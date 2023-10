Coti Romero habló sobre la salud mental de los ex "Gran Hermano"

Coti Romero, ex participante de "Gran Hermano", habló sobre los desafíos que transitan varios ex participantes.

Cuando le preguntaron por lo mejor y peor de su paso por el reality, Romero aseguró: “Lo mejor de todo fue el cariño de la gente. Hay veces que estoy mal y con un mensaje ellos saben cómo ponerme de pie. Lo más difícil fue darme cuenta lo triste del mundo: la gente te critica, se mete con tu vida sin límites, con tu familia, con cosas delicadas del cuerpo, y no piensan lo que uno puede estar pasando. Me hizo sentir más vulnerable de lo que yo pensaba que era”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por America TV (@americatv)

“La mayoría de las personas que salimos de GH estamos con problemitas porque la gente se acostumbró a vernos en esa casa y opinar de nosotros. Entonces salimos y piensan que son los jueces de nuestra vida. Pero también hay que convivir con eso, porque en cualquier lado nos puede pasar”, afirmó la correntina.

>> Leer más: Tomás Holder volvió al Bailando y habló de su salud mental: Pasé semanas difíciles

También dio detalles de cómo ese contexto de juicio constante comenzó a hacer mella en su persona. “No recuerdo muy bien cuándo fue que me empezó a afectar porque no fue un día en sí, sino que fue creciendo ese malestar, y al final terminó por hacerme sentir que era todo eso que la gente decía. Transité mucha oscuridad”, compartió Coti, quien subrayó que el acompañamiento de su familia y sus afectos fue fundamental para atravesar esa "oscuridad".



Finalmente, subrayó que aún se encuentra atendiendo activamente ese malestar, con sus altibajos: “Yo creo que todavía estoy transitando un momento difícil de mi vida. No sé si diría que estoy recuperada. Es como una montaña rusa: hay veces que estoy bien y hay veces que estoy mal, pero es parte del proceso, creo yo. Estoy haciendo terapia y estoy medicada, aunque intentando dejar un poco las pastillas porque no quiero depender siempre de eso. Le pongo fuerzas porque tengo muchas ganas de salir adelante”.