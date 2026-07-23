¿Desempleado? Anses brinda una ayuda económica: cómo tramitarla en julio

La situación para las personas sin trabajo es complicada y por eso la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) intenta brindar apoyo a quienes se encuentran en situación de desempleo a través de su Prestación por Desempleo .
Quienes se encuentren en situación de desempleo podrán inscribirse para recibir una ayuda económica de parte de Anses. Los detalles de la prestación
La situación para las personas sin trabajo es complicada y por eso la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) intenta brindar apoyo a quienes se encuentran en situación de desempleo a través de su Prestación por Desempleo .
Esta prestación consiste en una ayuda económica que brinda Anses a aquellos trabajadores en relación de dependencia que fueron despedidos sin justa causa, por finalización de contrato o por causas externas. El objetivo es apoyar a los trabajadores mientras consiguen un nuevo trabajo.
La Prestación por Desempleo de Anses es un beneficio esencial que se ajusta al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y se calcula en función del salario que se recibía antes de perder el empleo, con un monto que puede variar según los ingresos previos y el tiempo trabajador.
En principio, esta ayuda económica está pensada para cualquier trabajador que haya perdido su empleo en función de un despido sin justa causa, finalización de su contrato de trabajo y otros motivos ajenos a su voluntad.
Específicamente, está dirigida a tres grupos de trabajadores. A saber:
Mientras que por un lado la Prestación por desempleo contempla los ingresos previos del solicitante y los meses trabajados con aportes, por el otro, Anses confirmó que el cálculo toma como referencia el 75% del mejor salario neto mensual percibido durante los últimos seis meses de trabajo.
Asimismo, la prestación está sujeta a ciertos límites. En ese sentido, el monto mínimo en julio no puede ser inferior a $186.200 ni superar los $372.400.
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La solicitud para la Prestación por Desempleo se puede hacer de forma presencial o virtual:
Online
Presencial
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Quienes ya reciban la Prestación por Desempleo, encontrarán el monto depositado en sus cuentas en función del siguiente cronograma:
Los gremios estatales habían adelantado que la propuesta del gobierno provincial les parecía "considerable y razonable"