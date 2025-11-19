En Central, Holan empezó a mostrar cartas: con quién probó en lugar del suspendido Malcorra

El DT canalla, quien está en una encrucijada tras la expulsión del volante, se metió de lleno en el armado del equipo que el domingo recibirá a Estudiantes

Ariel Holan se volvió de Avellaneda con la tristeza por la primera derrota del equipo y por la expulsión de Malcorra.

Como hacía mucho no pasaba, Ariel Holan está en una verdadera encrucijada en la previa del partido del próximo domingo entre Central y Estudiantes, por los octavos de final del torneo Clausura. La ausencia de Ignacio Malcorra le genera el mayor problema de cara al armado del equipo, pero ya comenzó con las pruebas.

Esa expulsión que sufrió Nacho Malcorra en cancha de Independiente al término del partido fue la peor noticia que se trajo Central desde Avellaneda y fue lo que puso al DT canalla en una situación de mucha preocupación.

Lo primero que deberá decidir Holan es si mantiene un doble 5 mixto, con un volante central de marca y otro más de juego, o si opta por una dupla más combativa. En esa primera prueba que realizó el técnico ya dio alguna especie de indicio, lo que no quiere decir que es lo que vaya a ocurrir.

También puede ocurrir que después de evaluar a los posibles candidatos a ocupar el puesto de Malcorra (independientemente de las características que tenga), Holan decida en función de eso, del nivel en que estén esos futbolistas.

>>Leer más: Central tiene una carta fuerte en la manga, pero que la última vez no le dio el plus que se esperaba

En otra época las dudas no hubiesen sido tantas y el principal candidato sería Tomás O’Connor, un jugador que jugó en ese puesto desde que apareció en primera división. Bueno, Holan parece haberse sentido influenciado por esa lógica y en el primer equipo que probó fue justamente con O'Connor entre los once.

OcoVB Tomás O'Connor jugó los segundo 45 minutos en la derrota de Central contra el Rojo. Podría ser titular ante Estudiantes. Virginia Benedetto / La Capital

¿Qué es lo que podría jugarle en contra al juvenil? Que volvió a sumar minutos en este último partido, contra Independiente (había ido al banco ante San Lorenzo, pero no entro), ingresando en el entretiempo, después de casi tres meses de inactividad y con una intervención quirúrgica de rodilla en el medio.

Futbolísticamente, ya demostró que está en condiciones de bancarse la titularidad, más allá de que hace tiempo que está por debajo del nivel que supo mostrar, pero la falta de ritmo podría jugarle en contra.

Enzo Giménez siempre está ahí

Otro de los nombres a los que Holan podría echar mano es el de Enzo Giménez, quien tiene algunos partidos sobre el lomo en los que ingresó para jugar en esa posición. Pero lo cierto es que la primera carta parece ser la de O'Connor para hacerle compañía a Federico Navarro en esa mitad de cancha que deberá tomar todos los recaudos habidos y por haber a la hora de la contención, pero también la creatividad necesaria en la gestación.

>>Leer más: Central conoció el último detalle que le faltaba: el árbitro será Pablo Dóvalo

EnzoVB Enzo Giménez tiene todos los boletos para ser titular el domingo. Por ahora está más cerca del lateral derecho que de otro puesto. Virginia Benedetto / La Capital

Ya antes de que Holan realizara la primera prueba futbolística, hubo varias voces que se atrevieron a confirmar que Enzo Giménez iba a tener un puesto en el equipo. Podía ser como lateral por derecha, como alternativa en el doble 5 o bien como extremo. Y por lo ocurrido en la mañana de este miércoles esa suposición empezó a tomar más fuerza todavía.

El paraguayo volvió a hacerse cargo del lateral derecho, pese a que Holan había preservado a Emanuel Coronel porque estaba al límite con las amarillas. Y de no mediar imprevistos ese será su lugar contra Estudiantes el próximo domingo en el Gigante.

>>Leer más: Un cierre que convirtió la visita a Independiente en una mala noche para Central

Así, con el indicio sobre el posible reemplazante de Malcorra, más la sensación de que Giménez continuará como lateral, lo que restaba por resolver era el extremo por derecha. Allí las chances jugarían a favor de Gaspar Duarte, suplente contra el Rojo y con ingreso en el inicio del complemento.

El probable de Central

Holan tiene todavía dos entrenamientos fuertes en la semana antes del repaso del sábado, pero algunas cartas comenzó a mostrar. A juzgar por lo sucedido en esta práctica de miércoles, el probable de Central contra el Pincha sería con: Jorge Broun; Enzo Giménez, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar y Agustín Sández (el martes jugó los 90 minutos en el amistoso entre Paraguay y México); Federico Navarro y Tomás O'Connor; Gaspar Duarte, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Alejo Veliz.