Casamiento de Oriana Sabatini y Dybala: la curiosa condición que le pusieron a sus invitados

La cantante y el futbolistas optaron por no permitir el uso de teléfonos y cámaras durante el día más importante de sus vidas. Catherine Fulop, madre de Oriana, ya lo había adelantado en diáloog con la prensa.

"Quieren que los invitados estén relajados, disfrutando el momento y el presente. A veces me pongo nerviosa y digo: 'ay, que lindo eso. Lo voy a capturar'. Pero no, ¿para qué lo voy a capturar yo si hay alguien contratado para eso? De hecho, ellos lo dicen en su tarjeta, que todos los momentos van a ser capturados y compartidos. Pero sobre todo es para que no se lo pierdan", explicó hace algunas semanas en Cortá por Lozano.