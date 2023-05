El universo de Star Wars se expande con la segunda temporada de "Visions"

El resultado son nueve episodios de estéticas visualmente atrapantes y propuestas que, incorporando elementos propios de la cultura y la historia de cada uno de los países participantes, buscan hablar en su propio código de temas como la esperanza, la valentía y el choque entre el bien y el mal que Star Wars sintetizó e incluyó en sus títulos a lo largo de más de 45 años de trayectoria. El segundo volumen de esta serie se estrenó la semana pasada, en el marco del “Star Wars Day”, nacido del juego de palabras entre la famosa frase de la saga “May the force be with you” (“Que la fuerza te acompañe”, en español) y el 4 de mayo, traducido en inglés como “May the fourth”.