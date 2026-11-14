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Wenceslao Moreno y Pilar Sullivan: la historia de amor que desafía los prejuicios

Él es médico y tiene parálisis cerebral. Ella es docente. Se conocieron en una app de citas y años después se casaron. La discapacidad y el amor, en otra entrevista de Más Cerca, con Florencia O´Keeffe

14 de noviembre 2026 · 08:08hs
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Compañerismo

Compañerismo, proyectos comunes y mucha empatía. Wenchy y Pili, una pareja feliz

La historia de amor de Wenceslao Moreno (Wenchy) y Pilar Sullivan (Pili) es un testimonio de cómo el cariño, la pasión y la resiliencia pueden florecer y fortalecerse incluso en las circunstancias más inesperadas. Durante la entrevista con Florencia O'Keeffe en el programa "Más Cerca", la pareja relató cómo su vínculo comenzó en 2020, en plena pandemia, a través de una aplicación de citas. El primer contacto ya fue especial, por el modo en el que Wenchy la "encaró". Y aunque en un primerísimo momento ella se resistió un poquito a continuar el contacto, la charla empezó a fluir de tal manera que decidieron encontrarse cara a cara.

El destino tenía buenos planes para ellos, y supieron aprovecharlos. Pilar, docente de nivel primario con una licenciatura en Ciencias de la Educación, confesó sus dudas y prejuicios iniciales al enterarse del diagnóstico de parálisis cerebral de Wenceslao, una condición que desconocía en profundidad. Pero gracias a una amiga médica que había estudiado en la facultad con él, empezó a interesarse cada vez más por su flamante "candidato". La curiosidad la llevó a saber otras cosas sobre Wenceslao e incluso encontró notas que le habían hecho en La Capital ya que Wenchy Moreno es uno de los pocos médicos en el mundo con parálisis cerebral.

Durante la entrevista en el programa de La Capital Más, él afirmó que "cuando hablábamos me sentía muy cómodo" y que la "empatía surgió prácticamente al toque". Las risas, las coincidencias, el "gustarse", empezaron a superar cualquier obstáculo.

El camino hacia el altar y el compromiso social

El primer encuentro cara a cara se dio en plena pandemia, en el departamento que Pilar le pidió a su hermano para encontrarse en un momento donde no había bares ni chances de verse en espacios públicos.

La relación avanzó a pasos agigantados. Al poco tiempo, el joven tuvo que ingresar al quirófano y fue Pilar quien, junto a la familia de él, lo cuidó.

La relación fue creciendo y convivieron. El broche de oro fue sin dudas el pedido de matrimonio, fiel al estilo "caradura" de Wenceslao, una secuencia "trágica" en un bar, que incluyó una copa rota por los movimientos involuntarios de el novio, y el anillo "sorpresa" que trajo otra curiosa y divertida anécdota entre ambos.

Cómplices, amorosos y felices, así se los ve durante la charla en la que no dejaron temas sensibles por tratar. Porque muchas veces el amor de pareja parece ser esquivo para quienes tienen discapacidad, en una sociedad que aún no está preparada para cruzar ciertas "fronteras".

"Más allá del papel, pateamos para el mismo lado" en todos los proyectos, incluyendo el manejo de las redes sociales de Wenceslao, que se transformó en un reconocido influencer en temas médicos.

Lo que uno ama del otro

Pilar destaca la "resiliencia" y la "perseverancia" de Wenchy. Para el médico, Pilar es "un amor puro", "muy compañera", "muy contenedora" y alguien que lo apoya incondicionalmente.

Ambos resaltan la importancia de la comunicación y el apoyo terapéutico. La pareja también se refirió al foco que el Papa León XIV puso en la discapacidad durante su visita a la Argentina.

Wenceslao y Pilar, dejan en la entrevista un mensaje muy inspirador a quienes atraviesan situaciones similares, instándolos a "que no se queden con la duda, o con la incertidumbre de qué pudo haber pasado" si aparece en la vida alguien por quien se siente atracción e interés.

La discapacidad es "una mochila más", señaló Wenchy, quien dijo que el verdadero objetivo es siempre buscar "ese motor que te haga ser feliz, y que ninguna etiqueta nos pase por encima".

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