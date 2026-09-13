Central se reencontró con la victoria, con un gol de penal de Ángel Di María

El conjunto de Jorge Almirón se volvió a meter en puesto de clasificación a la fase final con el 1 a 0 conseguido frente a Tigre en Victoria

Central venció a Tigre por 1 a 0, con gol de Ángel Di María de penal. Una sanción dudosa por una supuesta sujeción a Campaz dentro del área local. El equipo de Jorge Almirón jugó los últimos 15' con uno menos por expulsión de Emanuel Coronel.

Con la victoria, el equipo auriazul cortó la racha de cuatro partidos sin triunfos, incluida la Copa Libertados. Los tres puntos metieron a Central dentro del grupo de los clasificados a la fase final.

75': Emanuel Coronel tomó de la camiseta a Banegas que se le escapaba. El árbitro Merlos le mostró la segunda amarilla y la correspondiente roja.

66': gran enganche de Copetti para dejársela servida a Alan Rodríguez. El uruguayo quedó de frente al arco y la mandó afuera.

EXPULSADO CORONEL EN CENTRAL El jugador del Canalla se ganó la segunda amarilla por derribar a Banegas. Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E #LPFxTNTSports pic.twitter.com/p42LB7mV5o

TREMENDO ERRADO DE ALAN RODRÍGUEZ



El mediocampista de Central tuvo el segundo y se lo perdió en una posición inmejorable.



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59': Gol de Central. Andrés Merlo fue llamado por el VAR para advertirle una supuesta sujeción de Moreno sobre Campaz. Luego de que el juez observara la jugada en el monitor, sancionó penal, pese a que dio la sensación de que no hubo nada. Di María lo pateó al medio, el arquero fue a la derecha y llegó el primer tanto de la Lepra.

DI MARÍA METIÓ EL 1-0 Y FESTEJÓ CON SIX SEVEN



El Fideo cambió penal por gol y adelantó a Rosario Central ante Tigre.



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EL VAR LLAMÓ Y MERLOS COBRÓ PENAL PARA CENTRAL



El árbitro del encuentro cobró una sujeción del jugador de Tigre y sancionó penal.



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48': increíble el gol que se se perdió Banegas. Tras una gran tapada de Ledesma a un remate de Moreno, el lateral izquierdo de Tigre la tiró afuera a pocos metros del arco vacío.

EL INSÓLITO GOL QUE SE PERDIÓ TIGRE



Banegas tuvo el gol abajo del arco y se perdió el gol para el local ante Central.



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48': Di María pateó defectuoso desde la medialuna, tras un toque del uruguayo Alan Rodriguez.

42': Moreno metió el centro, Méndez ingresó a la espalda de Ávila, cabeceó mal y se lo perdió.

MÉNDEZ SE PERDIÓ EL PRIMERO PARA TIGRE



Moreno envío un gran centro y el delantero del matador cabeceó desviado. Se salvó Central.



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41': Sández armó una pared con Di María y pateó de zurda desde afuera del área. Saralegui se arrojó sobre la izquierda y contuvo Zenobio.

23': Coronel sacó el centro desde la derecha y hubo un despeje de Saralegui que le quedó a Campaz. El colombiano remató fuerte al primer palo y Zenobio la mandó al tiro de esquina.

GRAN ATAJADA DE ZENOBIO ANTE CAMPAZ



El arquero de Tigre le sacó una gran pelota al jugador de Central, con un desvío incluido.



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13': gran pelota de Di María puesta a espaldas de los centrales para Copetti. El nueve no controló bien, pero igual la pudo tocar hacia atrás para Alan Rodríguez. El zurdazo del uruguayo fue débil y contuvo Zenobio.

8': Barrionuevo cabeceó un tiro de esquina desde muy corta distancia y Ledesma, parado sobre la línea, desvió con el pie. Tremenda salvada del uno canalla.

GRAN ATAJADA DE LEDESMA PARA SALVAR A CENTRAL



El arquero del Canalla le negó el gol a Tigre con una atajada a puro reflejos.



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La previa del partido

“Creo que estamos pasando un gran momento en Central. Estamos todos los días con felicidad, alegría, todos juntos y tirando para adelante”, enfatizó Fideo en la previa para recomponer la autoestima.

No se puede decir para nada que Central esté atravesando una crisis futbolística ni mucho menos, pero sí está claro que el equipo no atraviesa su mejor momento futbolístico ni anímico en un pasaje decisivo del año, con la definición del torneo local y la final de la Supercopa Internacional a la vuelta de la esquina.

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La estadística de Tigre - Central