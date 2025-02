Cosquín Rock Día 2: el regreso de Los Piojos, la celebración de Las Pelotas y el cuarteto de Luck Ra

Las remeras de Los Piojos fueron el común denominador en la vestimenta de esta segunda jornada. Prácticamente no se vieron estampas de otros grupos, y en todas sus versiones relució el famoso piojo que identifica gráficamente a la banda. La edición de 2009 había sido la última que los tuvo en el escenario de Cosquín Rock. Luego de 15 años, en el marco de los reencuentros piojosos, volvían a ser protagonistas de la grilla y generaban una gran oportunidad para que los vean aquellas personas de diferentes partes del país que no pudieron viajar a ninguno de los siete Rituales en La Plata. Y eso fue lo que pasó: La Capital pudo corroborar que fueron hasta Cosquín personas de Chubut y de Salta –por mencionar dos extremos del país- solo para no perderse este Ritual.