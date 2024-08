Ciento por ciento cómic: arranca una nueva edición de la Crack Bang Boom

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CrackBangBoom 13 (@cbb_oficial)

>> Leer más: Cuándo empieza y cuánto saldrá la Crack Bang Boom 2024 en Rosario

A continuación, la programación completa día por día:

Jueves 15 de agosto

- 14:00 hs. Apertura Stands y Muestra Artistas Invitados de Crack Bang Boom.

Espacio CRACK – Espacio BANG – Espacio BOOM.

- 14:00 – 19:30 hs. Juegos de Rol y de Mesa en el Subsuelo del Espacio BOOM

Organizado por los siguientes grupos:

Cultura En Juego

Nacido de El club de Juegos Rosario, Cultura En Juego es el evento más importante de juegos de mesa del país. Estos entusiastas de los juegos de mesa modernos se juntan en diferentes espacios de la ciudad, como La Fortaleza Pichincha, para compartir la cultura de los juegos con una ludoteca de más de 400 juegos modernos.

Sierpes del Sur

Comunidad Rosarina de juegos de rol que existe hace más de 10 años en la ciudad difundiendo la cultura del rol, hoy de la mano de Dojo Ramen y La Fortaleza Pichincha. Organizan el encuentro anual de Rosario Juega Rol.

Club de Enroque

Los maestros del Ajedrez rosarino se presentan de la mano de Dojo Ramen y La Fortaleza Pichincha para mostrarnos las mejores jugadas e invitarnos a participar y enseñar un deporte con más de 6 siglos de tradición.

Club Social de Dibujo: Papu Club

Un club social divertido para que hagas lo que más te gusta. Dedícate a dibujar acompañado de la mano del Papu, un gigante de la ilustración. Espacio abierto para que vengas a compartir tu pasión por el dibujo.

Lairen TSG

El estilo de juego que estabas buscando. Vas a sentir la adrenalina que Lairen tiene para ofrecerte. Combos interesantes para explorar desde los primeros turnos, estrategias que podrán dar vuelta la partida sorpresivamente. Colecciona y personaliza tu mazo con cientos de cartas de todo tipo: piratas, brujas, demonios, soldados, magos, dragones, ¡y mucho más!

- 15:00 – 17:00 hs. Taller Infantil de Fanzines.

A cargo de la Profesora Martina Amici de la Escuela Primaria Nro. 1520 “Antonio Berni” de Rosario. Espacio 302 - Subsuelo Espacio CRACK.

- 15:30 – 16:15 hs. Lo que te da el Tiempo.

Una charla para quienes busquen una caja de herramientas a la hora de abordar un proceso de creación gráfica y editorial. Basada en la experiencia del Espacio de creación de cuentos ilustrados del Galpón de las Juventudes de la Municipalidad de Rosario. A cargo de Gabriel Alba (Profesor del Taller de Ilustración gráfica del Espacio de cuentos ilustrados) y Gabriel Antille (Profesor del Taller de Comic del Galpón de las Juventudes de la Municipalidad de Rosario).

Espacio BANG.

- 15:30 – 16:30 hs. Conversando con Sidney Gusman.

Una charla imperdible con Sidney Gusman, una figura clave en el mundo del comic brasileño. Con una trayectoria destacada como guionista y editor, Gusman ha sido fundamental en la evolución y popularización del cómic en Brasil, aportando frescura e innovación al medio. Durante esta charla, Gusman compartirá sus experiencias y desafíos en la industria del cómic, ofreciendo una visión única de su proceso creativo y su enfoque editorial del mercado contemporáneo. Espacio CRACK.

- 16:00 - 17.30 hs. Elaborando tu Personaje.

La propuesta ofrece recursos prácticos para la creación integral de personajes. Coordinado por Gabriel Antille, profesor de Taller de Comic del Galpón de las Juventudes – Municipalidad de Rosario. Para jóvenes entre 13 y 30 años. Cupo limitado por orden de llegada. Subsuelo Espacio CRACK

- 16:15 – 17:00 hs. Café para Tres (Rosarinos).

Únete a esta íntima y fascinante charla donde tres talentosos artistas de Rosario, Sebastián Sala, Neri Rearte y Javier Oliver, compartirán una charla de café sobre sus trabajos, ideas, metas, y mucho más. Este panel es una oportunidad excepcional para adentrarse en el mundo de estos destacados dibujantes, conocer sus procesos creativos y entender mejor el vibrante panorama del cómic en Rosario. Espacio BANG.

- 16:30 – 17:15 hs. Tras los Pasos de Superpocho.

Presentación de un documental que cuenta la historia sobre el mito alrededor de un superhéroe argentino. El documental cuenta con la participación de Juan Palomino, Andres Accorsi, Luciano Saracino, Juan Sasturain, Lito Fernandez, Fernando Martin Peña, Daniel Valenzuela, Daniel Santoro, Laura Vazquez, entre otros. Espacio CRACK.

- 17:00 – 20:00 hs. Taller Infantil de Construcción de Personajes.

A cargo de la Profesora Martina Amici de la Escuela Primaria Nro. 1520 “Antonio Berni” de Rosario. Espacio 302 - Subsuelo Espacio CRACK.

- 17:15 – 18:00 hs. Anatomía de un Montaje: "Nada se pierde: Dibujantes de Humor".

Una charla imperdible sobre la curaduría de la muestra "Nada se pierde: Dibujantes de Hum(r)", organizada por el Centro de Historieta y Humor Gráfico de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno que se exhibe en esta edición de la CrackBangBoom (Espacio CRACK). En esta sesión descubriremos el fascinante proceso detrás de la creación de esta muestra de originales de los dibujantes de la revista de humor gráfico más influyente en el período 1978-1999. Su curador, José María Gutierrez, nos guiará por las etapas del desarrollo de la exposición, y por la recopilación de documentos y los materiales históricos de la colección de la Biblioteca Nacional, única de carácter público en el país y uno de los pocos centros de conservación de la historieta y el humor gráfico estatales a nivel continental. Espacio CRACK.

- 18:00 – 19:30 hs. Hacé tu Propia Historia Ilustrada en Breves Pasos.

Proponemos la creación de una historia ilustrada en breves pasos. Conceptualizando una idea que incluya personajes, espacios y situaciones improvisadas en el momento. Una técnica lúdica para abordar el proceso gráfico editorial. Coordinado por Gabriel Alba, profesor del Taller de Ilustración gráfica del Galpón de las Juventudes – Municipalidad de Rosario. Para jóvenes entre 13 y 30 años. Cupo limitado por orden de llegada. Subsuelo Espacio CRACK

- 18:00 – 18:30 hs. Entrega Premios XIII Concurso CrackBangBoom.

Ceremonia de entrega de los Premios del XIII Concurso de Historieta CBB, cuyo tema fueron las supersticiones. Espacio BANG.

- 19:00 - 21:00 hs. Apertura Muestra “ZooLanger Rosario 2024”

La muestra es una invitación a recorrer el universo singular de Sergio Langer a través de trabajos publicados en distintos medios nacionales e internacionales, dibujos inéditos, materiales de su archivo personal y piezas de artistas amigos que conversan con su obra. Una polimorfa muestra de sus creaciones, una selección antojadiza que permite asomarse al pasado, presente y prospectiva de su creación gráfica y plástica más libre, desarrollada al margen del trabajo editorial. Obras inéditas que exploran la ironía y el grotesco, desde lenguajes y géneros que desbordan al humor gráfico: originales, bocetos, impresiones digitales, serigrafías, risografías, postales y cerámicas. Plataforma Lavardén (Mendoza 1085).

American Splendor 2003 Trailer

- 19:00 hs. Proyección con entrada gratuita en el Centro Cultural Cine Lumière.

"Esplendor americano" (American Splendor) | Drama, Adaptación Cómic | Estados Unidos | 2003 | +13. Dirección: Robert Pulcini, Shari Springer Berman. Harvey trabaja en un hospital de Cleveland. Su única vía de escape frente a la rutina diaria es discutir sobre todo lo divino y lo humano con sus compañeros de trabajo. Casualmente conoce a Robert Crumb, un diseñador de postales amante de la música que, años después se hace famoso gracias a sus cómics underground. La idea de que el cómic es una forma de arte para adultos lleva a Harvey a hacer una tira cómica, "American Splendor", que es un retrato irónico del estilo de vida de la clase obrera americana. Publicado por primera vez en 1976, el cómic "American Splendor" convirtió a Harvey en un autor de culto durante los años 80. Boletería abierta para retirar entradas desde las 18.30 hs. en el Centro Cultural Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027).

- 21:00 hs. Proyección con entrada gratuita en la Plataforma Lavardén.

Tras los pasos de SuperPocho | Documental | Argentina | 2024 | 94 minutos. Dirección: Nacho Garassino. Documental que nos cuenta sobre la búsqueda de un supuesto Superhéroe nacional, haciendo un recorrido por la historieta de nuestro país preguntándonos cuál es el verdadero héroe argentino y por qué. El documental contó con el apoyo del INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) y se proyecta por primera vez durante CrackBangBoom13. Participan Juan Palomino, Lito Fernández, Juan Sasturain, Luciano Saracino, Andres Accorsi, Fernando Martin Peña, José María Gutiérrez, entre otros. Plataforma Lavardén (Mendoza 1085).

Viernes 16 de agosto

- 11:00 – 12:30 hs. Charla “Encarrilando ideas”.

Nahuel Gladstein (autor de “Drenar el sumidero”, editor y escritor en “Perro Mata Poeta”) nos contará sobre cómo laburar una idea para transformarla en una historia completa y darle una hoja de ruta. ¿Tenés 17 google docs de ideas, personajes y mundos pero no sabes qué hacer? Venite. Vamos a ver estrategias y estructuras específicas, aplicables, que te sirvan de esqueleto para plantear un guion. Espacio BOOM.

- 11:00 – 12:30 hs. Taller “Cómo armar un proyecto de historieta para una editorial”.

Taller dictado por miembros de ADA (Asociación de Dibujantes de Argentina) junto a profesionales invitados sobre lineamientos generales para el armado de carpetas, muestras de trabajo y desarrollo de sinopsis. Espacio BOOM.

- 11:00 – 12:30 hs. Taller “De la mente a la página”.

Cómo empezar a traducir tu primera idea a una página de historieta real, como autor o parte de un colectivo de artistas. Dado por Waloph, Anryel, Strawberryflor, Cecil Acevedo y Kiri, integrantes del grupo de historietistas Sociedarks. Espacio BOOM.

- 14:00 hs. Apertura Stands y Muestras.

Espacio CRACK – Espacio BANG – Espacio BOOM.

- 14:00 – 19:30 hs. Juegos de Rol y de Mesa en el Subsuelo del Espacio BOOM

Organizado por los siguientes grupos:

- 14:00 - 15:30 hs. Cazando Proyectos.

Sydney Gusman atenderá a aquellos artistas que quieran presentar sus proyectos. Espacio BANG - Sala SUM CEC.

- 14:00 - 15:30 hs. Cazando Proyectos.

Martin Casanova atenderá a aquellos artistas que quieran presentar sus proyectos. Espacio BANG - Sala SUM CEC.

- 14:15 – 14:45 hs. Hugo Pratt, el Tano.

Presentación del libro "Hugo Pratt el Tano" a cargo de su autor y editor, Aldo Pravia. Espacio CRACK.

- 14:30 - 15:30 hs. Podetti Desencajado.

No te pierdas la oportunidad de asistir a una charla exclusiva con Esteban Podetti, uno de los humoristas gráficos más destacados de la escena actual. Con una carrera llena de creatividad y humor mordaz, Podetti ha dejado una marca indeleble en el mundo del cómic y la ilustración. Esta charla es una oportunidad única para conocer de cerca a Podetti y sumergirse en el mundo del humor gráfico desde la perspectiva de uno de sus exponentes más influyentes, en una charla llena de risas, anécdotas y valiosas enseñanzas. Espacio BANG.

- 14:45 – 15:15 hs. Serialización contra Desesperación.

Una mirada ante la persistencia y belleza de seguir creando en esta presentación de los volúmenes “Presas 2” y “Escuadrón Midron 3” por Leonardo David de la Cruz, autor y cabeza de editorial Kimera. Espacio CRACK.

- 15:00 – 17:00 hs. Taller infantil de Fanzines.

A cargo de la Profesora Martina Amici de la Escuela Primaria Nro. 1520 “Antonio Berni” de Rosario. Espacio 302 - Subsuelo Espacio CRACK.

- 15:15 – 15:45 hs. Spiral Editorial.

Charla de Spiral Editorial sobre su último título: "Ultramar Especial de Otras Realidades", con presencia del dibujante-editor Diego Ridao y los demás autores. Espacio CRACK.

- 15:30 - 16:00 hs. Superman/Batman: Enemigos Públicos.

OVNI Press presenta de la mano de Martín Casanova (Coordinador Editorial) y Nicolás Marcelli (Coordinador General) “Superman/Batman: Enemigos públicos” de Jeph Loeb y Ed McGuiness. Lex Luthor, ahora presidente de los Estados Unidos, ejecuta un plan para convertir a este dúo superheroico en presas de una cacería, mientras él intenta erradicar una amenaza que se cierne sobre todo el planeta que solo ellos dos pueden enfrentar… Luego de haber narrado el caso más complejo del Murciélago en “Batman: El Largo Halloween” y de haber redefinido el origen del símbolo de la esperanza en todo el mundo en “Superman: Las Cuatro Estaciones”, le llegó el turno a Jeph Loeb de reunir a estos dos héroes y, en el proceso, presentar uno de los cómics más populares de principios de siglo. Espacio BANG.

- 15:45 – 16:15 hs. Corazón Fisura.

Presentación de “Corazón Fisura”, de Editorial Paradojas, una antología de Juan Puerto, ilustrador, historietista y profesor de Diseño Gráfico en la UBA y la Universidad Di Tella. En el universo de Corazón Fisura conviven Mickeys deformes, bailarines de aire de la calle Warnes y cubos de hielo que se derriten por amor. Puerto traduce con humor la realidad y apuesta a lo gracioso de la existencia. Con la presencia de Juan Puerto, Iván Riskin (editor) y Wendy Niev (editor). Espacio CRACK.

- 16:00 – 17:30 hs. Hacé tu Propia Historia Ilustrada en Breves Pasos.

Proponemos la creación de una historia ilustrada en breves pasos. Conceptualizando una idea que incluya personajes, espacios y situaciones improvisadas en el momento. Una técnica lúdica para abordar el proceso gráfico editorial. Coordinado por Gabriel Alba, profesor del Taller de Ilustración gráfica del Galpón de las Juventudes – Municipalidad de Rosario. Para jóvenes entre 13 y 30 años. Cupo limitado por orden de llegada. Subsuelo Espacio CRACK

- 16:00 – 17:00 hs. Jeph Loeb.

Únete a esta charla exclusiva con Jeph Loeb, uno de los guionistas más influyentes en el mundo del cómic, cine y televisión. Loeb es conocido por su habilidad para crear historias profundas y emotivas, combinadas con una acción dinámica que mantiene a los lectores al borde de sus asientos. Durante esta charla, Loeb compartirá sus experiencias, inspiraciones y desafíos en la creación de comics icónicos. Los asistentes tendrán la oportunidad de aprender sobre su proceso creativo, la colaboración con artistas y editores, y cómo ha adaptado sus habilidades narrativas a lo largo del tiempo. Espacio BANG.

- 16:15 – 16:45 hs. Hombre Cangrejo Integral.

Fran Felkar presentará “Hombre Cangrejo integral”. Con motivo del décimo aniversario de la aparición de "Hombre Cangrejo Nacimiento", primera parte de 3 historietas, se publicará un volumen recopilatorio que contiene la trilogía publicada entre 2014 y 2017 con nuevas páginas, textos corregidos y material extra. Además se inaugura un sello editorial independiente. Espacio CRACK.

- 16:45 – 17:15 hs. Una Noche de Otro Planeta.

Presentación del libro "Una noche de otro planeta" de Los Aspirantes Ediciones: una mirada distinta para que los y las peques comprendan un problema que nos afecta a todos y que tomen conciencia desde temprana edad que tenemos que ayudar a cuidar el Planeta Tierra. Con presencia de Matías De Vincenzo (ilustrador del libro) y Leo Cabrera (editor). Espacio CRACK.

- 17:00 – 20:00 hs. Taller Infantil de Construcción de Personajes.

A cargo de la Profesora Martina Amici de la Escuela Primaria Nro. 1520 “Antonio Berni” de Rosario. Espacio 302 - Subsuelo Espacio CRACK.

- 17:00 - 18:00 hs. Luz, Cámara... ¡Historieta!.

¡Llegó el debate freaky a La Crack! Panelistas debatirán sobre si se debe respetar el material original o no a la hora de adaptarlo a otros medios. ¿Benefician realmente las adaptaciones al mundo del comic? ¿Es posible capturar el alma de las historietas? Espacio BANG.

- 17:15 – 17:45 hs. Lost Word Vol.1.

Rabdomantes Ediciones junto a Mauro Mantella, Dario Bustamante y Julieta Maza nos presentan una epopeya en el comienzo de la era superheroica. Corre el año 1943 y ningún ser cruza los cielos vigilando la ciudad, nadie se mueve a la velocidad del sonido, ve en la oscuridad ni lanza rayos de sus manos, nadie salta edificios, hace magia ni maneja el poder de las estrellas. Una palabra se perdió, y el mundo se perdió. Pero algunos conceptos son imparables y desde las sombras un grupo de verdaderos Mistery Men develará la verdad. Espacio CRACK.





- 17:45 - 18:15 hs. Primavera Revólver: Novedades de la Colección Trouz.

Presentación de nuevos títulos de la colección Trouz de Primavera Revólver. Con la presencia de Néstor Barron (de Primavera Revólver), Carina Altonaga (autora del libro “Chamán”) y Diego Pogonza (autor de “Nosotros”). Espacio CRACK.

- 18:00 – 19:30 hs. Hacé tu Propia Historia Ilustrada en Breves Pasos.

Proponemos la creación de una historia ilustrada en breves pasos. Conceptualizando una idea que incluya personajes, espacios y situaciones improvisadas en el momento. Una técnica lúdica para abordar el proceso gráfico editorial. Coordinado por Gabriel Alba, profesor del Taller de Ilustración gráfica del Galpón de las Juventudes – Municipalidad de Rosario. Para jóvenes entre 13 y 30 años. Cupo limitado por orden de llegada. Subsuelo Espacio CRACK

- 18:00 - 18:30 hs. Dios y el Diablo en Sâo Jose Río das Mortes.

Presentación de "Dios y el Diablo en Sâo Jose Río das Mortes" de Rodolfo Santullo y Germán Genga. Con presencia de sus autores. Espacio BANG.

- 18:15 - 18:45 hs. Mera Formalidad: Nuevos Títulos de Leitmotiv Editora.

La editorial focalizada en historieta formal presenta las novedades del 2024: "Abatataba (palíndromos ilustrados)", de Walter Koza; "Las durmientes", de María Eugenia Alcatena y Muriel Frega, y "La invasión de las vaquitas de San Antonio gigantes", de Walter Koza y Cinthya Rubianes. La actividad estará a cargo del editor y las autoras. Espacio CRACK.

- 18:30 - 19:00 hs. Julio César.

Presentación de “Julio César” de Ricardo Ferrari y Eduardo Risso, de la Editorial Puro Comic. Espacio BANG

- 18:45 - 19:15 hs. La Gran Estaca.

Presentación de "La gran estaca" de Tony Ganem, con presencia de su autor. Espacio CRACK.

- 19:00 - 19:45 hs. Genzoman: El Arte Épico en los Videojuegos y la Mitología

Aquí una emocionante charla con Genzoman, aclamado artista independiente chileno. Conocido por su estilo épico y detallado, Genzoman ha dejado una marca imborrable en el mundo de los videojuegos, la mitología y el comic. Esta charla es una oportunidad única para adentrarse en el universo de Genzoman y descubrir el talento y la dedicación que hay detrás de sus impresionantes obras. Espacio BANG

- 19:00 hs. Proyección con Entrada Gratuita en el Cine Lumière.

"Muchacho lobo" (Teen Wolf) | Comedia de terror | Estados Unidos | 1985 | ATP

Dirección: Rod Daniel. Guión: Jeph Loeb, Matthew Weisman. Scott Howard es un tímido estudiante de instituto que descubre que es un hombre-lobo. Aunque en un principio su estado le provoca una terrible preocupación, poco a poco irá desarrollando sus nuevas, ágiles y peludas cualidades para ligar con las chicas y ganar al baloncesto. El guionista Jeph Loeb consiguió firmar su primer contrato como guionista de cine, siendo esta su ópera prima como tal. Boletería abierta para retirar entradas desde las 18.30 hs. en el Centro Cultural Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027).

- 19:15 – 20:00 hs. Los Orígenes de la Historieta Argentina.

Te invitamos a una fascinante charla con José María Gutiérrez (Joma), que nos llevará en un viaje a través del tiempo, explorando cómo surgieron las primeras secuencias gráficas en el Río de la Plata desde el siglo XIX y cómo evolucionaron hasta las primeras series con continuidad, incluyendo la creación de personajes icónicos como Patoruzú. Abordará la incorporación de diversas corrientes de dibujantes que se convirtieron en historietistas y cómo estos artistas empezaron a apropiarse de los recursos del cómic norteamericano para crear un estilo propio. Este intercambio cultural y artístico ayudó a establecer una rica tradición de historietas en Argentina, que sigue influyendo en el panorama global del comic hasta hoy. Espacio CRACK.

Sábado 17 de agosto

11:00 – 12:00 hs. Charla “Storyboard: Un Relato a través de Imágenes”.

Oscar Ayala y Rodrigo Menéndez van a contarnos sobre la importancia del Storyboard como instrumento de planeación en cine, videoclips, publicidades, videojuegos, su vínculo con la historieta, y los requerimientos que conlleva su uso en un equipo técnico. Espacio BOOM.

11:00 – 12:00 hs. Taller “Errores en las Historietas”

En la dinámica de una hora vamos a charlar con Gasti Latorre sobre los siguientes temas: ¿Dónde están los protagonistas?, escasez en los fondos, descuidos, trampas en el diseño de personajes, repeticiones de escenas, entre otros temas para que puedas mejorar tus propias producciones. Espacio BOOM.

12:00 – 13:00 hs. Charla “Dibujo por Comida”

Cómo conseguir trabajos freelance de historieta e ilustración eficazmente en el actual panorama de las redes sociales y llegar a fin de mes en el intento. Con artistas integrales freelance Waloph, Kiri y Anryel. Espacio BOOM.

13:00 hs. Apertura Stands y Muestras.

Espacio CRACK - Espacio BANG – Espacio BOOM.





13:00 – 20:00 hs. Juegos de Rol y de Mesa en el Subsuelo del Espacio BOOM.

Organizado por los siguientes grupos:

13:45 - 14:15 hs. Robin Wood: La Odisea de un Aventurero.

Juan Carlos Delgado nos trae la primera parte del repaso de la carrera de una de las figuras claves de la historieta argentina. Espacio BANG.

14:00 – 14:30 hs. Fantasía Histórica, Manga y Tipos Mamados.

Gabriel Cardozo nos contará sobre la Épica Japonesa aplicada a la historieta rioplatense, tomando a modo de ejemplo su nueva obra “Fathers of la Patria”. Espacio CRACK.

14:00 - 15:30 hs. Cazando Proyectos.

Sydney Gusman atenderá a aquellos artistas que quieran presentar sus proyectos. Espacio BANG - Sala SUM CEC.

14:00 - 15:30 hs. Cazando Proyectos.

Martin Casanova atenderá a aquellos artistas que quieran presentar sus proyectos. Espacio BANG - Sala SUM CEC.

14:15 - 14:45 hs La Filosofía en Fallout.

Laureano Martinez, profesor de Filosofía, nos invita a reflexionar en torno a esta maravillosa franquicia: tópicos sobre el origen de la misma, videojuegos y por supuesto la serie “live action”, todo esto en orden a cuestiones filosóficas como: ¿qué inspiró a esta saga?; ¿qué posturas éticas tienen algunos personajes?; ¿qué reflexión nos suscita el peligro de otra guerra mundial-nuclear?, etc. Aprontá tu Pip-Boy y acompañemos a Laureano al yermo para vislumbrar estos misterios y sobrevivir en el intento. Espacio BANG.

14:30 - 15:15 hs. ¿Qué Tiene Él que no Tenga Yo? Historieta Clásica Vs Manga ¿Cómo Atraer al Lector Juvenil?

Panelistas discutirán sobre la popularidad actual del manga, con su vasto mercado global, en contraste con las producciones argentinas, menos masivas pero con una rica tradición y un estilo único. ¿Qué estrategias se pueden utilizar para atraer al lector juvenil? ¿Hay mercado para todos? ¿El futuro de la Historieta Argentina depende de renovarse o adaptarse? Espacio CRACK.

14:45 - 15:30 hs. Cómo Ser Profesional de la Historieta.

Miembros de ADA (Asociación de Dibujantes de Argentina) junto a profesionales invitados charlan sobre cuestiones como tipos de contrato, modalidades de trabajo, la política de los concursos y qué herramientas puede ofrecer ADA para el profesional de la historieta. Espacio BANG.

15:00 – 17:00 hs. Taller infantil de Fanzines.

A cargo de la Profesora Martina Amici de la Escuela Primaria Nro. 1520 “Antonio Berni” de Rosario. Espacio 302 - Subsuelo Espacio CRACK.

15:00 - 16.30 hs. Elaborando tu Personaje.

La propuesta ofrece recursos prácticos para la creación integral de personajes. Coordinado por Gabriel Antille, profesor de Taller de Comic del Galpón de las Juventudes – Municipalidad de Rosario. Para jóvenes entre 13 y 30 años. Cupo limitado por orden de llegada. Subsuelo Espacio CRACK

15:15 - 16:00 hs. ¡Auxilio, Niños! Cómo Comenzar tu Taller de Arte para Infancias Sin Morir en el Intento.

Participan: Muriel Frega (Silencio en la Costa, Pinamar), Martín Monzón (Docente de escuela secundaria, Entre Rios), Florencia Giacometti (Cáscara Taller/ Tiempo de Arte, San Fernando), Tom (Tallerista Biblioteca Alberdi, Caseros) Los inicios siempre cuestan, pero no estamos solos en esta labor. Muriel, Martin, Tom y Flor realizarán un recorrido por sus experiencias en taller propio y en escuela. Dialogarán con los participantes para despejar dudas y animar la difusión artística desde donde estés. Cómo arrancar, para dónde ir, cómo seguir y cómo sobrevivir. Espacio CRACK.

15:30 – 16:15 hs. Catálogo 2024 de Gcomics.

Presentación de publicaciones 2024 de la editorial Gcomics, con los libros "La cabeza del profesor Dowell" de Ricardo Ferrari y Horacio Lalia, "Espécimen Vitruvio" de Eduardo Mazzitelli y Quique Alcatena, "Sueltos", una antología de Rodolfo Santullo con diversos dibujantes e "Historias de terror de la ciudad de Buenos Aires" de Guillermo Arena. Participarán Horacio Lalia, Ezequiel Capelo Lalia, Rodolfo Santullo, Jok, Leo Sandler, Damián Couceiro, Guillermo Arena y Cata García. Espacio BANG.

16:00 - 17:00 hs. Jeph Loeb.

No te pierdas la oportunidad de asistir a una fascinante charla con Jeph Loeb, guionista legendario en el mundo del cómic y la televisión. Con una carrera ilustre que abarca varios géneros y personajes icónicos, Loeb ha demostrado una maestría única en la narrativa visual. Los asistentes tendrán la oportunidad de hacer preguntas y obtener una visión exclusiva del mundo del cómic desde la perspectiva de uno de sus narradores más talentosos. Acompáñanos en esta charla con Jeph Loeb y sumérgete en el arte de escribir cómics, aprendiendo de las experiencias y la sabiduría de una verdadera leyenda del medio. Espacio CRACK.

16:15 - 16:45 hs. Efecto Malena Integral.

Presentación de “Efecto Malena integral" de Deriva Editorial. De la serie digital al libro. Charla con los autores Rodrigo Canessa y Matias De Vincenzo, y los editores. Espacio BANG..

16:45 - 17:15 hs. ¿Te Gusta el Deporte? ¡A Nosotros Tampoco!

Una oda a la pasión y el horror de las olimpiadas en esta presentación del libro “Olimpiadarks”, una nueva edición antológica del grupo Sociedarks. Charla dada por varios de sus integrantes y autores: Waloph, Strawberryflor, Kiri, Leonardo David de la Cruz, Cecil Acevedo, Plecozz y Lu Comics. Espacio BANG.

Transformers: The Movie (1986) trailer

17:00 hs. Proyección con Entrada Gratuita en el Cine Lumière.

"Transformers: La película" (The Transformers: The Movie) | Animación. Ciencia ficción | Japón | 1986 | 84 min. | +13. Dirección: Nelson Shin. Es el año 2005. Los Decepticons han conquistado Cybertron totalmente. Pero los Autobots tienen bases en las dos lunas de Cybertron, y también tienen Autobot City en la Tierra. La película comienza con una espectacular secuencia en la que Unicron, un planeta mecánico viviente, se come el mundo de Lithone, matando a todos sus habitantes, excepto uno que escapa en una nave espacial. Para impedir una ofensiva Autobot, los Decepticons atacan Autobot City y tiene lugar una enorme batalla que termina con la derrota de Optimus Prime y Megatron… Boletería abierta para retirar entradas desde las 16.30 hs. en el Centro Cultural Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027).

17:00 – 20:00 hs. Taller Infantil de Construcción de Personajes.

A cargo de la Profesora Martina Amici de la Escuela Primaria Nro. 1520 “Antonio Berni” de Rosario. Espacio 302 - Subsuelo Espacio CRACK.

17:00 - 17:30 hrs. El Último Verano del Rock.

Es la década del 90 y en la periferia de Rosario un grupo de adolescentes quiere formar su propia banda de rock. Cortes de luz, vecinos molestos, desempleo y muchas ganas de rockear. Maxi Falcone nos presenta su último trabajo con su característico humor, dosis de realismo y critica social. De Rabdomantes Ediciones. Espacio CRACK

17:15 - 17:45 hrs. Reedición de Quetzali.

El sello Triskelion debuta co-editando con Multiversal Ediciones esta obra de Dolores Alcatena, con la presencia de la autora. Espacio BANG.

17:30 - 18:30 hs. Expansión de los Lápices.

Jorge Quien presentará el proyecto “Expansión de los Lápices”, que consiste en la búsqueda de historietas dibujadas durante la infancia de diversos autores, como Roberto Fontanarrosa, Enrique Breccia, Patricia Breccia, Lucas Nine, Quique Alcatena, Eduardo Risso, Pablo Zweig y Fabio Zimbres, entre otros. El proyecto pone en relación dichas producciones infantiles con el trabajo actual de sus creadores en un intento de análisis de la vocación artística. Espacio CRACK.

17:45 – 18:15 hs. Debate por Señas.

Tren en Movimiento y Christian Montenegro presentan la historieta “Debate por señas”. Espacio BANG.

18:00 - 19.30 hs. Elaborando tu Personaje.

La propuesta ofrece recursos prácticos para la creación integral de personajes. Coordinado por Gabriel Antille, profesor de Taller de Comic del Galpón de las Juventudes – Municipalidad de Rosario. Para jóvenes entre 13 y 30 años. Cupo limitado por orden de llegada. Subsuelo Espacio CRACK

18:15 – 18:45 hs. Empatía con el Diablo.

Multiversal Ediciones presenta un nuevo trabajo de Lubrio, en este caso con el invitado de CBB13 Sebastián Sala. Con la presencia de ambos autores.Espacio BANG.

18:30 - 19:00 hs. Cristian Mallea: Arte y Educación en la Historieta.

Charla con Cristian Mallea, un destacado dibujante, docente y fundador del colectivo artístico La Productora. Mallea ha combinado su pasión por el cómic con una notable carrera en la enseñanza y la gestión cultural. Es una excelente oportunidad para conocerlo de cerca y comprender el impacto de su trabajo en el cómic, la educación y la cultura. Espacio CRACK.

18:45 - 19:45 hs. ¿Y Vos de qué te Reís?: El Humor en la Historieta.

Presenciá un animado debate sobre el papel del humor en la historieta. Aquí guionistas, artistas y expertos en cómics se reúnen para explorar cómo el humor ha evolucionado en las historietas, desde las tiras cómicas clásicas hasta los cómics contemporáneos. ¿Cómo puede el humor abordar temas sociales? ¿Hay una audiencia exclusiva para el humor? ¿El humor tiene límites? No te pierdas esta oportunidad de reír y aprender sobre uno de los elementos más queridos y versátiles del cómic. Espacio BANG.

19:00 - 19:30 hs. 30 Años de El Tripero.

Este 2024 se cumplen 30 años de la publicación del primer número de la revista "El Tripero", una publicación de un grupo de trabajo compuesto por ex-alumnxs de Alberto Breccia en los años noventas y generaron durante 10 años varias revistas y muestras. Delius, Lautaro Fiszman y Christian Montenegro nos contarán, acompañados de imágenes, sobre lo que fue esa experiencia. Espacio CRACK.

20:00 hs. Séptima Entrega de los Premios Trillo. Espacio CRACK.

Domingo 18 de agosto

13 hs. Apertura Stands y Muestras.

Espacio CRACK - Espacio BANG - Espacio BOOM.

13:00 – 19:30 hs. Juegos de Rol y de Mesa en el Subsuelo del Espacio BOOM

Organizado por los siguientes grupos:

13:30 – 15:00 hs. Hacé tu Propia Historia Ilustrada en Breves Pasos.

Proponemos la creación de una historia ilustrada en breves pasos. Conceptualizando una idea que incluya personajes, espacios y situaciones improvisadas en el momento. Una técnica lúdica para abordar el proceso gráfico editorial. Coordinado por Gabriel Alba, profesor del Taller de Ilustración gráfica del Galpón de las Juventudes – Municipalidad de Rosario. Para jóvenes entre 13 y 30 años. Cupo limitado por orden de llegada. Subsuelo Espacio CRACK

13:30 - 14:00 hs. Esenciales de Loco Rabia.

Presentación de la colección Esenciales de Loco Rabia editora, con sus tres primeros títulos: "Acero Líquido" de Eduardo Mazzitelli y Quique Alcatena, "Inspector Bull" de Carlos Albiac y Horacio Lalia y "Saichann: La flor, Bacteria, Bronx" de Alberto Saichann, Ricardo Ferrari y Eduardo Mazzitelli. Con presencia de autores y editores. Espacio BANG.

13:45 – 14:45 hs. BatiDios ha Muerto: El Nacimiento de la Tragedia Wayne.

No contemples al Grant Morrison por largo tiempo, o el Grant Morrison te contemplará a ti. Y ¡ay!, de los que combaten Alan Moores, no terminen convertidos en Alan Moores ellos mismos. ¿Qué nos puede decir Frederick Nietzsche de Bruno Diaz? ¿Y qué nos puede decir Bruno Diaz de Frederick Nietzsche? ¡Mucho! En este entrecruzamiento entre filosofía clásica e historieta golden age al “Nacimiento de la tragedia”de Nietzsche le tiramos encima el origen del hombre murciélago para descubrir de que manera la cultura pop trafica, cifra, inconscientemente convoca las formas más revulsivas de la meditación metafísica. Pablo Lakatos (autor de “Espectro En Código Binario”, diseñador de “Perro Mata Poeta”) nos traerá viñetas, pasajes, filósofos con capa y supervillanos del pensamiento en una charla a puro CRACK, BANG y BOOM. Espacio CRACK

14:00 - 15:30 hs. Cazando Proyectos.

Sydney Gusman atenderá a aquellos artistas que quieran presentar sus proyectos. Espacio BANG - Sala SUM CEC.

14:00 - 15:30 hs. Cazando Proyectos.

Genzoman atenderá a aquellos artistas que quieran presentar sus proyectos. Espacio BANG - Sala SUM CEC.

14:00 – 14:30 hs. DewNoir: Creando Historias que Trascienden Fronteras.

Te invitamos a una charla exclusiva con Rocio Zucchi Yakubecki, conocida artísticamente como DewNoir, una talentosa dibujante autodidacta de Buenos Aires cuya carrera en el cómic ha alcanzado reconocimiento tanto a nivel local como internacional. Esta es una oportunidad imperdible de conocer a DewNoir y sumergirte en la historia de una artista que ha llevado su talento desde las calles de Buenos Aires hasta el escenario global del cómic. Espacio BANG

14:30 – 16:00 hs. Taller infantil de Fanzines.

A cargo de la Profesora Martina Amici de la Escuela Primaria Nro. 1520 “Antonio Berni” de Rosario. Espacio 302 - Subsuelo Espacio CRACK.

14:30 – 15:00 hs. Manga en Papel y Autoedición, la Lucha.

Fiorella Santana (de Powah Comics, Uruguay) nos contará los bemoles de definir una identidad autoral en un ambiente adverso. Espacio BANG.

14:45 - 15:15 hs. El Rol Crítico de la Historieta.

Cómo utilizar la dinámica de los juegos de rol para enriquecer tu propia historieta, por Leonardo David de la Cruz, autor integral. Espacio CRACK.

15:00 - 16.30 hs. Elaborando tu Personaje.

La propuesta ofrece recursos prácticos para la creación integral de personajes. Coordinado por Gabriel Antille, profesor de Taller de Comic del Galpón de las Juventudes – Municipalidad de Rosario. Para jóvenes entre 13 y 30 años. Cupo limitado por orden de llegada. Subsuelo Espacio CRACK

15:00 – 15:45 hs. El Arte de Contar Historias de Mauro Mantella.

Una charla imperdible con Mauro Mantella, destacado guionista y narrador del mundo del cómic contemporáneo. Con una carrera llena de historias únicas y provocadoras, Mantella ha sabido capturar la imaginación de lectores de todo el mundo a través de sus guiones innovadores y su enfoque distintivo. Es una oportunidad única para adentrarse en la mente de uno de los más notables guionistas de historietas de estos tiempos e inspirarse con su pasión y dedicación al arte de contar historias. Espacio BANG.

15:15 – 15:45 hs. El Pasajero del U-977.

Presentación de “El pasajero del U-977”, de Editorial Pictus. Con la presencia de sus autores: Rodolfo Santullo (guionista) y Carlos Barocelli (dibujante). Espacio CRACK.

15:45 – 16:15 hs. Patrimonio Popular: creando desde nuestra identidad colectiva

¿A quién le pertenece la cultura? ¿Cuándo se seca la tinta del autor fallecido? ¿Puede un contrato hacer a una persona o empresa acreedora de nuestra identidad? Acción Dev trae esta propuesta que llama a la creación de juegos que en defensa de la reapropiación y transformación cultural y la utilización de nuestros símbolos, entendiéndolos como herramientas fundamentales para repensar nuestra realidad, homenajear el pasado o ejercer nuestra memoria, reclamando contra la privatización del fútbol y la netflixización del legado de Oesterheld. Con Gonzalo Borzino (Borza) y Lino Sapetti (Rustimak). Espacio BANG

15:45 – 16:15 hs. Saboteur

Black Cat presenta “Saboteur”, una novela gráfica realizada por Martín Renard y Mateo Maciorowsky, con la presencia de los autores. Espacio CRACK.

16:00 - 18:45 hs. Concurso Cosplay CBB12. - Explanada CEC.

16:15 - 16:45 hs. Derechos Ante Hechos.

Charla sobre la transformación y vulneración de los derechos de autor en la época de las redes sociales; con Leonardo David de la Cruz (creador de editorial Kimera) y Stefu (artista integral Rosarino). Espacio CRACK.

16:15 - 16:45 hs. La Mirada Multifacética de Agustina Casot.

Te invitamos a una charla inspiradora con Agustina Casot, una talentosa diseñadora, historietista y gestora cultural que ha dejado una huella significativa en el mundo del cómic y la ilustración. Con una carrera versátil que abarca desde el humor gráfico y la novela gráfica hasta la no ficción y la historieta infantil, Casot es una artista multifacética que constantemente desafía y redefine los límites del medio. Espacio BANG.

16:30 – 18:00 hs. Taller Infantil de Construcción de Personajes.

A cargo de la Profesora Martina Amici de la Escuela Primaria Nro. 1520 “Antonio Berni” de Rosario. Espacio 302 - Subsuelo Espacio CRACK.

16:45 - 17:30 hs. Construyendo Más Allá de las Fronteras.

Conversaremos con panelistas de distintas nacionalidades sobre lo que significa CrackBangBoom como un espacio de encuentro para la historieta sudamericana. Una mesa de colegas de la región sudamericana hablando de cómo influye CBB en sus agendas profesionales, y cómo se dan encuentros que después llevan a proyectos editados entre países, o a conexiones entre eventos. Espacio CRACK.

16:45 - 17:15 hs. Angirú 3.

Rabdomantes Ediciones suma un nuevo libro a nuestra colección dedicada a los más chicos. Esta vez los Angirú tendrán su aventura más desafiante: evitar la quema de pastizales en las islas. Con Ernesto Parrilla y Nacho Yunis. Espacio BANG.

17:15 - 17:45 hs. Los Hijos de Jesús.

Presentación del libro "Los hijos de Jesús" de Los Aspirantes Ediciones. Con presencia de Matías Di Stefano y Leo Cabrera. Espacio BANG.

17:30 - 18:00 hs. El Libro de Arena.

Black Cat presenta “El Libro de Arena”, Sketchbook de Carlos Dearmas sobre el Universo Sandman publicado en conjunto con Meridiana. Espacio CRACK.

17:45 - 18:45 hs. El Último Café.

¿Quiénes se sentarán a charlar en esta última mesa de café de la Crack del 2024? ¡Es un misterio tan grande que seguro no te lo vas a perder! Espacio BANG.

18:00 - 18:45 hs. Hábitos Saludables para Hacer Historietas y no Morir en el Intento.

Miembros de ADA (Asociación de Dibujantes de Argentina) junto a profesionales invitados conversan sobre el manejo de tiempos de trabajo, el orden y la disciplina necesaria, la relación entre dibujante, guionista y editor, y analizarán “errores” comunes o prácticas que suelen traer problemas. Espacio CRACK.

19:30 - 20:00 hs. Cierre de CrackBangBoom13.

Cierre del Décimo Tercer Encuentro Internacional de Historietas. Espacio BANG.