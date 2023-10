Andy Chango llega a Rosario con "Un Piano y 4 manos" junto a Hernán Jacinto

“Un piano y 4 manos es un espectáculo intimista que pretende luchar contra la inteligencia artificial (IA) de la mano de la sensibilidad (Hernán Jacinto) y la locura natural (Andy Chango)”, describen sus protagonistas, quienes prometen un show que no va a decepcionar.

En la previa, Andy Chango charló con los chicos de #Enchastre , de Brindis TV , y se mostró ilusionado con el show. " Recuperé el amor a la música y al piano que no toco hace casi 10 años. Estoy escuchando mucha música clásica como cuando era joven también y eso me hace recontra feliz", confió.

Asimismo, el músico y ahora actor anticipó una noche en la que no van a faltar "momentos musicales de fantasía" ni "canciones pop y letras graciosas donde tocamos a cuatro manos" .

"El show resume un poco lo clásico y la locura. Me encuentro en una buena etapa en la que combino las dos cosas. Hubo momentos de mi vida donde una parte se apoderó de la otra, donde era solo locura, rock y mucha noche. Después se fue equilibrando un poco y ahora estoy entrando en una especie de la tercera edad precoz donde recupero cosas de la temprana juventud como la música clásica", analizó.

Sobre el final de la nota, Andy habló sobre la particular relación con su psicóloga y reveló una anécdota: la que la llamó en pleno acto sexual. "Ella es mi consejera, como mi gabinete presidencial. Le hago caso en todo y me va bien. No es una psicóloga tradicional que hablamos de cosas del pasado, vamos a lo concreto", resaltó.

CHARLAMOS CON ANDY CHANGO | #ENCHASTRE

Las entradas para "Un Piano y 4 manos" se pueden adquirir a través de entradaplay.com y en Amadeus Rock (Córdoba 1369).

Brindis Tv es una plataforma de streaming de la ciudad de Rosario que cuenta con una programación de más de 50 horas semanales con cinco programas diarios y seis programas semanales. Transmite en vivo a través de sus canales de Youtube y Twitch de lunes a viernes de 9 a 17. También están en Instagram y Tik Tok.