La Capital | Zoom | Andrés Calamaro

Andrés Calamaro: "Amor y gratitud es una combinación humana imbatible"

El músico habló con La Capital en la previa de su show en Rosario, que finalmente tendrá lugar el viernes 21 en la Playa de la Música.

Morena Pardo

Por Morena Pardo

20 de noviembre 2025 · 12:00hs
Andrés Calamaro vuelve a Rosario este viernes 21

Andrés Calamaro vuelve a Rosario este viernes 21, con un show a la vera del Paraná en la Playa de la Música

Andrés Calamaro está cada vez más cerca de reencontrarse con el público rosarino. A lo largo de 2025, el artista recorrió gran parte de Latinoamérica y Europa, en el marco de una extensa gira que lo llevó por Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Irlanda, España, Francia, Dinamarca, y varias ciudades de Argentina. En este marco, y tras una reprogramación obligada por las condiciones climáticas, se presentará este viernes 21 a la vera del Paraná en la Playa de la Música (Parque Alem).

La música de Calamaro es parte del ADN argentino, de la banda sonora de varias generaciones. La promesa es por supuesto recorrer las canciones de siempre, pero también compartir algunos temas nuevos.

“El salmón” vuelve al mismo escenario en que en 2022 convocó a más de nueve mil personas. En esta presentación, estará acompañado por su banda habitual, formada por German Wiedemer, Julian Kanevsky, Mariano Dominguez, Andres Litwin, y Brian Figueroa. Se suman en la sección de vientos Andrés Ollari y Pablo Fortuna.

>> Leer más: Andrés Calamaro: el eterno Salmón

Antes de su show en la ciudad, Calamaro habló con La Capital sobre su presente musical y cómo evitar la nostalgia en el repaso de un repertorio tan popular como el suyo.

- Una vez nombraste a “Mr Morales” de Kendrick Lamar como un “modelo de disco excelente en todo”. ¿Qué te interpela de su música y de qué maneras? ¿Qué otros discos (recientes de otros artistas) que en principio no tienen nada que ver con tu sonido te convocan?

No soy bueno divulgando mi algoritmo musical y cultural, tampoco estoy atento a escuchar novedades ni buscando cosas curiosas. Este año estoy más orientado a ver cine y esperar no sin cierta inquietud los recitales.

- En ese final parcial de la gira a mediados de año, dijiste que era la mejor gira hasta el momento. ¿Por qué lo sentiste de esa manera? ¿Hay continuidad de ese sentimiento en este tramo?

Si. En esta parte de la gira nos gustamos más, ya lo percibimos en los ensayos y después en vivo. Queremos mejorar en cada recital, empezamos con una banda más grande, encontrando donde pararnos en el escenario todo, estoy tocando más la guitarra y todos estamos bien y disfrutando ahora en Argentina.

- ¿Sentís que en los últimos años te volviste a enamorar de la gira? ¿Qué encontrás, en este momento de tu carrera, en la posibilidad de llevar tus canciones a distintos rincones del mundo, y que se reciban con mucho amor y agradecimiento?

Bueno, vivo las previas con ansiedad y expectativa, luego el insomnio. Pero en el escenario estamos muy bien y enfocados, y la gira física me gusta, tratar de dormir en hoteles y comer rico fuera de Buenos Aires.El público nos aplaude mucho, escuchan o forman un coro plural con candor y entusiasmo. Amor y gratitud es una combinación humana imbatible.

- Es una época muy movilizada por la nostalgia: regresos de bandas, de formatos, hasta de tecnologías. Llevás cuarenta años haciendo música, ¿qué trabajo hacés junto a la banda para que tus canciones no se vean limitadas o atrapadas en esa nostalgia, tanto para el público como para ustedes?

No pensamos en la versiones de los discos ni los escuchamos, confío en el carácter “próximo” de la música e interpretar en el escenario. Creo que el público no viene a recrearse con el pasado y compartimos episodios de música en tiempo real. Llevar muchos años en esto no compromete necesariamente a la nostalgia, quizás lo contrario. Tocamos las canciones como si recién las estuviéramos descubriendo. La nostalgia no es lo mío en tanto no suelo revivir el pasado con melancolía. Llevo en esto cuarenta años y no puedo repetir dos veces una misma melodía idéntica.

Noticias relacionadas
Con esta eliminación, ya son seis participantes que abandonaron el reality

Despedida en "MasterChef Celebrity": quién se fue del certamen

Taína Gravier, hija de Valeria Mazza, logró ahuyentar a los ladrones 

Asaltaron la casa de Valeria Mazza: la reacción de su hija y los bienes que se llevaron

La premiada obra Flota. Rapsodia santafesina se podrá ver en el marco del festival En Obra

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Diego Peretti debuta como director con “La muerte de un comediante”, ya disponible en las salas de cine de Rosario

Estrenos de cine: dos argentinas, una secuela musical y una de terror

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

Newells lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

Newell's lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

Lo último

¿Bombazo en el fútbol argentino? Central podría ser proclamado campeón

¿Bombazo en el fútbol argentino? Central podría ser proclamado campeón

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio

El duro comentario de Stroll a Colapinto: Está frustrado y enojado con la vida

El duro comentario de Stroll a Colapinto: "Está frustrado y enojado con la vida"

Un año sin el tren Rosario-Cañada de Gómez: "Hay que seguir dando la pelea"

El diputado Eduardo Toniolli afirmó que la suspensión del servicio “no es irreversible” y cuestionó a Nación por frenar un ramal que llegó a tener 20 mil usuarios mensuales

Un año sin el tren Rosario-Cañada de Gómez: Hay que seguir dando la pelea
¿Bombazo en el fútbol argentino? Central podría ser proclamado campeón

Por Elbio Evangeliste
Ovación

¿Bombazo en el fútbol argentino? Central podría ser proclamado campeón

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario
La ciudad

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio
POLICIALES

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio

Nueva terminal en Timbúes: se oficializó el primer proyecto del Rigi en Santa Fe
Economía

Nueva terminal en Timbúes: se oficializó el primer proyecto del Rigi en Santa Fe

Clubes en crisis: pidieron fondos en el Concejo y advirtieron que peligra su rol social
La Ciudad

Clubes en crisis: pidieron fondos en el Concejo y advirtieron que peligra su rol social

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

Newells lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

Newell's lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

Quiénes son los que no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

Quiénes son los que no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

Ovación
El duro comentario de Stroll a Colapinto: Está frustrado y enojado con la vida
Ovación

El duro comentario de Stroll a Colapinto: "Está frustrado y enojado con la vida"

El duro comentario de Stroll a Colapinto: Está frustrado y enojado con la vida

El duro comentario de Stroll a Colapinto: "Está frustrado y enojado con la vida"

Di María: Con Paredes vamos a dirigir una vez en Central y una vez en Boca

Di María: "Con Paredes vamos a dirigir una vez en Central y una vez en Boca"

El plan Boero: la plata para la deuda de Newells y los sueldos de 40 mil dólares en el palco

El plan Boero: la plata para la deuda de Newell's y los sueldos de 40 mil dólares en el palco

Policiales
Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio
POLICIALES

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio

Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón

Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón

Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María

Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio: un vecino acusado

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio: un vecino acusado

La Ciudad
Principio de incendio en una  casona y quejas de vecinos por colillas de cigarrillos
LA CIUDAD

Principio de incendio en una  casona y quejas de vecinos por colillas de cigarrillos

Un incendio complicó el acceso a la autopista Rosario-Córdoba por la mañana

Un incendio complicó el acceso a la autopista Rosario-Córdoba por la mañana

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

Clubes en crisis: pidieron fondos en el Concejo y advirtieron que peligra su rol social

Clubes en crisis: pidieron fondos en el Concejo y advirtieron que peligra su rol social

Aumento de sífilis en jóvenes en todo el país: cuál es la situación en Santa Fe
Información General

Aumento de sífilis en jóvenes en todo el país: cuál es la situación en Santa Fe

El Quini 6 sigue sin salir y el pozo acumulado ya supera los $12.000 millones
Información General

El Quini 6 sigue sin salir y el pozo acumulado ya supera los $12.000 millones

Injerencia extranjera: quién es el miembro de Fundación Libertad acusado en México
Política

Injerencia extranjera: quién es el miembro de Fundación Libertad acusado en México

Malas noticias para Central: cuántas fechas de suspensión recibió Malcorra tras ver la roja

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Malas noticias para Central: cuántas fechas de suspensión recibió Malcorra tras ver la roja

Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María
Policiales

Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las recientes balaceras
Policiales

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las recientes balaceras

El dólar mayorista volvió a subir y se entonaron los contratos a futuro
Economía

El dólar mayorista volvió a subir y se entonaron los contratos a futuro

Javier Milei distinguió a Andrea Bocelli con la Orden de Mayo
Información General

Javier Milei distinguió a Andrea Bocelli con la Orden de Mayo

La Nasa difundió imágenes detalladas del cometa que llega desde otra estrella
Información General

La Nasa difundió imágenes detalladas del cometa que llega desde otra estrella

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio: un vecino acusado
Policiales

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio: un vecino acusado

Explotación de una menor: apresan a una pareja en allanamientos en el centro
Policiales

Explotación de una menor: apresan a una pareja en allanamientos en el centro

La industria metalúrgica rosarina suma 32 meses en caída en un fin de año crítico

Por Patricia Martino

Economía

La industria metalúrgica rosarina suma 32 meses en caída en un fin de año crítico

El Conicet cierra el año con un streaming de una exploración inédita
Información general

El Conicet cierra el año con un streaming de una exploración inédita

Trenes Argentinos vende pasajes para el verano: los destinos desde Rosario
La Ciudad

Trenes Argentinos vende pasajes para el verano: los destinos desde Rosario

Aprobaron la adjudicación del puente Rosario-Victoria a dos empresas locales
La Ciudad

Aprobaron la adjudicación del puente Rosario-Victoria a dos empresas locales

Un imputado por matar en un asalto a un transportista de Pérez
Policiales

Un imputado por matar en un asalto a un transportista de Pérez

Caso $Libra: Paulón advierte que el nombre de Karina se repite una y otra vez
Política

Caso $Libra: Paulón advierte que "el nombre de Karina se repite una y otra vez"

Anuncian un nuevo cambio clave en la Corte Suprema de Santa Fe
Política

Anuncian un nuevo cambio clave en la Corte Suprema de Santa Fe

Facturación fantasma y fraude en la Policía: buscan arrepentidos para ir a juicio
Policiales

Facturación fantasma y fraude en la Policía: buscan arrepentidos para ir a juicio

Aumentó la nafta en Rosario y el litro cuesta casi 2.000 pesos en algunas estaciones
La Ciudad

Aumentó la nafta en Rosario y el litro cuesta casi 2.000 pesos en algunas estaciones