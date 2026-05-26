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¿Nueva chica Almodóvar argentina? El director español elogió a Lorena Vega por su trabajo

Cecilia Roth relató un intercambio entre Pedro Almodóvar y la actriz argentina de gran presente

26 de mayo 2026 · 09:41hs
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Lorena Vega

Lorena Vega, reconocida actriz y directora de teatro, referenciada popularmente como la psicóloga de "Envidiosa", fue elogiada por Pedro Almodóvar

Lorena Vega, actriz de extenso y destacado recorrido en el teatro, está atravesando un presente de mucha visibilidad y reconocimientos gracias a sus papeles en series populares como “Envidiosa” y “En el barro”, además de sus protagónicos en varias obras en la cartelera porteña. El reconocimiento de su talento, cada vez más extendido, llegó hasta el mismísimo Pedro Almodóvar.

La anécdota fue relatada por Cecilia Roth en el marco del podcast “Destellos en la oscuridad”. El pasado viernes 22 de mayo se estrenó un episodio grabado en vivo junto a Roth y la propia Lorena.

Entre relatos de sus recorridos profesionales, Roth, la única chica Almodóvar no española de la historia, narró el encuentro entre el director español y Vega. En 2024, la obra “Las cautivas”, que Lorena protagoniza junto a Laura Paredes (y que se pudo ver en Rosario en dos oportunidades) se presentó en Madrid, con ocho funciones en la Sala Max Aub.

Embed - Destellos en la oscuridad. Episodio 4. Cecilia Roth y Lorena Vega

>> Leer más: Lorena Vega, la psicóloga de "Envidiosa", llega a Rosario con "Las cautivas"

El elogio de Pedro Almodóvar a Lorena Vega

“Todo lo que hace Lore es de una profundidad y un talento. Me queda corta la palabra talento. Estaba en España haciendo la obra y estaba Pedro Almodovar en la función. Ellas no lo sabían”, contó Roth en el podcast. “Nos enteramos cinco minutos antes de que entre”, apuntó Lorena.

“Después fue corriendo al camarín a decirle: ‘Vos sos la Chavela Vargas del teatro’”, compartió Cecilia, suscitando el aplauso del público presente. “Es que es verdad”, afirmó Roth. La admiración de Almodóvar por el talento argentino es histórica y llega hasta el presente: "Amarga Navidad, su más reciente película estrenada en el Festival de Cannes, está protagonizada por Leo Sbaraglia (que también estuvo en "Dolor y gloria").

Lorena Vega viene de presentarse junto a Fito Páez en el Movistar Arena como la narradora de "Novela" (tal como en el disco y como lo hizo en vivo en la presentación de marzo en Rosario). Además, el jueves pasado estrenó "Sottovoce", una obra de alto perfil que protagoniza junto a Fernán Mirás, Carla Peterson y Adrián Suar. Junto a este elenco, el sábado hizo su debut en la mesa de Mirtha Legrand.

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