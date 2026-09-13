Juegos Suramericanos: primer día de competencia con nutrida presencia de atletas rosarinos

La Ceremonia de Apertura realizada al pie del Monumento Nacional a la Bandera será recordada, sin lugar a dudas, por muchísimo tiempo, pero llegó la hora de jugar: comienzan los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Este domingo se iniciará la actividad deportiva que se desplegará tanto en Rosario, como en Santa Fe y Rafaela, y tendrá una agenda que crecerá jornada tras jornada hasta el 26 de septiembre.
Y en esta jornada inaugural, habrá presencia rosarina en varios deportes. Hoy competirán ante su público, la esgrimista Valentina Cassanello; el gimnasta Lucas Valentino Alfieri y las parejas de vóley playa, la femenina integrada por Morena Abdala y Agostina Ghigliazza y la masculina conformada por los hermanos Nicolás y Tomás Capogrosso.
El programa del Día 1 de los Juegos Suramericanos
Natación (Invencible C. Acuático)
Desde las 9 se disputarán las eliminatorias y las finales desde las 18, así como la serie lenta se correrá a la mañana y la serie rápida a la tarde.
Las competencias serán en 800m estilo libre femenino y masculino, 200m combinado femenino y masculino, 100m estilo libre femenino y masculino, 100m pecho femenino y masculino, 50m espalda femenino y masculino y 4x200 relevo estilo libre femenino y masculino.
Clavados (Invencible C. Acuático)
A las 11. Trampolín individual 1m femenino. Final.
Ecuestre - Adiestramiento. (Jockey Club Rosario)
A las 12.15 se realizarán las pruebas clasificatorias Individual y Equipo.
Esgrima (Provincial, Estadio Salvador Bonilla)
A las 9 preliminares florete individual femenino (Valentina Cassanello); a las 14.30, preliminares sable individual masculino; a las 19, finales florete individual femenino (Valentina Cassanello); y a las 19: finales sable individual masculino.
Esports (L2 Arena)
Desde las 13, EA SPORTS FC masculino y femenino.
Gimnasia artística (Invencible Arena)
A las 10 y 15.30. Clasificación (Lucas Alfieri)
A las 18. Final individual masculino y equipos masculino (Lucas Alfieri)
Vóley playa (Rural Picadero)
Femenino: A las 11, primera fase: Chile v. Argentina; a las 15, Colombia v. Argentina (Morena Abdala y Agostina Ghigliazza).
Masculino: A las 12, primera fase: Venezuela v. Argentina; a las 17, primera fase Ecuador v. Argentina Nicolás y Tomás Capogrosso.