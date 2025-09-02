La Capital | Ovación | Central

En Central ya se transita la calma que llegó después de la tormenta

Tras el partido inconcluso en Junín, el Canalla se prepara, con tiempo por delante, pensando en el duro cruce que tendrá frente a Boca, en el Gigante

Por Elbio Evangeliste

2 de septiembre 2025 · 15:16hs
Alejo Veliz intenta avanzar pelota al pie en una cancha en la que era imposible jugar.

En Central se trabajan en calma, después de lo fue el fuerte temporal en Junín que impidió que el partido se complete, y todos ya tienen la mente puesta en lo que será el encuentro frente a Boca, el domingo 14 de septiembre. El plantel se entrenará hasta el viernes inclusive.

Con esa parte del partido pendiente ante Sarmiento (el árbitro Andrés Merlos no inició el segundo tiempo), el Canalla comenzó con la preparación para el choque correspondiente a la octava fecha, para el cual habrá que esperar la disputa de la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

El grupo retomó los trabajos en el predio de Arroyo Seco este lunes por la mañana y de esa forma se entrenará toda la semana, hasta el viernes.

Holan tiene tiempo para trabajar

El entrenador Ariel Holan tendrá el tiempo suficiente para preparar un partido que se las trae, por la envergadura del rival. Serán varios días en los que el cuerpo técnico intensificará la parte física e intentará pulir cuestiones estrictamente futbolísticas.

Central
En Central ya están con la cabeza puesta en Boca, después de la doble fecha de Eliminatorias.

Será un tiempo más que prudencial para intentar recuperar a los futbolistas que venían reponiéndose se sendas molestias y que en los dos últimos partidos estuvieron como alternativas en el banco de relevos.

Uno de ellos es Facundo Mallo, de quien se puede pensar que será una carta que Holan manejará para volver a meterse en el equipo, aunque hasta aquí Juan Cruz Komar cumplió con creces cuando le tocó reemplazarlo.

Navarro y también Módica

También Federico Navarro viene de un par de partidos afuera del equipo titular y teniendo en cuenta la categoría del rival aparece con chances de regresar para reforzar el anillo central. También tendrá tiempo de recuperarse Agustín Módica, quien se quedó afuera de la convocatoria para el partido ante Sarmiento por una molestia muscular.

Y en esa larga espera Holan aguardará para ver cómo regresan Jaminton Campaz y Agustín Sandez, quienes fueron convocados por las selecciones de Colombia y Paraguay, respectivamente.

En esa pelea que tiene Central en la clasificación a las copas internacionales de 2026, el equipo se prepara después de lo que fue el temporal en Junín y de cara a un choque frente a un rival directo como lo es Boca.

