Video: así llegaba la pareja de la boda narco extraditada desde Paraguay

Brisa Leguizamón y Esteban Rocha llegaron en un vuelo desde Asunción. Un fuerte operativo armado los trasladó desde el aeropuerto a un penal para ser juzgados

12 de agosto 2025 · 10:00hs
De Paraguay a Rosario

De Paraguay a Rosario, la pareja quedó en manos de la Justicia argentina
Brisa Milagros Leguizamón y Esteban Pinky Rocha fueron detenidos en Paraguay casi un año después de su boda

Foto: Captura de video.

Brisa Milagros Leguizamón y Esteban "Pinky" Rocha fueron detenidos en Paraguay casi un año después de su boda, que terminó trágicamente.

Ni bien las hélices del avión se detuvieron y se abrió la escotilla en la pista del Aeropuerto de Rosario, una marea de agentes federales encapuchados y armados se acercaron a la aeronave. Dos narcos extraditados del Paraguay, motivo suficiente para semejante movida, más aún si los detenidos era la pareja de la denominada “boda narco”, una fiesta que terminó en una masacre en Ibarlucea por una supuesta deuda del negocio.

El temor a represalias y un nuevo ajuste, esta vez sobre el matrimonio, motivó el extremo cuidado. Primero bajó Esteban Enrique “Pinky” Rocha con un jean y un polar azul. Lo frenaron ni bien bajó la escalera para la foto oficial e inmediatamente le colocaron el casco y un chaleco antibalas, y se le colocaron dos agentes con escudos delante.

Luego su esposa Brisa Milagros Ferreyra Leguizamón, con pantalón de plush y uñas pintadas rosa chicle, que tuvo el mismo procedimiento. El Ministerio de Seguridad Nacional, Interpol, la Policía Federal (PFA) y la Dirección General de Cooperación Internacional colaboraron de las tareas de recepción y traslado. Se sumó personal de Gendarmería y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

De Paraguay al banquillo

Lejos quedó el sueño de libertad de Paraguay, adonde se habían fugado luego del triple crimen acontecido al terminar su fiesta de bodas en Ibarlucea en 2022. Un año le duró la ilusión hasta que los detuvo la policía guaraní. Ahora deberán enfrentarse a la Justicia que los puede procesar como miembros de la banda de Olga "Tata" Medina.

paraguay

El vuelo partió desde Asunción con destino inicial a Rosario, donde Rocha y Leguizamón fueron entregados a la Delegación Unidad Operativa Federal Rosario para su alojamiento en la División Alcaidía del Área Regional Federal Litoral. Los detenidos son requeridos por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de Rosario en el marco de una causa por tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines de comercialización, distribución y almacenamiento.

El operativo continuó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adonde fueron trasladados dos ciudadanos paraguayos que eran requeridos por hechos de homicidio: Osmar Algarín Brítez, requerido por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 20, y Ricardo Espínola Cañete, requerido por el Juzgado de Garantías 2 de San Martín.

La historia de la pareja extraditada

Rocha y Leguizamón celebraron su boda el 29 de enero de 2022 en un salón de fiestas Ybarlucea. Pasadas las 4 de la mañana, cuando ya había terminado el evento, tres invitados fueron emboscados y atacados a balazos cuando se retiraban en su auto: Iván Maximiliano Giménez, de 35 años; su pareja Erica Vanesa Romero, de 37; la hija de ambos, Elena, de un año y medio.

El triple homicidio, al parecer motivado por una cuantiosa deuda por drogas, develó la situación de quienes se casaban, que no tenían los permisos necesarios para celebrar su boda de esa manera. La mujer, por ejemplo, cumplía arresto domiciliario otorgado por la Justicia federal. Y Rocha había sido excarcelado por la Justicia federal de Buenos Aires. Además, distintas agencias penales que participan en la investigación de este hecho coincidieron en que entre los invitados al casamiento había varios personajes conectados al tráfico de drogas en la zona.

narcos ibarlucea
Desde Paraguay a la Justicia argentina, la pareja será juzgada por integrar una banda narco

Desde Paraguay a la Justicia argentina, la pareja será juzgada por integrar una banda narco

Rocha y Leguizamón se mantuvieron prófugos durante casi un año hasta que la sección Interpol de la policía paraguaya los detuvo la madrugada del jueves 5 de enero del 2023 en un bar de Asunción, ya que tenían pedidos de captura por narcotráfico.

Ambos están acusados de pertenecer a la banda narco liderada por Olga “Tata” Medina. Habían sido procesados por “integrar una organización dedicada al traslado, acopio, fraccionamiento y comercialización de estupefacientes cuya principal zona de influencia es el barrio La Cerámica, de la zona norte de Rosario, que funcionaría al menos desde abril de 2016”.

Si bien el juicio contra la organización tuvo lugar en 2022, sin la presencia de esos dos imputados, la posterior captura de la pareja implicará que sean juzgados por el caso.

