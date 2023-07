El conflicto menos esperado: Vietnam prohibió que los cines proyecten "Barbie"

La película “Barbie”, una de las más esperadas para esta mitad de año, no será proyectada en los cines de Vietnam debido a alusiones a un conflictivo mapa sobre los conflictos limítrofes del país asiático, que involucran a China.

"Barbie" no se estrenó pero da que hablar con su campaña de marketing

Muchos de los vecinos de China, incluido Vietnam, tienen reclamos territoriales. En 2016, un tribunal de resolución de disputas de las Naciones Unidas en La Haya falló por unanimidad en contra de la validez de la 'línea de nueve puntos'. Sin embargo, no existen mecanismos claros para su implementación y China ha dicho no reconoce la decisión del tribunal.

Esta no es la primera vez que el gobierno vietnamita toma tal medida. En 2019, prohibió la proyección de “Abominable”, de la compañía DreamWork, y en 2022, el filme de acción “Uncharted: fuera del mapa”, corrió con la misma suerte por los mismos motivos.

En 2020, el gobierno de Vietman exigió a las series “Put Your Head On My Shoulder” y “Madam Secretary” que eliminaran las escenas que contenían el mapa, mientras que en 2021, se ordenó a Netflix que retirara el drama de espías australiano “Pine Gap” del mercado vietnamita.