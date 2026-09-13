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La primera medalla rosarina en los Juegos Suramericanos llegó del lado de la gimnasia artística

Luca Alfieri consiguió el tercer puesto en gimnasia por equipos, en una de las varias medallas conseguidas por la selección argentina en los Juegos Suramericanos

13 de septiembre 2026 · 20:13hs
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El rosarino Luca Alfieri

Guillermo Buelga

El rosarino Luca Alfieri, en medio de su rutina de barras. La gimnasia artística se quedó con la medalla de bronce en equipos en los Juegos Suramericanos.

La primera medalla rosarina de los Juegos Suramericanos llegó de la mano de Luca Alfieri, que consiguió la de bronce con la selección argentina que integró la gimnasia artística por equipos. Fue una de las varias nacionales en el primer día de competencia, que se vivió con suma intensidad en la ciudad.

En una intensa jornada, Alfieri consiguió el halago en el Invencible Arena del parque Independencia, junto a Ivo Chiapponi, Daniel Villafañe, Luca Alfieri, Santiago Mayol, Matías Coralizzi y Nahuel Pardo. Quedaron detrás de Brasil y Colombia.

Alfieri tuvo una muy buena actuación en las pruebas individuales, con un quinto puesto en barra fija, el décimo en barras paralelas y noveno en caballete con arzones. Mientras que en barra logró clasificarse a la final, por lo que sueña con una medalla y eso será el miércoles.

El gimnasta rosarino se emocionó cuando lo consultaron por el logro y dijo que, más allá de la medalla, "no hay nada que valga más que te aplauda la gente".

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Las otras medallas en el primer día de los Juegos Suramericanos

La primera medalla argentina del día fue en Santa Fe, en los 10 kilómetros de Aguas Abiertas, con la de plata de Romina Inwinkelried, la santafesina de San Jerónimo Norte. Mientras que las dos primeras de oro se gestaron en Rosario.

A primera hora de la tarde, en el Salvador Bonilla del club Provincial, Pascual Di Tella ganó el oro en sable individual, mientras que por la tarde, en un repleto Centro Acuático Provincial, la de Río Cuarto macarena Ceballos la obtuvo en 100 metros pecho.

En la misma prueba, Martina Barbeito se quedó con la medalla de plata, como también Celina Dieleke en 50 metros espalda. El otro bronce fue en la misma especialidad de Andrea Berrino, mientras que también la consiguió Juan Bacha en sable individual.

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