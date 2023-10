Cielo Razzo celebra 30 años de carrera con un nuevo show en Rosario

“El balance de estos 30 años de carrera me parece que es positivo, no tenemos dudas de eso”, dijo Pablo Pino a La Capital. “Por lo menos es lo que hablamos en nuestras charlas post shows o en los viajes. Todos sentimos que es una buena vida la que estamos teniendo, y pudimos transitarla disfrutando de la música, haciendo lo que más nos gusta, que es componer, ensayar, tocar y tratar de dejar alguna idea positiva dentro de esta experiencia. La banda nos enseñó a ver la vida de otra manera, y no es poca cosa. Sabemos que no es fácil convertir la música en una herramienta de laburo y de defensa en este mundo, pero a nosotros la música nos da de comer y nos llena el alma”, se explayó el cantante.