Joaquín Furriel confirmó que está de novio: quién es la abogada que conquistó al actor

Tras anunciar su separación de Guillermina Valdés en junio del año pasado, el actor habló por primera vez sobre su nueva novia

Poco se sabe acerca de la vida personal de Joaquín Furriel . Si bien siempre es noticia por sus nuevos proyectos y trabajos en series o películas, el actor argentino elige mantener su vida privada lejos del ojo mediático. Sin embargo, recientemente confirmó que está nuevamente enamorado.

Tras anunciar su separación de Guillermina Valdés en junio del año pasado, el actor fue vinculado sentimentalmente con varias figuras del espectáculo argentino. Incluso, hace un tiempo se rumoreó que había tenido una relación con Pampita .

Ahora, Furriel confirmó su noviazgo con una abogada española. Los primeros rumores surgieron cuando fue visto junto a una joven disfrutando de unas vacaciones en las Cataratas del Iguazú. Fue la periodista Pochi de Gossipeame quien reveló que el actor se alojó en un hotel donde compartió desayuno, pileta y spa con una misteriosa mujer. Poco después, los usuarios de redes sociales descubrieron de quién se trataba: Marta Campuzano, una abogada española de perfil bajo.

Qué dijo Joaquín Furriel

Tras los rumores, en una entrevista en Agarrate Catalina, la periodista Catalina Dlugi le consultó al actor acerca de su nuevo supuesto vínculo. Joaquin Furriel respondió sin filtros: “No, no es un invento. Estoy con ella hace casi un año. Es una relación a caballo: cuando ella viene acá, estamos juntos; y cuando viajo a España, también. Así que todo bien por ahí también”.

Luego agregó: “Es un momento muy hermoso a nivel laboral y emocional. Siempre estuve muy bien acompañado: mi familia, mi hija, mis amigos y mi pareja son mis pilares. Y es muy lindo poder compartir todo”.

Además el actor argentino dio detalles sobre el vínculo a distancia : “Yo me críe así. Es parte de mí, mi hermano vive en Palma de Mallorca”, explicó. Y, sumó: “España es un país que yo conozco muy bien. Mis abuelos eran españoles, yo tengo la ciudadanía española, o sea que no es un país que me resulte ajeno".

Quién es Marta Campuzano

Poco se sabe acerca de la nueva pareja del actor argentino. Marta Campuzano es una abogada y ceramista española que mantiene un perfil bajo y lejos del ojo público.

En sus redes sociales, la joven comparte principalmente imágenes relacionadas con sus lecturas, reseñas de películas y series, además de algunas de sus creaciones en cerámica. Hasta el momento, no publicó fotos junto a Joaquín Furriel.