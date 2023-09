En libertad, L-Gante anunció nuevo disco y se reencontró con su hija

Además, contó cómo vivió los reveses judiciales que postergaron su salida: “Admito que pensé que me iba el primer o segundo día. No quería que se complique más, y se me hacía que era mucho circo. Varias veces me ilusioné, pero sobre todo por los rumores que salían en la televisión. Estaba adentro, pensando, y traté que no me consuma el cuándo voy a salir, y aprovechar el tiempo para darle una buena función y fortalecerme”, afirmó el cantante.