"El vasco": Bucear en las raíces para encontrar lo esencial

El cruce cultural es el tema central de “El vasco”. Pero también, a partir de eso, mostrar cómo a veces hay que ir bien lejos para valorar lo más cercano. Es justamente lo que le pasa a Mikel, el protagonista de esta historia, quien está harto de su presente en el País Vasco y luego de charlarlo con su hermana (breve participación de Itziar Ituño, de “La casa de papel”), decide ir a la Argentina, donde unos familiares le ofrecen trabajo, y de paso le sirve para olvidarse de sus penas de amor. Pero nada es lo que parece. En el pueblito perdido de Argentina (se utilizó como locación Morrison, en Córdoba), descubrirá que el trabajo prometido no existía y que Chelo (Eduardo Blanco, en un personaje que linkea demasiado con “Luna de Avellaneda” ) es un ludópata en el que no puede confiar. Sin embargo, pese a que ya sacó vuelo de regreso, vivirá dos situaciones que lo conectan con lo mejor de su persona. En el costado familiar y solidario, se dará cuenta que su presencia puede ayudar a recuperar la salud de Amumam (impecable Itziar Aizpuru), que es su abuela, quien tiene una enfermedad senil que le impide reconocer a su familia. Y en lo amoroso, se conectará con Inés (Inés Efron), la cuidadora de la abuela, quien se enamora de Mikel desde el primer instante. El film de Jabi Ortegui peca de previsible en el tratamiento de determinadas situaciones respecto al derrotero de Amumam, que es preferible no spoilear, y cae en la tentación del final feliz, que también podría haberse evitado. No obstante, la película se destaca en cierta frescura generada en el ida y vuelta de las charlas entre vascos y argentinos; y en la mirada tan simple como real de considerarlos “cabeza dura”, y que ellos lo admitan, de un modo cariñoso. “El vasco” también sirve para valorar las búsquedas y animarse a bucear en las raíces para encontrar lo más esencial.