departamento en el que vivían, orientan la investigación y abonan la principal hipótesis

21 de agosto 2025 · 12:50hs
El Fonavi de Hipócrates y Lola Mora

El Fonavi de Hipócrates y Lola Mora, donde hallaron a las hermanas muertas.

Posible fallecimiento por inhalación de monóxido de carbono. Ese es el resultado preliminar de las autopsias realizadas a los cuerpos de las dos hermanas que aparecieron muertas este miércoles en el interior de su casa, en un Fonavi de zona sur.

El estudio al que fueron sometidas María Del Carmen y Aguida Josefina María Daban, de 72 años, trillizas con otro hermano, condice con la hipótesis que barajaba el fiscal Walter Jurado, integrante de la Unidad de Homicidios Culposos del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Muerte de las dos hermanas: qué resultado arrojó la autopsia

De acuerdo a la información aportada por Fiscalía durante este jueves, los dos exámenes forenses "no arrojaron signos de lesiones traumáticas ni signos de violencia", de modo que todo indica que el posible fallecimiento ocurrió por inhalación de monóxido de carbono.

Más allá de esta versión, Jurado solicitó exámenes médicos complementarios para corroborar esta versión preliminar, puesto que de acuerdo al primer informe forense realizado en la escena indicó "golpes de distinto tenor".

Dónde vivían las hermanas que hallaron muertas

Las hermanas Daban vivían en un Fonavi ubicado en Hipócrates al 4600, ubicado en el barrio Municipal, de la zona sur de Rosario.

El hallazgo ocurrió durante las primeras horas de la tarde del miércoles. Uno de los cuerpos se encontraba en el baño y otro en el dormitorio, mientras que en todos los ambientes de la vivienda había un total desorden.

Noticias relacionadas
La escuela de Gorriti y Felipe Moré, donde hoy murió un pintor que trabajaba para el plan Mil Aulas.

Conmoción en una escuela de barrio Ludueña por la muerte de un pintor

La causa por fentanilo contaminado es investigada por el juez federal de La Plata Ernesto Kreplack. Hasta el momento hubo 97 muertos.

Fentanilo contaminado: "Debe tenerse en cuenta el comportamiento de la empresa en Rosario"

Santi Maratea visitó el Hospital de Niños de Rosario.

Maratea visitó las obras para la Sala de Día del Hospital Vilela: cuánto falta recaudar

Rosario Central y Newell s Old Boys fueron sedes del encuentro de concientización de la Lotería de Santa Fe

Lotería de Santa Fe visitó Central y Newell's para concientizar sobre apuestas online

Ver comentarios

Las más leídas

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Ansés anunció nuevos préstamos para jubilados: cómo acceder

Ansés anunció nuevos préstamos para jubilados: cómo acceder

Un ganador del Tradicional del Quini 6 se lleva 1.514 millones de pesos

Un ganador del Tradicional del Quini 6 se lleva 1.514 millones de pesos

La ley de discapacidad que desafió a Milei: cómo votaron los diputados santafesinos

La ley de discapacidad que desafió a Milei: cómo votaron los diputados santafesinos

Lo último

Emilia Mernes recordó la incómoda entrevista en la que le preguntaron por Javier Milei

Emilia Mernes recordó la incómoda entrevista en la que le preguntaron por Javier Milei

Ante el cierre del aeropuerto de Rosario, Sauce Viejo sumará vuelos y frecuencias

Ante el cierre del aeropuerto de Rosario, Sauce Viejo sumará vuelos y frecuencias

Cambio en el huso horario en Argentina: qué efectos tendría en la vida cotidiana

Cambio en el huso horario en Argentina: qué efectos tendría en la vida cotidiana

Muerte de las hermanas del Fonavi de zona sur: qué dice el informe preliminar de las autopsias

Los estudios realizados a los cadáveres de ambas mujeres, hallados en el departamento en el que vivían, orientan la investigación y abonan la principal hipótesis

Muerte de las hermanas del Fonavi de zona sur: qué dice el informe preliminar de las autopsias
Ante el cierre del aeropuerto de Rosario, Sauce Viejo sumará vuelos y frecuencias
La Región

Ante el cierre del aeropuerto de Rosario, Sauce Viejo sumará vuelos y frecuencias

Conmoción en una escuela de barrio Ludueña por la muerte de un pintor
LA CIUDAD

Conmoción en una escuela de barrio Ludueña por la muerte de un pintor

Maratea visitó las obras para la Sala de Día del Hospital Vilela: cuánto falta recaudar
La Ciudad

Maratea visitó las obras para la Sala de Día del Hospital Vilela: cuánto falta recaudar

Dejó su celular para que lo repararan y le gestionaron un crédito desde una billetera virtual
La Región

Dejó su celular para que lo repararan y le gestionaron un crédito desde una billetera virtual

Crimen de la peluquera de Empalme: ofrecen una recompensa de 8 millones de pesos
Policiales

Crimen de la peluquera de Empalme: ofrecen una recompensa de 8 millones de pesos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Ansés anunció nuevos préstamos para jubilados: cómo acceder

Ansés anunció nuevos préstamos para jubilados: cómo acceder

Un ganador del Tradicional del Quini 6 se lleva 1.514 millones de pesos

Un ganador del Tradicional del Quini 6 se lleva 1.514 millones de pesos

La ley de discapacidad que desafió a Milei: cómo votaron los diputados santafesinos

La ley de discapacidad que desafió a Milei: cómo votaron los diputados santafesinos

La carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: Eres eterno

La carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: "Eres eterno"

Ovación
Independiente y U de Chile: los rumores sobre muertos y el estado de salud de los heridos
Ovación

Independiente y U de Chile: los rumores sobre muertos y el estado de salud de los heridos

Independiente y U de Chile: los rumores sobre muertos y el estado de salud de los heridos

Independiente y U de Chile: los rumores sobre muertos y el estado de salud de los heridos

Una ayudita para Franco Colapinto: el refuerzo de Alpine que llega directo desde McLaren

Una ayudita para Franco Colapinto: el "refuerzo" de Alpine que llega directo desde McLaren

Central visitará a Sarmiento y por séptimo partido consecutivo jugará un sábado

Central visitará a Sarmiento y por séptimo partido consecutivo jugará un sábado

Policiales
Crimen de la peluquera de Empalme: ofrecen una recompensa de 8 millones de pesos
Policiales

Crimen de la peluquera de Empalme: ofrecen una recompensa de 8 millones de pesos

Amenaza con trasfondo sentimental tras un ataque incendiario en la zona oeste

Amenaza con trasfondo sentimental tras un ataque incendiario en la zona oeste

El chofer de un colectivo interurbano denunció que lo atacaron con una piedra

El chofer de un colectivo interurbano denunció que lo atacaron con una piedra

Pelea en zona sur: recibió una puñalada y denunció a su suegro

Pelea en zona sur: recibió una puñalada y denunció a su suegro

La Ciudad
Muerte de las hermanas del Fonavi de zona sur: qué dice el informe preliminar de las autopsias
La Ciudad

Muerte de las hermanas del Fonavi de zona sur: qué dice el informe preliminar de las autopsias

Conmoción en una escuela de barrio Ludueña por la muerte de un pintor

Conmoción en una escuela de barrio Ludueña por la muerte de un pintor

Fentanilo contaminado: Debe tenerse en cuenta el comportamiento de la empresa en Rosario

Fentanilo contaminado: "Debe tenerse en cuenta el comportamiento de la empresa en Rosario"

Maratea visitó las obras para la Sala de Día del Hospital Vilela: cuánto falta recaudar

Maratea visitó las obras para la Sala de Día del Hospital Vilela: cuánto falta recaudar

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur
Policiales

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Tasas de plazo fijo: los bancos aplicaron otra suba y ya pagan hasta 55 % anual
Economía

Tasas de plazo fijo: los bancos aplicaron otra suba y ya pagan hasta 55 % anual

La carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: Eres eterno
Ovación

La carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: "Eres eterno"

Se presentó la Feria Internacional del Libro de Rosario 2025, la más masiva del interior
La Ciudad

Se presentó la Feria Internacional del Libro de Rosario 2025, "la más masiva del interior"

Un ganador del Tradicional del Quini 6 se lleva 1.514 millones de pesos
Información General

Un ganador del Tradicional del Quini 6 se lleva 1.514 millones de pesos

Investigan en Rosario a un hombre que integraría un grupo mafioso chino
Policiales

Investigan en Rosario a un hombre que integraría un grupo mafioso chino

El dólar oficial subió y el blue en Rosario sigue en el freezer
Economía

El dólar oficial subió y el blue en Rosario sigue en el freezer

Tragedia en San Lorenzo: la hipótesis del fiscal que investiga las cinco muertes
LA REGION

Tragedia en San Lorenzo: la hipótesis del fiscal que investiga las cinco muertes

Iñaki Gutiérrez: Hay rubros que no sobrevivirán la estabilización
Política

Iñaki Gutiérrez: "Hay rubros que no sobrevivirán la estabilización"

La actividad volvió a caer en junio y se confirma el freno de la economía
Economía

La actividad volvió a caer en junio y se confirma el freno de la economía

El 8 % de los argentinos hizo en 2025 su primera compra internacional en línea
Economía

El 8 % de los argentinos hizo en 2025 su primera compra internacional en línea

Ansés anunció nuevos préstamos para jubilados: cómo acceder
Información General

Ansés anunció nuevos préstamos para jubilados: cómo acceder

Homenajearon al militar Larrabure, asesinado por el ERP en Rosario
Política

Homenajearon al militar Larrabure, asesinado por el ERP en Rosario

Cayó el creador de Al Ángulo TV, un sitio web pirata que retransmitía fútbol
Ovación

Cayó el creador de Al Ángulo TV, un sitio web pirata que retransmitía fútbol

Lo acusan de matar a un hombre para robarle un televisor: piden perpetua
Policiales

Lo acusan de matar a un hombre para robarle un televisor: piden perpetua

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario
POLICIALES

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Autonomía: el apuro de Unidos, el acting de Monteverde y el tiro final

Por Facundo Borrego
Política

Autonomía: el apuro de Unidos, el "acting" de Monteverde y el tiro final

Bolsa de Comercio de Rosario: los nombres de los candidatos a presidente
Economía

Bolsa de Comercio de Rosario: los nombres de los candidatos a presidente

Google confirmó que vulneraron 2.500 millones de cuentas de Gmail
tecnología

Google confirmó que vulneraron 2.500 millones de cuentas de Gmail

Quieren saber si una paciente santafesina recibió fentanilo contaminado
Información General

Quieren saber si una paciente santafesina recibió fentanilo contaminado