Funes: Casa Zulú se muda e inaugura un teatro con la premiada obra "Fe Ciega"

El Centro Multidisplinario Casa Zulú, de Funes , se mudó a su nueva sede de José Ingenieros 3979, donde inaugurará una sala teatral este sábado 24 de octubre, a las 20.30, con un brindis de apertura y la premiada obra “Fe Ciega”

El Centro Multidisplinario Casa Zulú , de Funes , se mudó a su nueva sede de José Ingenieros 3979, donde inaugurará una sala teatral este sábado 24 de octubre, a las 20.30, con un brindis de apertura y la obra “Fe Ciega”.

La obra, ganadora de la 38° Fiesta Provincial del Teatro de Santa Fe, cuenta con las actuaciones de Juan Nemirovsky, Martín Fumiato y Juan Rodríguez y es dirigida por Francisco Fisssolo.

La sinopsis de “Fe Ciega” da cuenta que en una concesionaria familiar, tres sujetos tratan de superar el abandono de su vendedor estrella y recurren a una serie de embrujos químicos y conexiones estrambóticas. ¿Hasta dónde resistirán este experimento? ¿Resistirán?.

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Casa Zulú es dirigida por su fundadora, la counselor gestáltica formada en arte dramático, Gabriela Plano, y la sala teatral está a cargo de la gestora cultural, actriz, profesora y directora de teatro Viviana Trasierra.

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“Casa Zulú se ha mudado y celebra tener, al fin, casa propia donde un nuevo ciclo en la historia de este centro multidisciplinario ya ha comenzado. Y uno de los grandes desafíos que ha encarnado su directora, Gabriela Plano, es la inauguración de su sala teatral” declaró Viviana Trasierra a La Capital.

-¿Qué significa abrir esta sala teatral en Casa Zulú?

-Abrir nuestro propio espacio, y en especial esta sala teatral, después de seis años ininterrumpidos trabajando con la comunidad de Funes y alrededores en propuestas y disciplinas vinculadas al cuerpo en todas sus dimensiones es, ante todo, cumplir un sueño muy anhelado, el de apostar fuerte a la cultura, y en la ciudad que hemos elegido para vivir. Funes es una ciudad que aloja un público muy receptivo, que siempre ha abrazado las propuestas artísticas que hemos brindado con gran adherencia, y siempre agradece ser parte de experiencias que les movilicen y transformen. Y si además, eso acontece en nuestra ciudad, sin la necesidad de trasladarse a Rosario para disfrutar de una buena obra ó un concierto, es casi tocar la felicidad por un rato. Inaugurar esta sala es, además, una manera de reconocer a los artistas locales y darles lugar, que encuentren en Casa Zulú un terreno fértil donde poder seguir creciendo.

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-¿El teatro es sanador?

-Creemos profundamente en el arte como una necesidad humana, como una experiencia que nos permite reconocernos, cuestionarnos, emocionarnos y descubrir otras maneras de mirar la vida. Y el teatro, en particular, se hace en un presente vivo, de pura comunión con otros; su esencia es el encuentro real con un otro, un rasgo imposible de reemplazar por ninguna pantalla ó IA. Por eso hacemos teatro, y por eso la gente todavía quiere ir al teatro porque en algún lugar nos pone a salvo. Es extraordinario: sucede en un tiempo y espacio compartidos, y es irrepetible cada vez. En momentos de tanta incertidumbre como el actual, los espacios donde podemos encontrarnos con otros, mirarnos, escucharnos, pensar, y sentir juntos adquieren todavía más sentido.

-¿Hay que tener una Fe Ciega para inaugurar una sala teatral en Funes en el contexto económico nacional?

-¡Qué buena pregunta! ¡No no! (risas) No se trata de tener una fe ciega, pero sí una fe profunda en aquello que consideramos vital, eso que nos sostiene, que nos ayuda a resistir y nos hace ser lo que somos. Es una mezcla de fe, deseo, voluntad, convicción, decisión… Estamos muy conscientes del contexto socioeconómico y de las dificultades que implica sostener un espacio cultural. Pero también creemos que la cultura nunca fue, ni es, ni debe ser, un lujo que pueda esperar las condiciones ideales. Nos permitimos hablar de algo que va más allá de lo económico: el compromiso con la cultura, como una misión íntima y a la vez compartida, la convicción profunda de que la salida es colectiva, y la responsabilidad individual que implica eso mismo, y la decisión hecha acción de seguir creando la vida que ansiamos vivir, a pesar de, y mucho más aún, en tiempos de tristezas, incertidumbre y desasosiego. El teatro nos salva, siempre.

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-¿Por qué eligieron "Fe Ciega" para inaugurar la sala?

-En un trabajo conjunto de las productoras de Casa Zulú, Teatro en Funes y Doo Boop, la obra invitada para nuestra noche inaugural es “Fe Ciega” por varios motivos. Uno de ellos y ligando con la pregunta anterior es porque la obra también plantea una historia de resistencia, casi un clima de época, en la trama que tejen sus tres protagonistas interpretando a un padre, un hijo y un tío postizo, a cargo de una concesionaria de autos familiar que está en decadencia, esperando clientes que nunca llegan, y obligándolos a inventar estrategias y artilugios para mantener el negocio a flote. Otra de las razones que nos ha llevado a convocar esta obra es la excelencia de sus artistas, cuya reconocida trayectoria los ha llevado a escenarios de todo el país. Además de haber conformado un gran elenco, con un despliegue de actuaciones formidables encarnadas en Juan Nemirovsky, Martín Fumiato y Juan Rodríguez -quien también es el dramaturgo de la pieza teatral-, su director, Francisco Fissolo, está recientemente mudado a Funes, así que podemos decir que ya juega de local y es una alegría contar con su presencia en casa.

-¿Por qué creés que alguien debería ir a ver la obra?

-La obra es la ganadora de la 38º Fiesta Provincial de Teatro y acaba de terminar su sexta temporada de éxito, con más de 50 funciones a sala llena, así que esperamos que sea una gran noche la de su estreno en Casa Zulú, y la puedan disfrutar todas las personas amantes del teatro que quieran pasar una noche en un espacio muy hermoso que tiene nuestra ciudad. La agenda teatral continúa el domingo 25 de octubre a las 16 con la presentación de “La Máquina de ser feliz”, una obra para infancias escrita y dirigida por Carolina Hall, y protagonizada por David Gastelú y Soledad Murguía. Toda la información sobre la programación cultural de Casa Zulú puede consultarse en las redes de Casa Zulú y teatro_en_funes Y a los teléfonos 3415951977/3415311122.