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Luciana Aymar, maravillada con los Juegos Suramericanos: "Disfruten de estos momentos"

La mejor jugadora del mundo de hockey de todos los tiempos compartió la mañana de este domingo con los atletas argentinos en la Villa Suramericana y los llenó de energía.

13 de septiembre 2026 · 17:37hs
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Luciana Aymar con los atletas argentinos en la Villa Suramericana. Disfruten los Juegos Suramericanos en casa

Luciana Aymar con los atletas argentinos en la Villa Suramericana. "Disfruten los Juegos Suramericanos en casa", les dijo.

Luciana Aymar aún extraña competir con la camiseta de la selección argentina y por eso se la vio emocionada cuando se reunió con los atletas del país que compiten desde este domingo en los Juegos Suramericanos 2026. Y por eso, no dudó en decirles a los deportistas que "disfruten de estos momentos, jugar un Suramericano en casa no se da todos los días".

Lucha Aymar fue la estrella central de la ceremonia inaugural de los Juegos, cuando encendió en la noche del sábado el pebetero en el Monumento Nacional a la Bandera, repleta de rosarinos y de otras partes de la provincia y el país que no se perdieron la magnitud de un evento sin igual.

Por supuesto, desfilaron antes todas las delegaciones, en un espectáculo a pura emoción que para los atletas argentinos, y de la ciudad por supuesto, tuvo su segundo capítulo con la visita de Lucha a la Villa Suramericana en la mañana de este domingo.

Que les dijo Luciana Aymar

Los Juegos empezaron este mismo domingo y por eso a la hora que Aymar concurrió a la Villa algunos atletas estaban en plena competencia. Pero hubo muchos privilegiados que podrán contar de este encuentro.

“Esto no se repite; vivir un Sudamericano en tu país no se da seguido”, les dijo para que lo vivan al máximo y den todo delante de su gente.

>>Leer más: El billar tuvo su debut en los Juegos Suramericanos 2026 como disciplina invitada

“Uno siempre quiere decir que hay que disfrutarlo. Y es verdad que es así, que hay que disfrutarlo, pero también es entendible que es difícil hacerlo, porque hay un montón de presiones. Estamos todo el tiempo compitiendo con nosotros mismos”, reflexionó con realismo la rosarina.

Por eso, reforzó que “disfruten estos momentos, más allá del entrenamiento y la competencia; estos momentos de poder compartir con otros atletas, de tener muchas charlas con esos atletas. Creo que uno se nutre de valores muy importantes”,

En ese sentido, recordó su paso por la selección argentina: “Los años de selección pasan muy rápido y después uno los extraña un montón. Nunca imaginé que iba a pasar tan rápido mi carrera, fueron 20 años. Hoy valoro mucho más todo lo que disfruté con la camiseta argentina”, contó.

Y al recordar su paso por la selección, les dijo sin dudar que en estos momentos “la verdad me encantaría estar en el lugar de ustedes en este momento y poder defender la camiseta argentina”.

La exintegrante de Las Leonas estuvo acompañada por Germán Chiaraviglio, vicepresidente de la Comisión de Atletas del COA; Cecilia Carranza Saroli y Sebastián Crismanich, integrantes de la Comisión; los oficiales de atletas Florencia Ponce de León y Guido Monis, y Valentina Kogan, oficial de salvaguarda de la delegación.

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