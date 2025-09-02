Más problemas tras el temporal en María Teresa: un camión bloqueó el acceso al pueblo

El operativo para sacar el vehículo sumó otro corte de tránsito y mayores demoras alrededor de la ruta nacional 8

Mientras el operativo de asistencia por los anegamientos avanza, quienes viven en María Teresa se encontraron este martes con un problema nuevo después del temporal. Un camionero se despistó y el acceso principal al pueblo quedó cerrado transitoriamente en la ruta nacional 8.

El siniestro vial ocurrió cerca de las 10 de la mañana, cuando un transportista de combustible cayó en un campo ubicado sobre el cruce con la ruta provincial 90 , a unos 20 kilómetros de Venado Tuerto. Por este episodio se volvió imposible llegar hasta la ruta 14 desde el oeste y la mano contraria ya estaba cortada del otro lado por el anegamiento de la calzada.

El incidente frenó la marcha de vehículos particulares y otros camiones procedentes del norte de la provincia de Buenos Aires. Al mismo tiempo, también quedó cerrado el paso desde Chapuy y se produjo una demora de al menos una hora.

Un chofer de la cadena de estaciones de servicio Puma pasó de largo cuando viajaba por la ruta 8 hacia el oeste y el transporte quedó empantanado fuera de la calzada. Además se produjo un derrame de combustible en uno de los campos que aún estaba anegado por la tormenta de Santa Rosa .

En primer lugar, el chofer consiguió ayuda para sacar el vehículo con un tractor y otra máquina. No obstante, esto generó un segundo inconveniente porque la cisterna quedó cruzada sobre ambas manos de la ruta 90.

>> Leer más: Cayeron 290 milímetros en María Teresa, la localidad más castigada por las lluvias en Santa Fe

Mientras los operarios intentaban destrabar el camión se formó una larga cola de autos y otros conductores que esperaban continuar su viaje hacia Chapuy. La otra mano estaba totalmente despejada porque Gendarmería Nacional ya estaba cortando el tránsito cerca del Parque Industrial de Venado Tuerto.

Ante esta situación, el principal camino hacia María Teresa quedó se volvió inaccesible. Esto también perjudicó a quienes viven en Runciman, otro pueblo ubicado sobre ese trayecto.

Lluvias extraordinarias en el sur santafesino

Ubicada unos 170 kilómetros al sudoeste de Rosario, la comuna de Santa Teresa fue la localidad más golpeada por el temporal del último fin de semana en el sur provincial. En sólo 24 horas cayeron 290 milímetros de agua y buena parte del casco urbano quedó anegada.

La lluvia provocó la evacuación de varias familias desde este domingo. Bomberos Voluntarios y personal de Protección Civil se hicieron cargo del operativo de rescate y los traslados a la espera de que la situación mejorara con el fin de las precipitaciones.

Inundación en María Teresa Video: Gobierno de Santa Fe.

El presidente comunal, Gonzalo Goyechea, confirmó que las tormentas afectaron "centenares de casas" en el pueblo. Algunas personas abandonaron sus viviendas por sus propios medios y se alojaron en el hogar de sus parientes y en una menor proporción recibieron alojamiento en centros comunales.

Aunque la lluvia paró durante la madrugada, el panorama empeoró en las horas siguientes. "Como estamos en un pozo, ingresa mucha agua de los campos, de unas 20 mil hectáreas, y no tenemos referencia de cuánto puede seguir entrando”, explicó el funcionario el día después del temporal.

¿Cómo ayudar tras el temporal en María Teresa?

El gobierno comunal de María Teresa lanzó una colecta de ropa de abrigo, pañales, frazadas, sábanas y calzado. Se trata de una de las primeras medidas para colaborar con quienes tuvieron que evacuar sus casas anegadas.

Embed

Fuentes oficiales precisaron que las donaciones se reciben en el Centro Cultural Comunal y el Centro de Atención a la Niñez y la Familia (Canyf). También habilitaron contribuciones por transferencias electrónicas a una cuenta bancaria oficial del Estado local.

>> Leer más: Reabrieron la ruta nacional 34 tras el temporal pero otros corredores siguen cortados

Según fuentes del gobierno santafesino, María Teresa no fue la única localidad donde el agua llegó a las casas. La población de Arteaga Christophersen y La Chispa también requirió asistencia por las abundantes lluvias registradas entre el sábado y el lunes.