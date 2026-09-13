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El frío se despide de Rosario: cuándo subirá la temperatura

El fin de semana el termómetro se acercó a los 0º. Sin embargo, desde el martes comenzará una recuperación que anticipará la llegada de los días cálidos

13 de septiembre 2026 · 16:46hs
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Rosario vivió sus últimos días fríos antes de la primavera. 

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Rosario vivió sus últimos días fríos antes de la primavera. 

El fin de semana en Rosario tuvo temperaturas bajas y una sensación todavía invernal. Desde el martes comenzará una recuperación que llevará los termómetros hacia los 25 grados y anticipará un fin de semana con aire de primavera.

Rosario atraviesa este domingo uno de los últimos golpes de frío del invierno, con temperaturas que se acercaron a los 0 grados durante la mañana y una máxima que apenas llega a los 12º.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la semana arrancará con frío: una mínima de 5º por la mañana y 16º de máxima por la tarde. Si bien no habrá probabilidad de lluvias el cielo estará mayormente nublado.

>>Leer más: El tiempo en Rosario: domingo con mucho frío y un último pulso invernal antes de la primavera

El martes el termómetro comenzará lentamente a subir con una temperatura máxima de 19º, una mínima de 7º y estará parcialmente nublado. Por su parte, a mitad de semana la máxima escalará apenas un grado y se mantendrá la mínima de la jornada anterior.

El jueves anticipará un fin de semana que se promete cálido: el termómetro llegará a los 24º y no bajará de los 10º, aunque las nubes seguirán presentes. El SMN pronostica un viernes con 25º de máxima y 11º de mínima. Finalmente, el sábado, dos días antes de comenzar la primavera, la temperatura oscilará entre los 26º y los 13º.

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