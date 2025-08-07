"Merlina": con una publicidad de Oriana Sabatini llegó la segunda temporada a Netflix

En un divertido video, la argentina pide ser docente en la Academia Nunca Más, por sus dotes en la tanatopraxia, la presentación estética de los cadáveres. La acompañan Marti Benza y Lucas Spadafora

Con una publicidad protagonizada por Oriana Sabatini, Lucas Spadafora y Marti Benza, la segunda temporaa de "Merlina" llegó a Netflix

Finalmente, la primera parte de la segunda temporada de "Merlina" , la tenebrosa serie protagonizada por Jenna Ortega, llegó a Netflix. Unas horas antes de su estreno, la plataforma de la N roja compartió una publicidad protagonizada por la argentina Oriana Sabatini , quien es especialista en una particular disciplina: la tanatopraxia . Se trata del conjunto de técnicas y métodos para el cuidado estético de un cadáver, incluyendo la preparación para el velorio.

En el divertido video, Sabatini se presenta como una profesional en tanatopraxia y pide ser una nueva profesora en la academia "Evermore", donde estudia Merlina Addams. Con un humor oscuro, la esposa de Paulo Dybala comienza a preparar un cadáver para su velorio.

Además de la actriz de "Aliados", otras dos figuras argentinas participan de la propaganda de "Merlina". Por un lado, la influencer Marti Benza es la ayudante de Sabatini. En la publicidad, Benza "hace su gracia": habla al revés. Es decir, da vuelta las letras de todas las palabras y las dice al inverso.

Por otro lado, Lucas Spadafora interpreta el rol del "cadáver" que Oriana Sabatini prepara para el velorio, mostrando sus dotes en la tanatopraxia.

La segunda temporada de "Merlina"

La segunda temporada de una reconocida serie llega a Netflix. Se trata de la continuación de "Merlina", uno de los hits de N roja durante el año 2022. Ahora, tras más un año y medio de espera los fans de la nueva versión de "Los locos Addams" podrán disfrutar de unos capítulos más.

De esta manera, el gigante del streaming vuelve a apostar a "Merlina", la serie que revitaliza el legado de la famosa Familia Addams y que con tan solo una temporada ya ha sabido cosechar fans. No solo se estrenará la segunda temporada, sino que también fue confirmada la tercera.

Finalmente, la espera terminó para los fans de "Merlina". La mala noticia es que la segunda temporada se estrena en dos partes: la primera entrega el próximo 6 de agosto, y la segunda el 3 de septiembre. Contará con ocho capítulos, cuatro estarán disponibles en agosto y la otra mitad en septiembre.

En esta nueva entrega, el personaje interpretado por Jenna Ortega volverá a recorrer los pasillos de la Academia Nunca Más. Allí la esperarán nuevos enemigos, y desafíos que aumentarán el suspenso de la producción. Merlina vivirá otro año de caos, siempre inmersa en una estética gótica.

Vale recordar que si bien la primera temporada de la serie protagonizada por Jenna Ortega fue estrenada en noviembre de 2022, la filmación de su continuación fue demorada por el paro de guionistas en el año 2023. Finalmente, el rodaje comenzó en abril 2024. Con el toque distintivo de Tim Burton, las grabaciones fueron trasladadas de Rumania a Islandia, lo que le dará un nuevo aire gótico.

Uno de los puntos claves que se explorarán en los nuevos capítulos es la relación entre Merlina y Morticia, su madre, personaje al que Catherine Zeta-Jones le da vida.

Además, se incorpora una diva del pop al elenco. Se trata de Lady Gaga, quien interpretará a una particular profesora de la Academia Nunca Más.