Damián Betular reveló su tatuaje de Maradona y contó su historia con el fútbol

“Porque nunca me lo habían preguntado”, respondió Betular y agregó: “No me da vergüenza, pero me hubiera gustado hacerlo más chico o en otro lugar”. La imagen recorrió rápidamente las redes sociales y miles de usuarios se sorprendieron por la confesión del cocinero, al cual no relacionaban con el fútbol.

Embed Todo el mundo cantó BETUGOL BETUGOL pic.twitter.com/zMfatJUupq — OLGA (@olgaenvivo) March 8, 2024

A pesar de las imágenes, otros espectadores se mantuvieron desafiantes y aseguran que todo se trata de una broma, ya que existen algunas fotos de Betular en los que no se podía visualizar el tatuaje. No obstante, el chef se mantuvo firme en su historia y reveló los detalles de aquella época: “Hasta las 18 que fui a hacerme el tatuaje era otra persona, después entre al mundo pastelero y todo cambió”, afirmó.