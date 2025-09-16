La Capital | Novedades | comunicación

Cómo la comunicación en Internet está cambiando la sociedad

16 de septiembre 2025 · 12:19hs
Todo era completamente diferente hace 30 años; los teléfonos eran fijos, las cartas se escribían mayormente a mano y las noticias se leían en periódicos o te enterabas a través de una conversación de cocina. Todo ha cambiado hoy en día. La tecnología ha cambiado radicalmente la forma en la que interactuamos entre nosotros y cómo vivimos en general. Actualmente, podemos comunicarnos con alguien en tiempo real, incluso si estamos separados por miles de kilómetros y en otro huso horario. La comunicación se ha vuelto accesible e instantánea. Sin embargo, ¿ha afectado esto a la calidad? Vamos a explorarlo juntos.

La evolución de la comunicación: de los foros a los memes

La comunicación en Internet se ha transformado significativamente. A principios de los años 2000, la gente pasaba horas en foros temáticos hablando sobre música, películas, cocina o el sentido de la vida. Los mensajes solían ir acompañados de extensos argumentos en varios párrafos. Sin embargo, con la aparición de las redes sociales, la interacción con los demás se ha vuelto más simple y rápida.

Los comentarios en las publicaciones han dejado de ser respuestas significativas y se han transformado en reacciones como “Me gusta”, “Genial” o simplemente una colección de emoticonos. Con el tiempo, los memes y los videos se han convertido en una nueva forma de comunicación. Hoy en día, un simple meme de éxito puede “decir” más que un largo mensaje de texto y provocar risas o lágrimas en unos segundos.

Emoticonos — la nueva puntuación

Los mensajes sin emoticonos son como una ensalada sin aliñar. Se han vuelto esenciales como lo son el punto y la coma. En la comunicación escrita, es fácil malinterpretar el sentido de las palabras. Una simple frase como “Vale, lo haré” puede ser percibida por la otra persona como una respuesta fría o de enfado si no añades el emoticono apropiado. Un emoticono sonriente puede suavizar un comentario severo, mientras que un corazón puede transmitir sentimientos sin necesidad de añadir palabras extra.

El número de emoticonos continúa creciendo cada año. Tenemos un gran número de herramientas a nuestra disposición para expresar nuestros sentimientos. Sin embargo, a pesar de esto, la comunicación escrita sigue siendo un “producto sin acabar”. Después de todo, seguimos sin poder ver u oír a la otra persona.

Los video chats como espejo de las emociones reales

Sin embargo, cuando los emoticonos no son suficientes, el video chat viene al rescate. Devuelve la vida y esa “humanidad” tan necesaria a la comunicación, que a menudo falta en los mensajes de texto. En los videochats podemos ver la cara de la otra persona, oír su voz y “leer” su estado de ánimo y sus expresiones faciales. Es fácil saber si está feliz, triste, cansada o llena de energía. Los chats al azar nos permiten interactuar con otras personas como si estuvieran en la misma habitación aun estando separados por miles de kilómetros.

Antes, la plataforma Omegle era muy popular. Su ventaja principal era que no era necesario registrarse, los usuarios solo tenían que hacer clic en el botón “Comenzar” para empezar a hablar con gente nueva. El sistema conectaba dos usuarios al azar, lo cual hacía impredecible quién iba a aparecer al otro lado de la pantalla. Las conversaciones podían abarcar cualquier tema, incluso temas para adultos. Sin embargo, la falta de moderación fue una de las razones por las que el videochat cerró en 2023. El servicio solía ser objeto de críticas con frecuencia. No obstante, la idea perduró y hoy en día existen muchas plataformas alternativas. Una de ellas es CooMeet – buen análogo a Omegle 1v1. Hay menos probabilidad de cruzarse con alguien inapropiado. Gracias a su gran número de usuarios activos, puedes encontrar a alguien interesante para charlar en cualquier momento del día.

Honestidad, velocidad y sin pausas: las ventajas e inconvenientes de la comunicación digital

El ritmo de la vida moderna se ha vuelto tan rápido que mucha gente no tiene tiempo para largas conversaciones. La comunicación en Internet se centra en la velocidad, comodidad y una formalidad mínima. Vivimos en la era de los mensajes cortos y las respuestas casi instantáneas. Enviamos mensajes sobre la marcha y los respondemos entre tareas; de camino al trabajo, entre reuniones o mientras nos tomamos un café.

Sin embargo, esto ha cambiado el formato de comunicación. La gente ha comenzado a hablar de forma más directa, sin largas introducciones o pausas para pensar. Esto ha hecho que la comunicación sea más honesta y, a su vez, más contundente. Donde antes hacíamos una pausa para pensar o nos quedábamos en silencio, ahora enviamos un par de mensajes sin siquiera leerlas en voz alta.

En la comunicación escrita, es más fácil decir cosas que uno no diría en persona como quejarse, discutir o confesar sentimientos. Esto puede ser tanto bueno como malo. Afortunadamente, Internet rompe barreras, pero también reduce nuestro juicio. Mucha gente percibe a sus interlocutores en Internet simplemente como un nombre de usuario con un avatar, en vez de como un ser humano con sus emociones y miedos. Como resultado, piensan menos en las reacciones de la otra persona, simplemente porque no pueden ver su cara.

Otra desventaja de la comunicación en Internet es la saturación de interacciones. La gente se ha cansado de notificaciones constantes, chats y mensajes. Siguen sintiéndose solas incluso estando conectadas constantemente a Internet y con una gran cantidad de contactos. Es la paradoja de la era digital.

Cómo mantener la humanidad en las conversaciones en Internet

El principal reto de la comunicación moderna es mantenerse humano. Cuando te comunicas en Internet, es muy fácil olvidar que al otro lado de la pantalla no solo hay un “nombre de usuario” o un avatar, sino una persona. Por eso, antes de dejar un comentario sarcástico o enviar un mensaje grosero, es bueno considerar cómo lo va a percibir la otra persona. Una palabra grosera puede doler más de lo que pensamos. Por eso es importante detenerse un momento y preguntarse a uno mismo: “¿Cómo sonaría esto en persona?”.

Mucha gente describe Internet como un sitio frío y cruel. Sin embargo, mucho depende de nosotros. Aquí tienes algunos consejos para mantener la humanidad en tus conversaciones en Internet:

  • Usa nombres: Llamar a alguien por su nombre hace que la comunicación sea más cercana.

  • Lee (o escucha) con atención: No te precipites a la hora de responder. La persona puede necesitar apoyo mientras que tú lo percibes como un motivo de conflicto debido a tus emociones.

  • No dudes en mostrar cariño y apoyo: A veces, un simple mensaje amable puede ser una fuente de fortaleza para alguien a lo largo del día.

  • No te precipites a la hora de juzgar y criticar: Internet no es un juicio y tu no eres un juez.

Además, no te olvides que el entorno digital es un reflejo de nosotros mismos. Si queremos que Internet sea un lugar cálido y amable, debemos proyectarlo nosotros mismos.

