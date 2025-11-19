La Capital | Ovación | Central

En Central, Holan empezó a mostrar cartas: con quién probó en lugar del suspendido Malcorra

El DT canalla, quien está en una encrucijada tras la expulsión del volante, se metió de lleno en el armado del equipo que el domingo recibirá a Estudiantes

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

19 de noviembre 2025 · 14:29hs
Ariel Holan se volvió de Avellaneda con la tristeza por la primera derrota del equipo y por la expulsión de Malcorra.

Virginia Benedetto / La Capital

Ariel Holan se volvió de Avellaneda con la tristeza por la primera derrota del equipo y por la expulsión de Malcorra.

Como hacía mucho no pasaba, Ariel Holan está en una verdadera encrucijada en la previa del partido del próximo domingo entre Central y Estudiantes, por los octavos de final del torneo Clausura. La ausencia de Ignacio Malcorra le genera el mayor problema de cara al armado del equipo, pero ya comenzó con las pruebas.

Esa expulsión que sufrió Nacho Malcorra en cancha de Independiente al término del partido fue la peor noticia que se trajo Central desde Avellaneda y fue lo que puso al DT canalla en una situación de mucha preocupación.

Lo primero que deberá decidir Holan es si mantiene un doble 5 mixto, con un volante central de marca y otro más de juego, o si opta por una dupla más combativa. En esa primera prueba que realizó el técnico ya dio alguna especie de indicio, lo que no quiere decir que es lo que vaya a ocurrir.

Qué podría analizar Holan

También puede ocurrir que después de evaluar a los posibles candidatos a ocupar el puesto de Malcorra (independientemente de las características que tenga), Holan decida en función de eso, del nivel en que estén esos futbolistas.

>>Leer más: Central tiene una carta fuerte en la manga, pero que la última vez no le dio el plus que se esperaba

En otra época las dudas no hubiesen sido tantas y el principal candidato sería Tomás O’Connor, un jugador que jugó en ese puesto desde que apareció en primera división. Bueno, Holan parece haberse sentido influenciado por esa lógica y en el primer equipo que probó fue justamente con O'Connor entre los once.

OcoVB
Tomás O'Connor jugó los segundo 45 minutos en la derrota de Central contra el Rojo. Podría ser titular ante Estudiantes.

Tomás O'Connor jugó los segundo 45 minutos en la derrota de Central contra el Rojo. Podría ser titular ante Estudiantes.

¿Qué es lo que podría jugarle en contra al juvenil? Que volvió a sumar minutos en este último partido, contra Independiente (había ido al banco ante San Lorenzo, pero no entro), ingresando en el entretiempo, después de casi tres meses de inactividad y con una intervención quirúrgica de rodilla en el medio.

Futbolísticamente, ya demostró que está en condiciones de bancarse la titularidad, más allá de que hace tiempo que está por debajo del nivel que supo mostrar, pero la falta de ritmo podría jugarle en contra.

Enzo Giménez siempre está ahí

Otro de los nombres a los que Holan podría echar mano es el de Enzo Giménez, quien tiene algunos partidos sobre el lomo en los que ingresó para jugar en esa posición. Pero lo cierto es que la primera carta parece ser la de O'Connor para hacerle compañía a Federico Navarro en esa mitad de cancha que deberá tomar todos los recaudos habidos y por haber a la hora de la contención, pero también la creatividad necesaria en la gestación.

>>Leer más: Central conoció el último detalle que le faltaba: el árbitro será Pablo Dóvalo

EnzoVB
Enzo Giménez tiene todos los boletos para ser titular el domingo. Por ahora está más cerca del lateral derecho que de otro puesto.

Enzo Giménez tiene todos los boletos para ser titular el domingo. Por ahora está más cerca del lateral derecho que de otro puesto.

Ya antes de que Holan realizara la primera prueba futbolística, hubo varias voces que se atrevieron a confirmar que Enzo Giménez iba a tener un puesto en el equipo. Podía ser como lateral por derecha, como alternativa en el doble 5 o bien como extremo. Y por lo ocurrido en la mañana de este miércoles esa suposición empezó a tomar más fuerza todavía.

El paraguayo volvió a hacerse cargo del lateral derecho, pese a que Holan había preservado a Emanuel Coronel porque estaba al límite con las amarillas. Y de no mediar imprevistos ese será su lugar contra Estudiantes el próximo domingo en el Gigante.

>>Leer más: Un cierre que convirtió la visita a Independiente en una mala noche para Central

Así, con el indicio sobre el posible reemplazante de Malcorra, más la sensación de que Giménez continuará como lateral, lo que restaba por resolver era el extremo por derecha. Allí las chances jugarían a favor de Gaspar Duarte, suplente contra el Rojo y con ingreso en el inicio del complemento.

El probable de Central

Holan tiene todavía dos entrenamientos fuertes en la semana antes del repaso del sábado, pero algunas cartas comenzó a mostrar. A juzgar por lo sucedido en esta práctica de miércoles, el probable de Central contra el Pincha sería con: Jorge Broun; Enzo Giménez, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar y Agustín Sández (el martes jugó los 90 minutos en el amistoso entre Paraguay y México); Federico Navarro y Tomás O'Connor; Gaspar Duarte, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Alejo Veliz.

Noticias relacionadas
Roberto Bonano y Fatu Broun posaron con la camiseta de arquero de Central en homenaje a la Copa Conmebol.

Central, arte y diseño: la historia detrás de la camiseta de arquero de la Copa Conmebol

Los futbolistas de Central festejan eufóricos uno de goles frente a River, en un triunfo clave en el Gigante.

Central tiene una carta fuerte en la manga, pero que la última vez no le dio el plus que se esperaba

El lanzamiento que hizo Central tuvo como modelos a cuatro futbolistas actuales y cuatro que fueron campeones de la Conmebol.

Central lanza una nueva línea de camiseta inspirada en el modelo utilizado en la Conmebol 95

Ricardo Bottura, recibió un merecido homenaje en el Concejo Municipal de Rosario.

Central en foco: distinción al fotógrafo que guarda para siempre los goles y alegrías canallas

Ver comentarios

Las más leídas

Hay tres nominados en Newells para ejercer la función de director deportivo

Hay tres nominados en Newell's para ejercer la función de director deportivo

Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste

Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Central tiene una carta fuerte en la manga, pero que la última vez no le dio el plus que se esperaba

Central tiene una carta fuerte en la manga, pero que la última vez no le dio el plus que se esperaba

Lo último

Vuelve el BNA Fest, el festival itinerante del Banco Nación que iniciará su temporada en Rosario

Vuelve el "BNA Fest", el festival itinerante del Banco Nación que iniciará su temporada en Rosario

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio con un vecino como acusado

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio con un vecino como acusado

Mercado inmobiliario: cuánto cuesta el metro cuadrado en Rosario

Mercado inmobiliario: cuánto cuesta el metro cuadrado en Rosario

Dos ex barrabravas de Newell's acusados por el secuestro y muerte de un empresario de Entre Ríos

Tanto Alejandro Ficcadenti como Sergio Di Vanni participaron en el secuestro realizando llamadas extorsivas a los familiares del empresario Gastón Tallone.
Dos ex barrabravas de Newells acusados por el secuestro y muerte de un empresario de Entre Ríos
Injerencia extranjera: quién es el miembro de Fundación Libertad acusado en México
Política

Injerencia extranjera: quién es el miembro de Fundación Libertad acusado en México

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio con un vecino como acusado
Policiales

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio con un vecino como acusado

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes y otros hechos
Policiales

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes y otros hechos

Trenes Argentinos vende pasajes para el verano: los destinos desde Rosario y los descuentos
La Ciudad

Trenes Argentinos vende pasajes para el verano: los destinos desde Rosario y los descuentos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hay tres nominados en Newells para ejercer la función de director deportivo

Hay tres nominados en Newell's para ejercer la función de director deportivo

Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste

Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Central tiene una carta fuerte en la manga, pero que la última vez no le dio el plus que se esperaba

Central tiene una carta fuerte en la manga, pero que la última vez no le dio el plus que se esperaba

Aumentó la nafta en Rosario y el litro cuesta casi 2.000 pesos en algunas estaciones

Aumentó la nafta en Rosario y el litro cuesta casi 2.000 pesos en algunas estaciones

Ovación
El triste momento en el que Carlos Bilardo se enteró de la muerte de Miguel Russo
OVACIÓN

El triste momento en el que Carlos Bilardo se enteró de la muerte de Miguel Russo

El triste momento en el que Carlos Bilardo se enteró de la muerte de Miguel Russo

El triste momento en el que Carlos Bilardo se enteró de la muerte de Miguel Russo

Boero presentó su plan de gestión para Newells y Roberto Sensini habló del nuevo entrenador

Boero presentó su plan de gestión para Newell's y Roberto Sensini habló del nuevo entrenador

Polémica en la Fórmula 1: la FIA descubrió una trampa oculta en Brasil

Polémica en la Fórmula 1: la FIA descubrió una trampa oculta en Brasil

Policiales
El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio con un vecino como acusado
Policiales

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio con un vecino como acusado

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes y otros hechos

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes y otros hechos

Dos ex barrabravas de Newells acusados por el secuestro y muerte de un empresario de Entre Ríos

Dos ex barrabravas de Newell's acusados por el secuestro y muerte de un empresario de Entre Ríos

Más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes en las que fue herido Dylan Cantero

Más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes en las que fue herido Dylan Cantero

La Ciudad
Vuelve el BNA Fest, el festival itinerante del Banco Nación que iniciará su temporada en Rosario
La Ciudad

Vuelve el "BNA Fest", el festival itinerante del Banco Nación que iniciará su temporada en Rosario

Mercado inmobiliario: cuánto cuesta el metro cuadrado en Rosario

Mercado inmobiliario: cuánto cuesta el metro cuadrado en Rosario

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Trenes Argentinos vende pasajes para el verano: los destinos desde Rosario y los descuentos

Trenes Argentinos vende pasajes para el verano: los destinos desde Rosario y los descuentos

El Hospital Vilela tendrá su plaza dorada con juegos accesibles y un árbol histórico
La Ciudad

El Hospital Vilela tendrá su "plaza dorada" con juegos accesibles y un árbol histórico

Actividad náutica en expansión: buscan potenciar el crecimiento del remo local
La Ciudad

Actividad náutica en expansión: buscan potenciar el crecimiento del remo local

El tiempo en Rosario: sigue el calor en la previa de otro alerta amarillo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sigue el calor en la previa de otro alerta amarillo

Llega el 33° Festival Internacional de Poesía de Rosario: una tradición en movimiento

Por Morena Pardo
Zoom

Llega el 33° Festival Internacional de Poesía de Rosario: una tradición en movimiento

La Justicia ordenó decomisar todos los bienes de Cristina Kirchner
Política

La Justicia ordenó decomisar todos los bienes de Cristina Kirchner

Plantas medicinales en Rosario: de qué se trata la farmacia viva de la UNR
La Ciudad

Plantas medicinales en Rosario: de qué se trata la "farmacia viva" de la UNR

Fraude con combustibles: 14 policías seguirán presos hasta mayo
POLICIALES

Fraude con combustibles: 14 policías seguirán presos hasta mayo

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro
La Ciudad

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

El dólar mayorista quebró una racha bajista y volvió a ubicarse en $1.400
Economia

El dólar mayorista quebró una racha bajista y volvió a ubicarse en $1.400

Central-Estudiantes: las dos bajas sensibles con las que el Pincha vendrá al Gigante
OVACIÓN

Central-Estudiantes: las dos bajas sensibles con las que el Pincha vendrá al Gigante

La gran nube de polvo que afecta a Buenos Aires no llegaría a Rosario
La Ciudad

La gran nube de polvo que afecta a Buenos Aires no llegaría a Rosario

La comisión investigadora de $Libra tiene malas noticias para Javier Milei y Karina
Politica

La comisión investigadora de $Libra tiene malas noticias para Javier Milei y Karina

Vassalli: la UOM denunció incumplimientos y el conflicto se reaviva
Economía

Vassalli: la UOM denunció incumplimientos y el conflicto se reaviva

Junto a los vecinos, la plaza de barrio Hume estrenó obras de remodelación
La Ciudad

Junto a los vecinos, la plaza de barrio Hume estrenó obras de remodelación

Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos
Policiales

Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos

Indagarán al juez Salmain por la causa que lo involucra al financista Whpei
Policiales

Indagarán al juez Salmain por la causa que lo involucra al financista Whpei

Preventiva para un hombre que quiso matar a su pareja en Puerto San Martín
Policiales

Preventiva para un hombre que quiso matar a su pareja en Puerto San Martín

Estados Unidos quiere hacerse cargo de la reconstrucción de Gaza
El Mundo

Estados Unidos quiere hacerse cargo de la reconstrucción de Gaza

El balance de Colectividades mostró récords y una sorpresa
La Ciudad

El balance de Colectividades mostró récords y una sorpresa

Investigan a fiscal de San Jorge por presunta denuncia falsa de robo de neumáticos
LA REGION

Investigan a fiscal de San Jorge por presunta denuncia falsa de robo de neumáticos