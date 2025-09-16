La Capital | Ovación | Rugby

Tragedia en el rugby: un jugador argentino falleció en pleno partido por un golpe en la cabeza

Ocurrió en un encuentro que se estaba disputando en Paraguay. El forense actuante confirmó que el jugador, de 41 años, sufrió un traumatismo accidental

16 de septiembre 2025 · 09:17hs
“Con profundo dolor despedimos a nuestro compañero Esteban Racca

“Con profundo dolor despedimos a nuestro compañero Esteban Racca", publicó en sus redes el club Old King.

Una tragedia enlutó al rugby tras el fallecimiento en pleno partido de un jugador argentino. El lamentable episodio se produjo en el torneo Pre Intermedia-Metropolitano de la Unión de del Paraguay, en el juego que estaban protagonizando los equipos Old King Rugby y Jabalíes Rugby Club, en el estadio Héroes de Curupayty del Comité Olímpico Paraguayo (COP).

El incidente sucedió el domingo en la ciudad de Luque, Paraguay, cuando Esteban César Racca, de 41 años, se desplomó en la cancha. Los bomberos voluntarios presentes en el lugar intentaron reanimarlo durante 30 minutos sin éxito, declarando su deceso en el lugar y notificando el suceso a la policía y la Fiscalía.

Inicialmente, se sospechó un infarto como causa de muerte, pero la autopsia realizada por un médico forense paraguayo confirmó un traumatismo craneoencefálico cerrado como la causa fatal.

El golpe en la cabeza habría ocurrido accidentalmente durante el juego, previo a su caída. El fiscal actuante ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue judicial en Asunción para el examen. El árbitro reportó no haber presenciado incidentes o agresiones, y el Ministerio Público solicitó videos para verificar testimonios.

La tragedia enlutó el campeonato y conmocionó a la comunidad rugbística, suspendiendo temporalmente las actividades.

Falleció por un accidente deportivo

Fuentes policiales indicaron que no hay sospechas de foul play y la investigación preliminar apunta a un accidente deportivo. La familia de la víctima y los clubes involucrados expresaron profundo dolor destacando la pasión de Racca por el deporte.

“Con profundo dolor despedimos a nuestro compañero Esteban Racca. Hoy el rugby nos recuerda lo frágil de la vida. Tu entrega, tu pasión y tu amistad quedarán por siempre en nuestra memoria y en la historia de este club. (...) Descansá en paz, hermano de la ovalada”, publicó en sus redes el club Old King.

