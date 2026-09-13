Central se reencontró con la victoria, con un gol de penal de Ángel Di María

Central venció a Tigre por 1 a 0, con gol de Ángel Di María de penal. Una sanción dudosa por una supuesta sujeción a Campaz dentro del área local. El equipo de Jorge Almirón jugó los últimos 15' con uno menos por expulsión de Emanuel Coronel.
El conjunto de Jorge Almirón se volvió a meter en puesto de clasificación a la fase final con el 1 a 0 conseguido frente a Tigre en Victoria
Central venció a Tigre por 1 a 0, con gol de Ángel Di María de penal. Una sanción dudosa por una supuesta sujeción a Campaz dentro del área local. El equipo de Jorge Almirón jugó los últimos 15' con uno menos por expulsión de Emanuel Coronel.
Con la victoria, el equipo auriazul cortó la racha de cuatro partidos sin triunfos, incluida la Copa Libertados. Los tres puntos metieron a Central dentro del grupo de los clasificados a la fase final.
75': Emanuel Coronel tomó de la camiseta a Banegas que se le escapaba. El árbitro Merlos le mostró la segunda amarilla y la correspondiente roja.
66': gran enganche de Copetti para dejársela servida a Alan Rodríguez. El uruguayo quedó de frente al arco y la mandó afuera.
59': Gol de Central. Andrés Merlo fue llamado por el VAR para advertirle una supuesta sujeción de Moreno sobre Campaz. Luego de que el juez observara la jugada en el monitor, sancionó penal, pese a que dio la sensación de que no hubo nada. Di María lo pateó al medio, el arquero fue a la derecha y llegó el primer tanto de la Lepra.
48': increíble el gol que se se perdió Banegas. Tras una gran tapada de Ledesma a un remate de Moreno, el lateral izquierdo de Tigre la tiró afuera a pocos metros del arco vacío.
48': Di María pateó defectuoso desde la medialuna, tras un toque del uruguayo Alan Rodriguez.
42': Moreno metió el centro, Méndez ingresó a la espalda de Ávila, cabeceó mal y se lo perdió.
41': Sández armó una pared con Di María y pateó de zurda desde afuera del área. Saralegui se arrojó sobre la izquierda y contuvo Zenobio.
23': Coronel sacó el centro desde la derecha y hubo un despeje de Saralegui que le quedó a Campaz. El colombiano remató fuerte al primer palo y Zenobio la mandó al tiro de esquina.
13': gran pelota de Di María puesta a espaldas de los centrales para Copetti. El nueve no controló bien, pero igual la pudo tocar hacia atrás para Alan Rodríguez. El zurdazo del uruguayo fue débil y contuvo Zenobio.
8': Barrionuevo cabeceó un tiro de esquina desde muy corta distancia y Ledesma, parado sobre la línea, desvió con el pie. Tremenda salvada del uno canalla.
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“Creo que estamos pasando un gran momento en Central. Estamos todos los días con felicidad, alegría, todos juntos y tirando para adelante”, enfatizó Fideo en la previa para recomponer la autoestima.
No se puede decir para nada que Central esté atravesando una crisis futbolística ni mucho menos, pero sí está claro que el equipo no atraviesa su mejor momento futbolístico ni anímico en un pasaje decisivo del año, con la definición del torneo local y la final de la Supercopa Internacional a la vuelta de la esquina.
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La ciudad tiene este domingo la mayor convocatoria entre las tres sedes del evento deportivo, con 27 mil pases generados. El Parque Independencia ofrece música, gastronomía, tecnología y actividades gratuitas.