De "La miedosa" a More con Flow: la rosarina de Tiktok que superó el bullying y se volvió estrella

More con Flow, la adolescente viral de TikTok

More Cesareo es una adolescente de la ciudad de Rosario que en el último tiempo se volvió enormemente viral en las redes sociales . Sin embargo, este alto nivel de repercusión se debió al ciberacoso desencadenado a raíz de un TikTok donde la joven rosarina respondía a un ping pong de preguntas y respuestas.

En este video, ella se presenta como “La miedosa”, mueve sus manos y realiza gestos propios de la cultura del trap. Su particular forma de expresarse desató una catarata de hate.

Este video tuvo un alcance de millones de views: “El único TikTok que se viralizó era el mío, pero a modo de cargada”, afirmó More en una entrevista con Todo Noticias. No obstante, las burlas no provenían únicamente del mundo virtual sino también de sus compañeros de curso, lo que volvía la situación todavía más dolorosa para la joven.