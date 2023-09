"Cuando la miro": Una madre y un hijo en la vida secreta de las palabras

El debut de Julio Chávez como realizador cinematográfico no podía ser con una película light. Chávez es un actor atravesado por una calidad interpretativa heredada de su gran sensibilidad y era de esperar que su ópera prima iba a ir también por esos carriles. “Cuando la miro” tuvo un pasaje fugaz por las salas cinematográficas en septiembre de 2022 pero afortunadamente desde esta semana ya está disponible en Amazon Prime Video. Es la historia de Javier, un artista plástico de unos 60 años, que decide filmar a su madre, a la manera de una entrevista para un documental que no pretende ningún otro fin que convertirse en un registro privado de la impronta de Elena, esa mujer que lo trajo al mundo. En ese acto, conceptualmente teatral, se configura toda la película. Y termina siendo una piedra preciosa, simplemente porque Javier no es otro que Julio Chávez y Elena es nada menos que Marilú Marini. Basta ver un par de escenas de esa filmación casera para descubrir que en esos diálogos uno se cree que está viendo a una madre y a un hijo reales hablando de lo que se les viene a la cabeza, y es tan suelta y tan natural esa charla que provoca la inmediata identificación con quién está detrás de la pantalla. Así Elena le revelará a su hijo que le metió “los cuernos” a su marido, que a la vez también le era infiel, se identificará como una mujer que sigue teniendo deseos sexuales, y admitirá que ese es uno de los motivos por los que se siente “rara”, palabra que también le servirá para rotular a su hijo como nunca antes lo había hecho. La película tiene un tinte autobiográfico en la figura de Chávez, quien compone a un Javier vulnerable y a la vez muy seguro de sí mismo, pero más interesado en saber cómo fue su pasado que en bosquejar su futuro. En ese derrotero, “Cuando la miro” es una historia intimista, que obliga a no dejarla pasar de largo en la plataforma, y tiene un punto de quiebre sobre el final que invita a reflexionar sobre la finitud de la vida. Una película pequeña con un mensaje gigante.