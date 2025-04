El ECU arranca el 2025 a puro festejo de la mano de la Tradicional Jazz Band

La Tradicional Jazz Band, liderada por su mentor, el reconocido fotógrafo, banjoista y productor Raúl "Bambi" García fue fundada en el año 1985 , desarrollando lo mejor del tan particular y popular estilo como lo es el jazz tradicional y sus derivados, tales como: swing, ragtime y el dixieland.

Sonarán clásicos del jazz como "Bourbon Street Parade", "All of Me", "Sweet Georgia Brown", "Tiger Rag", "Rata paseandera" y "Cuando los santos vienen marchando", entre varias piezas musicales.