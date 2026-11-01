Superclásico: bloquearon en Argentina más de 180 sitios piratas que iban a retransmitir Boca y River

Entre los sitios bloqueados están las plataformas piratas como Roja Directa, Fútbol Libre y Al Angulo TV

Superclásico. La justicia bloqueó a más de 180 sitios piratas que iban a retransmitir el partido entre Boca y River

La justicia argentina generó el bloqueo de más de 180 dominios de internet que correspondían a sitios de retransmisión ilegal de contenidos deportivos, que estaban listos para transmitir el superclásico entre Boca y River, en el marco de la 15ª fecha de la Liga Profesional de AFA.

La Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelitos (Ufeic) de San Isidro, conducida por el fiscal general adjunto Patricio Ferrari, pidió al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que ordene a los proveedores de internet de todo el país el bloqueo inmediato de los 182 sitios listados por retransmisiones ilegales de contenidos deportivos, tras un pedido presentado por la Alianza Contra la Piratería Audiovisual (ALIANZA).

La acción coordinada con las autoridades competentes y los proveedores de servicios de internet (ISP) se generó en forma exitosa, dado que el bloqueo dinámico eliminó la posibilidad de que 182 sitios web retransmitan el superclásico, un contenido deportivo protegido por derechos de propiedad intelectual.

Una medida en la previa al partido

La medida fue implementada este domingo, previo al inicio del partido disputado entre Boca y River, uno de los eventos deportivos de mayor audiencia en la Argentina y la región.

Los bloqueos alcanzaron plataformas que ofrecían acceso ilegal a transmisiones en vivo, afectando directamente el funcionamiento de redes dedicadas a la distribución no autorizada de contenidos audiovisuales.

Contra servicios piratas

La orden judicial se dio en el marco de una investigación por infracción a la Ley de Propiedad Intelectual, que contempla la aplicación de mecanismos de bloqueo dinámico para combatir la permanente migración de dominios utilizada por las organizaciones que operan servicios piratas.

“Este operativo demuestra que la colaboración entre el sector público y el privado es una herramienta fundamental para enfrentar una actividad ilícita cada vez más sofisticada. La piratería audiovisual no es una conducta aislada ni un delito menor: forma parte de estructuras delictivas organizadas que obtienen ganancias indebidas a costa de la industria creativa, el deporte, la innovación y los consumidores”, expresó Jorge Bacaloni, presidente de ALIANZA.