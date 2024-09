Charly García estrena su nuevo disco en el Día del Maestro

El lado B comienza con “Juan Represión” (que había quedado afuera de la edición original de “Pequeñas Anécdotas de las Instituciones” de Sui Generis en 1974), “Estrellas al caer (con la melodía de “Chipi Chipi”), “La pelícana y el androide” (con la voz de Luis Alberto Spinetta) “Watching the Wheels” (un cover de John Lennon), “La lógica del escorpión” y “Rock and Roll Star” (versión de “So You Want To Be a Rock’n Roll Star·, de The Byrds).

Los aliados del disco

Charly tomó el concepto para el álbum de la película “Mr. Arkadin” (1955), dirigida y co protagonizada por Orson Welles, quien narra la fábula de la rana y el escorpión es mientras encarna a Gregory Arkadin, un misterioso millonario que a un ex convicto para que investigue sobre su propio pasado.

El arte de tapa del disco fue diseñando Renata Schussheim en colaboración con Martín Gorricho. Fue grabado entre los estudios Happy Together y Romaphonic, siempre bajo las órdenes del joven Matías Sznaider, ingeniero de grabación y mezcla. Guillermo Tato Vega, personal manager de Charly, lo acompañó en todo el proceso.

Los músicos que hicieron “La lógica del Escorpión” junto a García son Fabián Quintiero, Fernando Samalea, Fernando Kabusacki, Hilda Lizarazu, y los chilenos Kiuge Hayashida en la guitarra y Toño Silva en la batería.