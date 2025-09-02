La Capital | La Región | María Teresa

Más problemas tras el temporal en María Teresa: un camión bloqueó el acceso al pueblo

El operativo para sacar el vehículo sumó otro corte de tránsito y mayores demoras alrededor de la ruta nacional 8

2 de septiembre 2025 · 15:58hs
María Teresa fue una de las localidades más golpeadas por la lluvia.

Foto: Facebook/Claudia Litta.

María Teresa fue una de las localidades más golpeadas por la lluvia.

Mientras el operativo de asistencia por los anegamientos avanza, quienes viven en María Teresa se encontraron este martes con un problema nuevo después del temporal. Un camionero se despistó y el acceso principal al pueblo quedó cerrado transitoriamente en la ruta nacional 8.

El siniestro vial ocurrió cerca de las 10 de la mañana, cuando un transportista de combustible cayó en un campo ubicado sobre el cruce con la ruta provincial 90, a unos 20 kilómetros de Venado Tuerto. Por este episodio se volvió imposible llegar hasta la ruta 14 desde el oeste y la mano contraria ya estaba cortada del otro lado por el anegamiento de la calzada.

El incidente frenó la marcha de vehículos particulares y otros camiones procedentes del norte de la provincia de Buenos Aires. Al mismo tiempo, también quedó cerrado el paso desde Chapuy y se produjo una demora de al menos una hora.

¿Por qué quedó bloqueado el acceso a María Teresa?

Un chofer de la cadena de estaciones de servicio Puma pasó de largo cuando viajaba por la ruta 8 hacia el oeste y el transporte quedó empantanado fuera de la calzada. Además se produjo un derrame de combustible en uno de los campos que aún estaba anegado por la tormenta de Santa Rosa.

En primer lugar, el chofer consiguió ayuda para sacar el vehículo con un tractor y otra máquina. No obstante, esto generó un segundo inconveniente porque la cisterna quedó cruzada sobre ambas manos de la ruta 90.

>> Leer más: Cayeron 290 milímetros en María Teresa, la localidad más castigada por las lluvias en Santa Fe

Mientras los operarios intentaban destrabar el camión se formó una larga cola de autos y otros conductores que esperaban continuar su viaje hacia Chapuy. La otra mano estaba totalmente despejada porque Gendarmería Nacional ya estaba cortando el tránsito cerca del Parque Industrial de Venado Tuerto.

Ante esta situación, el principal camino hacia María Teresa quedó se volvió inaccesible. Esto también perjudicó a quienes viven en Runciman, otro pueblo ubicado sobre ese trayecto.

Lluvias extraordinarias en el sur santafesino

Ubicada unos 170 kilómetros al sudoeste de Rosario, la comuna de Santa Teresa fue la localidad más golpeada por el temporal del último fin de semana en el sur provincial. En sólo 24 horas cayeron 290 milímetros de agua y buena parte del casco urbano quedó anegada.

La lluvia provocó la evacuación de varias familias desde este domingo. Bomberos Voluntarios y personal de Protección Civil se hicieron cargo del operativo de rescate y los traslados a la espera de que la situación mejorara con el fin de las precipitaciones.

Inundación en María Teresa

El presidente comunal, Gonzalo Goyechea, confirmó que las tormentas afectaron "centenares de casas" en el pueblo. Algunas personas abandonaron sus viviendas por sus propios medios y se alojaron en el hogar de sus parientes y en una menor proporción recibieron alojamiento en centros comunales.

Aunque la lluvia paró durante la madrugada, el panorama empeoró en las horas siguientes. "Como estamos en un pozo, ingresa mucha agua de los campos, de unas 20 mil hectáreas, y no tenemos referencia de cuánto puede seguir entrando”, explicó el funcionario el día después del temporal.

¿Cómo ayudar tras el temporal en María Teresa?

El gobierno comunal de María Teresa lanzó una colecta de ropa de abrigo, pañales, frazadas, sábanas y calzado. Se trata de una de las primeras medidas para colaborar con quienes tuvieron que evacuar sus casas anegadas.

Embed

Fuentes oficiales precisaron que las donaciones se reciben en el Centro Cultural Comunal y el Centro de Atención a la Niñez y la Familia (Canyf). También habilitaron contribuciones por transferencias electrónicas a una cuenta bancaria oficial del Estado local.

>> Leer más: Reabrieron la ruta nacional 34 tras el temporal pero otros corredores siguen cortados

Según fuentes del gobierno santafesino, María Teresa no fue la única localidad donde el agua llegó a las casas. La población de Arteaga Christophersen y La Chispa también requirió asistencia por las abundantes lluvias registradas entre el sábado y el lunes.

Noticias relacionadas
cayeron 290 milimetros en maria teresa, la localidad mas castigada por las lluvias en santa fe

Cayeron 290 milímetros en María Teresa, la localidad más castigada por las lluvias en Santa Fe

El departamento San Martín tendrá un rol destacado, con la participación de 16 empresas de localidades como San Jorge, El Trébol, Cañada Rosquín, Piamonte, María Susana y Colonia Belgrano.

Santa Fe Business Forum: el departamento San Martín está representado por 16 empresas

 “Ya firmamos convenios de colaboración recíproca con Córdoba, estuvimos hablando de la posibilidad de tener un vuelo por semana Reconquista-Córdoba-Reconquista, indicó Vallejos.

En la gala del Teatro Colón, Córdoba y Reconquista estrecharon lazos de cooperación interprovincial

Celebremos hoy, entonces, no sólo la existencia de nuestros árboles, sino el compromiso de cuidar y preservar nuestro patrimonio natural, indicó el intendente, Adrián Maglia.

Granadero Baigorria se transformó en un pulmón verde por la cantidad y variedad en su arbolado

Ver comentarios

Las más leídas

La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Newells volvió a las prácticas pensando en las tres finales que se vienen

Newell's volvió a las prácticas pensando en las tres finales que se vienen

Lo último

Violenta entradera en un pueblo del sur provincial: maniataron a una mujer y le robaron el auto, que apareció en Rosario

Violenta entradera en un pueblo del sur provincial: maniataron a una mujer y le robaron el auto, que apareció en Rosario

Falta de garantías: los deportistas ciegos no competirán en los Juegos Jadar Rosario 2025

"Falta de garantías": los deportistas ciegos no competirán en los Juegos Jadar Rosario 2025

Argentino no aprovechó sus momentos ante Luján y se vino con las manos vacías

Argentino no aprovechó sus momentos ante Luján y se vino con las manos vacías

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

La Corte ratificó la sentencia contra Lucía Uberti, pieza clave en la organización de los atentados de 2018. De joven carismática a pieza clave de Los Monos
Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial
Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes
La Ciudad

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Recapturaron a un preso que se escapó de la comisaría: es sobrino de un ex-jugador de Newells
Policiales

Recapturaron a un preso que se escapó de la comisaría: es sobrino de un ex-jugador de Newell's

TikTok, el Juicio a las Juntas y la imprescindible tarea de sostener la memoria

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

TikTok, el Juicio a las Juntas y la imprescindible tarea de sostener la memoria

Violenta entradera en un pueblo del sur provincial: maniataron a una mujer y le robaron el auto, que apareció en Rosario
Policiales

Violenta entradera en un pueblo del sur provincial: maniataron a una mujer y le robaron el auto, que apareció en Rosario

Encontraron un hombre muerto en la costa central del río Paraná e investigan las causas de su fallecimiento
La Ciudad

Encontraron un hombre muerto en la costa central del río Paraná e investigan las causas de su fallecimiento

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Newells volvió a las prácticas pensando en las tres finales que se vienen

Newell's volvió a las prácticas pensando en las tres finales que se vienen

Se aprobó la autonomía y Rosario podrá tener su propia carta orgánica

Se aprobó la autonomía y Rosario podrá tener su propia carta orgánica

Ovación
Argentino no aprovechó sus momentos ante Luján y se vino con las manos vacías

Por Carlos Durhand
Ovación

Argentino no aprovechó sus momentos ante Luján y se vino con las manos vacías

Argentino no aprovechó sus momentos ante Luján y se vino con las manos vacías

Argentino no aprovechó sus momentos ante Luján y se vino con las manos vacías

Con la banca de Franco Colapinto, Alpine lanzó un código de conducta para su comunidad

Con la banca de Franco Colapinto, Alpine lanzó un código de conducta para su comunidad

Miguel Ángel Russo Russo y un control médico que encendió alarmas en el mundo Boca

Miguel Ángel Russo Russo y un control médico que encendió alarmas en el mundo Boca

Policiales
Violenta entradera en un pueblo del sur provincial: maniataron a una mujer y le robaron el auto, que apareció en Rosario
Policiales

Violenta entradera en un pueblo del sur provincial: maniataron a una mujer y le robaron el auto, que apareció en Rosario

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Recapturaron a un preso que se escapó de la comisaría: es sobrino de un ex-jugador de Newells

Recapturaron a un preso que se escapó de la comisaría: es sobrino de un ex-jugador de Newell's

Cómo fue la fuga en la seccional 21ª: Pidieron agua caliente, tenían una maniobra preparada

Cómo fue la fuga en la seccional 21ª: "Pidieron agua caliente, tenían una maniobra preparada"

La Ciudad
Septiembre para mirar el cielo: comienza la temporada de eclipses y otros eventos astronómicos
La Ciudad

Septiembre para mirar el cielo: comienza la temporada de eclipses y otros eventos astronómicos

La renovación de redes de agua en Rosario ya benefició a 24 mil habitantes

La renovación de redes de agua en Rosario ya benefició a 24 mil habitantes

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

TikTok, el Juicio a las Juntas y la imprescindible tarea de sostener la memoria

TikTok, el Juicio a las Juntas y la imprescindible tarea de sostener la memoria

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping
Policiales

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Temporal: reabrieron la ruta nacional 34 pero otros corredores siguen cortados
La Ciudad

Temporal: reabrieron la ruta nacional 34 pero otros corredores siguen cortados

Choque en el centro: un taxista se descompensó y se estrelló contra un colectivo
La Ciudad

Choque en el centro: un taxista se descompensó y se estrelló contra un colectivo

Un buzo argentino sufrió un accidente en Bahamas: piden ayuda para su tratamiento
Información general

Un buzo argentino sufrió un accidente en Bahamas: piden ayuda para su tratamiento

Mercado del Río: 31 propuestas para ponerlo en marcha antes de fin de año
La Ciudad

Mercado del Río: 31 propuestas para ponerlo en marcha antes de fin de año

Pullaro y una reunión con Nación para asegurar apoyo de seguridad en Santa Fe
Política

Pullaro y una reunión con Nación para asegurar apoyo de seguridad en Santa Fe

Fuga de presos en la seccional 21ª: recapturan a dos y quedan dos prófugos
POLICIALES

Fuga de presos en la seccional 21ª: recapturan a dos y quedan dos prófugos

Delitos sexuales en Santa Fe: más de la mitad de los casos se concentran en Rosario
Policiales

Delitos sexuales en Santa Fe: más de la mitad de los casos se concentran en Rosario

Crece la lactancia como alimentación exclusiva de los bebés nacidos 
La Ciudad

Crece la lactancia como alimentación exclusiva de los bebés nacidos 

Panaderías: en Rosario cayó el consumo un 15% este invierno

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Panaderías: en Rosario cayó el consumo un 15% este invierno

Piden 12 años de prisión por raptar a un constructor por un contrato incumplido
POLICIALES

Piden 12 años de prisión por raptar a un constructor por un contrato incumplido

El tiempo en Rosario: martes con neblinas y 18º de temperatura máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con neblinas y 18º de temperatura máxima

Cómo es la Luna de Sangre de septiembre y qué día se podrá ver
Información General

Cómo es la "Luna de Sangre" de septiembre y qué día se podrá ver

Intento de abuso en barrio Agote: el acusado quedó en libertad mientras avanza la investigación
Policiales

Intento de abuso en barrio Agote: el acusado quedó en libertad mientras avanza la investigación

Denuncia por sobreprecios: Rosario reprograma turnos de oftalmología de Pami
La Ciudad

Denuncia por sobreprecios: Rosario reprograma turnos de oftalmología de Pami

Las cámaras de fotomultas detectaron 32 autos mellizos circulando por Rosario
La Ciudad

Las cámaras de fotomultas detectaron 32 autos mellizos circulando por Rosario

La Justicia prohibió la difusión de los audios de Karina Milei
Política

La Justicia prohibió la difusión de los audios de Karina Milei

El dólar oficial toca el techo de la banda: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial toca el techo de la banda: qué pasó con el blue en Rosario

Ayelén Paleo habló sobre su madre, detenida por liderar una red de prostitución
Información General

Ayelén Paleo habló sobre su madre, detenida por liderar una red de prostitución

Detuvieron a un hombre en barrio Ludueña por el maltrato de dos perros
La Ciudad

Detuvieron a un hombre en barrio Ludueña por el maltrato de dos perros