Darío Grandinetti opinó sobre los recortes a la cultura del gobierno de Milei

Darío Grandinetti se sumó a las figuras de la cultura que en los últimos meses cuestionaron al gobierno de Javier Milei por los recortes presupuestarios al sector. En una entrevista con el podcast español sobre cine y series “La Script”, conducido por la periodista María Guerra, el actor aseguró que la cultura no es un gasto y que se trata de “un tema muy sensible a los argentinos”.

“Nosotros estamos teniendo ahora y hace unos años tuvimos también gobiernos a los que la cultura no les importa, al contrario, declaran a la cultura enemigo porque creen que es un gasto”, abrió Grandinetti.

“En el caso en Argentina el cine se autogestiona. Así que no, no es verdad que saliera dinero de los impuestos de nadie para hacer cine en vez de para hacer una escuela o un hospital. Mentira. Porque por otro lado le sacan a la cultura pero no hacen ni escuelas, ni hospitales, ni universidades”, aseguró el actor, en respuesta a los argumentos que ha dado el gobierno nacional a la hora de argumentar, por ejemplo, el desfinanciamiento del Incaa.