Corea del Sur realizó su tradicional competencia en donde gana quien "no hace nada"

Corea del Sur cuenta con todo tipo de competencias, algunas de las más particulares de este mundo. Como todos los años, en los últimos días se llevó a cabo el certamen “Space-out”, que premia al mejor participante que logre no hacer absolutamente nada. Sí, gana quien no hace nada. No suena difìcil pero en la práctica resulta ser todo un reto.