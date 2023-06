El regreso de Jaime Roos: "Hay que volverse sabio antes de hacerse viejo"

Allá por 2014 decidí poner el freno de mano, no sólo en mi vida profesional y artística sino también en la personal y privada. En esa época me di cuenta de que mi vida era un caos. Lo primero que hice fue dejar de tomar. El día de mi cumpleaños número 70 (en noviembre) voy a cumplir 10 años limpio de alcohol y todo tipo de sustancias. Eso fue determinante. Lo digo a los cuatro vientos puesto que cuando uno está metido en este tipo de problemática sabe muy bien lo difícil que es salir. Y muchas veces contarlo públicamente hace que gente que está pasando por lo mismo, que es muchísima, sepa que es posible. Simplemente hay que creer en la vida. A veces cuando uno está en la oscuridad es difícil creer en la vida porque uno ni sabe dónde está la vida. Todo esto coincidió con un proceso de años arriba del escenario. Yo estaba quemado... No por la problemática del alcohol sino por otro tipo de asuntos, como es llevar adelante un show a lo largo de tantos años. No es la felicidad de dos horas arriba de un escenario, sino es la desgracia de dos semanas por fuera del escenario, con todos los problemas adjuntos, es muy complejo. No me pasa sólo a mí, les pasa a todos dentro del mundo del espectáculo. Cuando ves que tal o cual se zarpa o le pasa tal cosa, o terminan mal, es porque es muy difícil desde el punto de vista psicológico. Entonces tomé conciencia de que debía reorganizar mi vida.

Estuviste trabajando mucho tiempo en el proyecto “Obra completa”, que fue la reedición de tus discos en versiones remasterizadas. ¿Qué te motivó a encarar estas reediciones?

En principio decidí reconstruir una obra artística que se había ido desmadejando. Mis discos originales prácticamente no quedaban en stock, estaban discontinuados, solamente circulaban un par de compilados. Me daba cuenta de que las nuevas generaciones solamente encontraban ciertas canciones si las rastreaban por Internet, pero no las tenían a mano. Entonces me embarqué en “Obra completa”, un proyecto muy difícil de concretar, que me llevó cuatro años y medio, y logré hacer una colección con todos mis álbumes, del primero hasta el último. Ahí redescubrí mis discos y me di cuenta de que tenía ganas de hacer algunas canciones en vivo, y quería hacerlo con una orquesta realmente respetable, con la cantidad de músicos que fueran necesarios para llevar adelante ese repertorio. Ahora somos 21 tipos arriba del escenario...

¿No es un poco complicarse la vida tener tantos músicos en una banda?

Sí, claro. Es difícil moverlo y coordinarlo. Pero ahora, quien vaya a ver el show, se va a dar cuenta por qué están todos esos músicos en escena. No se trata de cuatro bailarines que hacen una coreo en la punta del escenario durante diez minutos y se van. Hay un protagonismo constante de estas personas en escena, con un repertorio muy heterogéneo, en donde se combinan el candombe, la murga, el tango, la milonga y el jazz. Son músicos de distintos palos que a veces están solos o interactúan entre ellos. Y a veces somos sólo dos en el escenario. Hay mucho movimiento: se entra, se sale, se cambia.

¿Te encontraste con sorpresas al revisar tu obra? ¿O con la tentación que hacer cambios y correcciones?

Me encontré con cosas que considero insuperables, y que me hacen pensar que nunca más voy a hacer una música de semejante nivel. Y al día siguiente me encontraba con otras cosas y decía: “Tengo que empezar de cero, tengo que volver a grabar esta canción, está todo desafinado, está todo mal”. Te vas de un extremo a otro. Entonces hay que tomárselo con determinada filosofía y decir: esta música insuperable obedece a un momento insuperable, pero bueno, cinco años más tarde hubo otro flash de inspiración semejante, y quizás en el futuro aparezca nuevamente. La inspiración es algo absolutamente inexplicable e ingobernable. En un momento me dije “déjalo ser, vamos a publicar absolutamente todo como está y que la gente elija”.

envivo.jpg Jaime el pasado 10 de junio, en el Luna Park. Su banda está compuesta por 21 músicos que se van alternando en escena.

Entre las movidas que hiciste en la última década también te mudaste de Montevideo, tu ciudad, a una casa de veraneo en La Floresta. ¿Qué disparó toda esta serie de cambios?

Yo tomo como separador de las aguas mi cumpleaños número 60. Ese día me regalaron una botella de Chivas Regal y me la bajé en esa jornada. Y dije “esta es la última”. Claro que es muy fácil decirlo pero muy difícil cumplirlo (risas). Pero dije “hasta acá llegué” y me mantuve. Qué sé yo, fue un torbellino vital interior que además estaba asociado a bajarme del escenario, porque el escenario era una fuente constante de estrés que me impedía poner la mente en paz. Fue una sucesión de cosas. Fue un círculo virtuoso, no se dio todo del día a la noche. La decisión de irme a vivir a la Floresta, que está a 50 kilómetros de Montevideo... bueno, fue el eslabón número 15 de esos cambios. La Floresta no era un lugar nuevo para mí. Yo tenía esa casa desde hacía 30 años. Es la típica casita de balneario, bastante precaria porque estaba hecha sólo para el verano, así que la tuve que remodelar. Pero era un lugar familiar para mí. No me hice el hippie y me fui a vivir a la punta de la montaña porque me gusta la naturaleza. No. Tampoco entré en un período sabático ni me escapé de la ciudad. Yo voy a Montevideo constantemente, no puedo vivir sin mi ciudad. Pero ahora duermo en medio de los pinos, a 300 metros del mar, en silencio, aunque me acompañan muchos pájaros... Y por el nivel de calidad de vida fue una sabia decisión mudarse.

En esta gira están todos los clásicos, y también algunas canciones excepcionales como “Milonga de Gauna”, “Golondrinas” o “Good Bye”, temas que aparecen poco en vivo. ¿Cómo fue la selección de estos temas en particular?

No fue sencillo para nada. Ante todo quisiera aclarar que este no es un show de grandes éxitos. Acá yo toco mis canciones favoritas, al menos en esta época. Sin embargo, entre esas favoritas, hay muchos temas que se volvieron populares. “Colombina” y “Brindis por Pierrot” son dos clásicos, pero yo no las toco porque considere que tengo que complacer a la audiencia, de ninguna manera, yo hago estas canciones en esta gira porque estoy orgulloso de ellas. Y pasa lo mismo con “Los olímpicos” o con “El hombre de la calle”. Vos me mencionás “Good Bye”. Creo que hay muy poca gente que va a leer esta nota que conozca esa canción. O “Lluvia con sol”, por ejemplo. Ahora, ¿por qué las elegí? Las elegí porque considero que están en la plana mayor de las difíciles de superar. Para mí es muy difícil hacer una letra que vaya más allá de “Milonga de Gauna”. No es imposible, pero sí difícil. Dicho esto, creo que tampoco hay que abusar de cosas que les sean demasiadas ajenas a la audiencia. Hay que respetar un equilibrio. Cuando hago un espectáculo yo me siento un anfitrión. Cuando veo entrar a la gente no puedo evitar pensar que han recorrido una ciudad de punta a punta, o que algunos han viajado desde lejos, y que además tuvieron que pagar una entrada. Es una suerte de sacrificio que hace la audiencia para ir a una fiesta que organizo. Yo soy un anfitrión, y quiero que se sientan bien. Si yo organizo un casamiento o un cumpleaños, no voy a pensar en los platos que me gustan a mí, voy a pensar en lo que le gusta a todos. Ahora bien, no por eso uno tiene que ser complaciente, o buscar la fácil para que todo el mundo quede contento, porque no funciona así tampoco. El papel del anfitrión es básico, en el sentido de respetar a la audiencia.

Vos escribiste “Adiós juventud” a los 27 años, algo que siempre me llamó la atención. Y ahora estás por cumplir 70. ¿Cómo te sentís en esta etapa de tu vida?

Mirá (larga pausa). Siempre imaginé que al llegar a la vejez uno se iba a sentir triste o melancólico. O que físicamente iba a estar hecho pedazos. Bueno, tengo la suerte de que estoy hasta el día de hoy bien de salud, pero hay muchas cosas que cambian adentro. Si yo dijera que soy el mismo de hace 30 años o que tengo los mismos gustos sería un tonto. Sería el caso de un tipo que vive la vida sin darse cuenta que la vivió. Hay percepciones que cambian. Es como un tornasol, o un prisma que se pone frente a la luz y va emitiendo distintos colores. Pero, al mismo tiempo, uno constata que es el mismo de siempre. Yo soy el mismo pibe de 10 años, de mi infancia, y ese que escribió “Adiós juventud” ahora me resulta un poco extraño (risas). Hay una frase de Shakespeare, que siempre se la menciono a mis amigos, y es la siguiente: “Hay que volverse sabio antes de hacerse viejo”. Es de la obra “Rey Lear”. A los jóvenes que miran con curiosidad la vejez, e incluso la miran con terror (risas)... Porque nadie quiere llegar a los 70 años. No conozco a nadie que diga “ay, cómo quisiera que llegue ese momento” (risas). A esos jóvenes les digo lo mismo: Hay que volverse sabio antes de hacerse viejo. Porque si es al revés estás en el horno (risas).

Tu último disco de estudio, “Fuera de ambiente”, se editó en 2006. ¿Tenés planes para sacar otro disco de estudio o ahora sentís más ganas de tocar en vivo?

Yo tenía ganas de tocar en vivo hasta el otoño de 2021, cuando iba a estar tocando en Rosario, pero estamos en 2023... Resulta que apareció una cosa llamada “covid”. Pero bueno... Aprendí a callarme la boca, a no decir “nunca más” ni tampoco prometer algo más. Estoy haciendo nuevas canciones, sí, y me gustan porque son diferentes y porque tienen que ver con esta época de mi vida. ¿Si las voy a grabar? Bueno, eso es un combate temible. Entrar a producir un disco es un año y medio de combate. ¿Lo voy a hacer? Te podría contestar una sarasa interminable (risas). Digamos que quizás sí. Tengo una comezón, porque las canciones están ahí. Lo haría obviamente después de que termine esta gira que se cierra en mayo de 2024 en el Auditorio Nacional de Montevideo. Me quedan once meses en el camino. Después me bajo del escenario. De eso estoy seguro. Este show ahí baja de cartel. O nos ven este año o callan para siempre (risas).

Vos comentaste en una entrevista que nunca analizaste seriamente hacer una gira de despedida...

No. Por distintos motivos. Primero porque es un toque dramático, un toque amargo. La otra vez que paré le dije a un amigo: “Tengo ganas de no subirme más a un escenario”. Y la respuesta fue: “No nos podés hacer esto”. Yo analicé esa respuesta. ¿Qué me quiere decir? Pero pará hermano, ¡yo no te estoy haciendo nada! (risas). ¿Alguien me preguntó a mí qué es lo que quiero hacer? Ni ahí (risas). Pero había mucho dentro de esa respuesta. Y ya me pasó de querer bajarme y de repente me encontré arriba de un escenario, en pleno estadio Centenario, con una tribuna llena cantando todas las canciones. Así que ya no dijo nada. Se verá.

