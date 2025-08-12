La Capital | La Ciudad | Créditos Nido

Créditos Nido: estos son los ganadores del décimo tercer sorteo

Este martes se sortearon los beneficios destinados a postulantes de los departamentos La Capital y Rosario. Este miércoles será el turno de las 17 jurisdicciones restantes

12 de agosto 2025 · 07:24hs
Créditos Nido: este martes se realiza el décimo tercer sorteo.

Foto: La Capital / Archivo.

Créditos Nido: este martes se realiza el décimo tercer sorteo.

Esta semana se desarrolla el décimo tercer sorteo mensual de Nido, los créditos hipotecarios que tienen la tasa de interés más baja del país impulsados por el gobierno de Santa Fe y el Banco Municipal de ROsario (BM). Más de 41 mil santafesinos participan de las instancias que en esta oportunidad se realizará en dos jornadas: este martes 12 se sortearon los créditos destinados a La Capital y Rosario; el miércoles 13 será el turno de los 17 departamentos restantes.

En total, se sortearán 400 créditos que se sumarán a los 3.958 ya otorgados. En ambos casos, comenzaron a las 7 en Lotería de Santa Fe y se transmite por el canal de Youtube del Gobierno de la Provincia con soporte de RTS.

Las inscripciones para acceder a los créditos Nido continúan abiertas en www.santafe.gob.ar/ms/nidocreditoshipotecarios . Quienes se hayan anotado y no resulten beneficiados en el sorteo, no precisan inscribirse nuevamente para las siguientes instancias de sorteo.

Cabe señalar que pueden acceder a los Nido quienes residan en la provincia de Santa Fe antes del 30 de junio de 2024; grupos familiares o personas solas que posean ingresos demostrables por el equivalente a dos salarios Mínimo, Vital y Móvil para los Créditos de Vivienda y un salario Mínimo, Vital y Móvil para la terminación. También podrán acceder aquellas personas en relación de dependencia o trabajadores autónomos y personas que no posean otras propiedades.

>> Leer más: Créditos Nido cumple un año con casi 4 mil préstamos otorgados

La evaluación de la situación crediticia personal de cada inscripto se realiza de acuerdo a los requisitos establecidos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). En función de estos criterios, se determina si el interesado califica o no para el sorteo. En este sentido, vale destacar que quienes no superan el filtro pueden revisar y resolver su situación, para luego inscribirse nuevamente a Nido.

Quiénes son los ganadores de los créditos Nido

La lista de los afortunados ganadores está disponilble online en la web del gobierno de Santa Fe.

Cada vez que se realiza un nuevo sorteo, en el mismo espacio se actualiza y suma la lista de beneficiarios.

Créditos con la tasa más baja del país

El sistema de créditos Nido cuenta con cuatro líneas de préstamos por un total de $ 60.000 millones, que serán destinados a la construcción y adquisición de viviendas; la terminación de viviendas; créditos individuales de gestión colectiva; y para la adquisición o construcción de viviendas por cesión de derechos.

>> Leer más: Créditos Nido: quienes son los 112 ganadores rosarinos del nuevo sorteo

Tienen un plazo de repago para la adquisición y construcción de viviendas de 20 años, y de 5 años para terminación; en tanto que el monto máximo al cuál puede aplicar cada persona es de $ 100 millones, para adquisición y construcción de vivienda y de $ 25 millones, para finalización. La cuota será en valor UVA más 4,2 % para la demanda general, y UVA más 3 % para aquellos beneficiarios que perciban sus haberes en el Banco Municipal, siendo actualmente la cuota más baja del sistema financiero de la Argentina.

Noticias relacionadas
Ampollas secuestradas durante un allanamiento en la investigación del fentanilo contaminado.

Fentanilo contaminado: la justicia encontró las 232 ampollas que estaban "perdidas"

El próximo jueves se realizará una campaña de recolección de sangre para los efectores públicos de la ciudad

Buscan estimular la donación de sangre y generar un nuevo perfil de voluntario

el tiempo en rosario: un martes algo nublado pero con la maxima en alza

El tiempo en Rosario: un martes algo nublado pero con la máxima en alza

Familiares y amigos de María Fernanda González despidieron a la mujer asesinada en Empalme Graneros

Crimen en Empalme Graneros: el desgarrador adiós de la expareja de la mujer acribillada

Ver comentarios

Las más leídas

El hombre atropellado por un tren en Funes era el que estaba desaparecido

El hombre atropellado por un tren en Funes era el que estaba desaparecido

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su cuenta personal

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su "cuenta personal"

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años

Lo último

Video: así llegaba la pareja de la boda narco extraditada desde Paraguay

Video: así llegaba la pareja de la boda narco extraditada desde Paraguay

El cine 4D más innovador de la región toma forma en el Puerto de las Infancias

El cine 4D más innovador de la región toma forma en el Puerto de las Infancias

Restos humanos en contenedores del centro de Rosario: un peritaje clave tardó tres meses

Restos humanos en contenedores del centro de Rosario: un peritaje clave tardó tres meses

Restos humanos en contenedores del centro de Rosario: un peritaje clave tardó tres meses

Se descartó la hipótesis inicial del descuartizamiento del cuerpo de una mujer mayor. Estudios arrojaron que se trata de un hombre de entre 30 y 40 años. Todos los detalles

Restos humanos en contenedores del centro de Rosario: un peritaje clave tardó tres meses
Video: así llegaba la pareja de la boda narco extraditada desde Paraguay
POLICIALES

Video: así llegaba la pareja de la boda narco extraditada desde Paraguay

Los gremios docentes definen si aceptan o no la oferta salarial del gobierno provincial
LA CIUDAD

Los gremios docentes definen si aceptan o no la oferta salarial del gobierno provincial

Créditos Nido: estos son los ganadores del décimo tercer sorteo
LA CIUDAD

Créditos Nido: estos son los ganadores del décimo tercer sorteo

Un herido al volcar un camión en la ruta entre Casilda y Carcarañá
LA REGION

Un herido al volcar un camión en la ruta entre Casilda y Carcarañá

Buscan estimular la donación de sangre y generar un nuevo perfil de voluntario
LA CIUDAD

Buscan estimular la donación de sangre y generar un nuevo perfil de voluntario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El hombre atropellado por un tren en Funes era el que estaba desaparecido

El hombre atropellado por un tren en Funes era el que estaba desaparecido

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su cuenta personal

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su "cuenta personal"

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años

Santa Fe ofreció un aumento del 7 por ciento semestral para los estatales

Santa Fe ofreció un aumento del 7 por ciento semestral para los estatales

Ovación
Historia del Clásico, capítulo 1: Newells fue superior al inicio y hubo una curiosa historia

Por Carlos Durhand
Ovación

Historia del Clásico, capítulo 1: Newell's fue superior al inicio y hubo una curiosa historia

Historia del Clásico, capítulo 1: Newells fue superior al inicio y hubo una curiosa historia

Historia del Clásico, capítulo 1: Newell's fue superior al inicio y hubo una curiosa historia

Central: más que insistir con los remates, el gran deber es mejorar la puntería

Central: más que insistir con los remates, el gran deber es mejorar la puntería

Cómo le fue a Newells con el árbitro que dirigirá el choque ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina

Cómo le fue a Newell's con el árbitro que dirigirá el choque ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina

Policiales
Video: así llegaba la pareja de la boda narco extraditada desde Paraguay
POLICIALES

Video: así llegaba la pareja de la boda narco extraditada desde Paraguay

Restos humanos en contenedores del centro de Rosario: un peritaje clave tardó tres meses

Restos humanos en contenedores del centro de Rosario: un peritaje clave tardó tres meses

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

La Ciudad
Los gremios docentes definen si aceptan o no la oferta salarial del gobierno provincial
LA CIUDAD

Los gremios docentes definen si aceptan o no la oferta salarial del gobierno provincial

Fentanilo contaminado: la justicia encontró las 232 ampollas que estaban perdidas

Fentanilo contaminado: la justicia encontró las 232 ampollas que estaban "perdidas"

Créditos Nido: estos son los ganadores del décimo tercer sorteo

Créditos Nido: estos son los ganadores del décimo tercer sorteo

Buscan estimular la donación de sangre y generar un nuevo perfil de voluntario

Buscan estimular la donación de sangre y generar un nuevo perfil de voluntario

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros
Policiales

Quién era María Florencia, la mujer asesinada en el barrio Empalme Graneros

Crimen del camarógrafo de San Lorenzo: Era uno de los más queridos de la región
Policiales

Crimen del camarógrafo de San Lorenzo: "Era uno de los más queridos de la región"

Santa Fe ofreció un aumento del 7 por ciento semestral para los estatales
Economía

Santa Fe ofreció un aumento del 7 por ciento semestral para los estatales

Cómo arrancó la semana el dólar oficial y el blue en Rosario
Economía

Cómo arrancó la semana el dólar oficial y el blue en Rosario

Puccini: Santa Fe Bio consolidará el liderazgo provincial en bioenergía
Economía

Puccini: Santa Fe Bio consolidará el liderazgo provincial en bioenergía

Deuda: Caputo opera para enfrentar los vencimientos de agosto
Economía

Deuda: Caputo opera para enfrentar los vencimientos de agosto

Por qué los autos híbridos ganan terreno frente a eléctricos y de combustión
Motores

Por qué los autos híbridos ganan terreno frente a eléctricos y de combustión

Cristiano Ronaldo y su novia se comprometieron con un anillo de 6 millones de euros
Zoom

Cristiano Ronaldo y su novia se comprometieron con un anillo de 6 millones de euros

Hay cada vez menos ajolotes en México, pero científicos buscan su ADN
Información General

Hay cada vez menos ajolotes en México, pero científicos buscan su ADN

La web prehistórica: EEUU finalmente dejará de tener internet dial-up
Información General

La web "prehistórica": EEUU finalmente dejará de tener internet dial-up

Conflicto universitario: El 60 % de los docentes cobra entre $150 mil y 600 mil
LA CIUDAD

Conflicto universitario: "El 60 % de los docentes cobra entre $150 mil y 600 mil"

Denuncian maniobra para beneficiar al exjuez Bailaque y ocultar cosas
Política

Denuncian maniobra para beneficiar al exjuez Bailaque y "ocultar cosas"

Puente turístico de agosto: ¿qué pasa el próximo fin de semana?
Información General

Puente turístico de agosto: ¿qué pasa el próximo fin de semana?

Descontrol en un festejo del Mes de las Infancias: heridos e intervención policial
La Región

Descontrol en un festejo del Mes de las Infancias: heridos e intervención policial

Perotti tiene una chance más: la Cámara Nacional Electoral analiza su planteo
Política

Perotti tiene una chance más: la Cámara Nacional Electoral analiza su planteo

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos
La Ciudad

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

La durísima caída de un piloto estadounidense que festejaba su victoria
Ovación

La durísima caída de un piloto estadounidense que festejaba su victoria

Rosario Outlet: más de 100 mil personas y ventas por más de $2.200 millones
La Ciudad

Rosario Outlet: más de 100 mil personas y ventas por más de $2.200 millones

Boquete en un super: detuvieron a un sospechoso por intento de robo
Policiales

Boquete en un super: detuvieron a un sospechoso por intento de robo

Violenta pelea entre hermanos en la zona sur terminó con uno apuñalado
POLICIAL

Violenta pelea entre hermanos en la zona sur terminó con uno apuñalado