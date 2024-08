En la mesa de Mirtha Legrand, Alfredo Casero acusó a Baby Etchecopar de "recibir sobres"

El debate comenzó cuando “Baby” afirmó que sufrió censura en su labor periodística. ''¿Puedo decir una cosita? Voy a hablar por los compañeros periodistas y por mí, siendo egocéntrico. Somos cuarenta los que soportamos censura, me echaron de canales, hubo prohibiciones, críticas, carpetazos… No todos somos iguales' ', afirmó Ángel Etchecopar en la mesaza de Mirtha Legrand este sábado.

''No todos tenemos sobres de cartas en casa, muchos vivimos de nuestro laburo'', continuó el conductor. Frente a este relato, Alfredo Casero fue al hueso: "No lo tendrás en casa, pero vos me vas a negar que trabajan por pauta…", le preguntó, a lo que el periodista respondió ''Yo no''.

''Vos mismo saliste en la tele diciendo eso delante de todo el mundo. No me grites. No me grites'', le recordó, mientras se elevaba el tono de la conversación. Y el periodista volvió a responder ''¿Me vas a dejar hablar o vas a hablar vos solo?''.

En esa misma línea, Casero lanzó una fuerte acusación contra Baby: “Vos recibías los sobres de Larreta”, afirmó.

Además, sobre la propuesta de una matrícula para periodistas, Mónica Gutierrez le dijo a Casero, molesta: ''¿Querés volver al carnet de periodista que era que estaban los milicos?''.

Luego del fuerte cruce, Baby Etchecopar se expresó en X, ex Twitter, y confesó sentirse “incómodo” por la “agresión” del humorista. “Realmente la pasé incomodo en lo de Mirtha. El estado y la agresión de Casero fue insoportable. No sé por qué está tan peleado con la industria Y la verdad, acusarme de ensobrado por medio video sin ni siquiera haberlo visto entero, habla mal de él”, afirmó el periodista en un posteo.