El ex de Fátima Florez reaccionó al romance de la humorista con Javier Milei

Norberto Marcos, el ex de Fátima Florez, desilusionado ante la noticia del vínculo de la imitadora con Javier Milei.

Fátima Florez y Javier Milei confirmaron su relación. En los últimos días, la humorista y el candidato presidencial aseguraron que están muy bien juntos. Norberto Marcos, quien se separó de la imitadora hace pocos meses después de 22 años en pareja, no se habría tomado muy bien la noticia del romance.

El productor y la humorista se distanciaron en abril pasado, con rumores de infidelidad de Marcos de por medio. A mediados de julio, Florez estuvo en el programa de Ángel de Brito y se quebró hablando de su separación. “Estamos viviendo en casas separadas pero estamos unidos por el amor, porque nos seguimos amando y nos seguimos queriendo. Cuando vuelvo a tocar el tema siento que no lo superé del todo. Me angustia. Me angustia tocar el tema”, había dicho Fátima en aquel momento.