El ensayo japonés de Brian May, guitarrista de Queen, con Soda Stereo de fondo El artista grabó un video donde mostró el estadio cubierto en el que se presentará en Tokio, y de fondo sonaba "En la ciudad de la furia", detalle que enloqueció a los fans argentinos 15 de febrero 2024 · 12:26hs

Brian May grabó un video mostrando el estadio cubierto en el que se presentará en Tokio, y de fondo sonaba "En la ciudad de la furia", canción de Soda Stereo.

Brian May, el legendario guitarrista de la banda británica Queen, se encuentra de gira por Japón. En uno de sus ensayos en el Tokyo Dome, el artista sorprendió a sus fans argentinos con un particular detalle. May grabó un simple video en el que mostró el estadio cubierto japonés y de fondo se escuchaba un tema de Soda Stereo. Los admiradores de la banda liderada por Gustavo Cerati enloquecieron de orgullo con este detalle.

Se trataba de "En la ciudad de la furia", una de las canciones más representativas de la banda. Además, era una versión acústica del tema musical, grabada en el MTV Unplugged en del año 1996, más específicamente para el disco "Comfort y música para volar".

El posteo de Brian May tenía como finalidad mostrarle a su audiencia el estadio Tokyo Dome durante la prueba de sonido. “Así es como se ve la famosa cúpula de Tokio por dentro. Es un lugar estupendo. Ese techo no es sólido -está soportado puramente por la presión del aire- como un globo. Por lo que, si estas dentro, estás literalmente 'Under preassure'", escribió el guitarrista.

No obstante, al escuchar la música de fondo, todos los detalles del impresionante estadio japonés quedaron en un segundo plano. Al darse cuenta que en el video compartido por Brian May estaba sonando "En la ciudad de la furia" de Soda Stereo, los fans argentinos no pudieron contener su emoción, corrieron a los comentarios del posteo y lo llenaron de emojis de banderas argentinas. >> Leer más: Se cumplen 30 años del histórico recital de Soda Stereo en la 9 de Julio "¡Gustavo (Cerati) sonando de fondo! Perdón pero no puedo evitar emocionarme", escribió un usuario. "Qué genio el sonidista, musicalizando con Soda Stereo",afrimó otro. "Aguante Queen y Soda Stereo", dijo otro cibernauta. "Muchaaachos", expresó otro argentino, en referencia al tema del Mundial de Qatar.