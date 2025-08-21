Muerte de las hermanas del Fonavi de zona sur: qué dice el informe preliminar de las autopsias

Los estudios realizados a los cadáveres de ambas mujeres, hallados en el departamento en el que vivían, orientan la investigación y abonan la principal hipótesis

El Fonavi de Hipócrates y Lola Mora, donde hallaron a las hermanas muertas.

Posible fallecimiento por inhalación de monóxido de carbono. Ese es el resultado preliminar de las autopsias realizadas a los cuerpos de las dos hermanas que aparecieron muertas este miércoles en el interior de su casa, en un Fonavi de zona sur.

El estudio al que fueron sometidas María Del Carmen y Aguida Josefina María Daban, de 72 años , trillizas con otro hermano, condice con la hipótesis que barajaba el fiscal Walter Jurado, integrante de la Unidad de Homicidios Culposos del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

De acuerdo a la información aportada por Fiscalía durante este jueves, los dos exámenes forenses "no arrojaron signos de lesiones traumáticas ni signos de violencia" , de modo que todo indica que el posible fallecimiento ocurrió por inhalación de monóxido de carbono.

Más allá de esta versión, Jurado solicitó exámenes médicos complementarios para corroborar esta versión preliminar , puesto que de acuerdo al primer informe forense realizado en la escena indicó "golpes de distinto tenor".

Dónde vivían las hermanas que hallaron muertas

Las hermanas Daban vivían en un Fonavi ubicado en Hipócrates al 4600, ubicado en el barrio Municipal, de la zona sur de Rosario.

El hallazgo ocurrió durante las primeras horas de la tarde del miércoles. Uno de los cuerpos se encontraba en el baño y otro en el dormitorio, mientras que en todos los ambientes de la vivienda había un total desorden.