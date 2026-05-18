Sandra Corizzo estrena "Fuerte" con una presentación íntima en Plataforma Lavardén

La artista rosarina presentará el videoclip de su nuevo EP el 23 de mayo con música en vivo, textos, tarot y participación del público

La artista rosarina Sandra Corizzo estrenará oficialmente el videoclip de “Fuerte” el próximo sábado 23 de mayo a las 21 en el Petit Salón de la Plataforma Lavardén , en una propuesta que combinará música, palabra, performance y participación del público.

El evento funcionará como una experiencia escénica construida alrededor de las tres canciones que integran el EP Fuerte, un trabajo atravesado por emociones vinculadas a la vulnerabilidad, los vínculos y la transformación personal. Lejos del formato tradicional de recital o presentación audiovisual, la propuesta apunta a generar un clima íntimo y cercano.

El estreno del videoclip será la excusa para desplegar un recorrido artístico más amplio, con intervenciones en vivo y momentos espontáneos. “La fortaleza de la vulnerabilidad dice presente”, señalaron desde la producción para describir el espíritu del encuentro.

La idea es que el público pueda atravesar las canciones no solo desde la escucha, sino también desde la experiencia emocional y participativa.

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Música, textos y tarot

La noche incluirá además textos del periodista y escritor Reynaldo Sietecase y un segmento a cargo de Damián Schwarzstein vinculado al tarot y las “preguntas reveladoras”.

Según adelantaron desde la organización, cada intervención tendrá un desarrollo abierto e imprevisible, con espacio para la espontaneidad y la interacción con quienes asistan.

La presentación se realizará en el Petit Salón de Plataforma Lavardén, un espacio elegido especialmente por su escala y cercanía. Desde la producción lo definieron como “un lugar casi hogareño”, pensado para potenciar el carácter íntimo del evento.

Además de la música en vivo y la proyección del videoclip, habrá propuestas participativas y distintas intervenciones artísticas durante toda la noche.

Un nuevo paso para Sandra Corizzo

Con Fuerte, Sandra Corizzo continúa desarrollando un universo artístico donde conviven canción, sensibilidad narrativa y exploración emocional.

La propuesta busca construir un vínculo directo con el público y abrir preguntas alrededor de los procesos personales, la fragilidad y la transformación. La convocatoria cierra con una invitación que resume el tono general de la experiencia: “Desempolven su capacidad de asombro”.