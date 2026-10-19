La Capital | La Región | Funes

Funes: Casa Zulú se muda e inaugura un teatro con la premiada obra "Fe Ciega"

El Centro Multidisplinario Casa Zulú, de Funes, se mudó a su nueva sede de José Ingenieros 3979, donde inaugurará una sala teatral este sábado 24 de octubre, a las 20.30, con un brindis de apertura y la premiada obra “Fe Ciega”

Miguel Pisano

Por Miguel Pisano

19 de octubre 2026 · 14:10hs
Google Seguir a La Capital en Google
Fe Ciega: En una concesionaria familiar tres sujetas tratan de superar el abandono de su vendedor estrella

"Fe Ciega": En una concesionaria familiar tres sujetas tratan de superar el abandono de su vendedor estrella

El Centro Multidisplinario Casa Zulú, de Funes, se mudó a su nueva sede de José Ingenieros 3979, donde inaugurará una sala teatral este sábado 24 de octubre, a las 20.30, con un brindis de apertura y la obra “Fe Ciega”.

>>> Leer más: Funes: "Soy actriz desde muy chiquita: me disfrazaba de la Mujer Maravilla"

La obra, ganadora de la 38° Fiesta Provincial del Teatro de Santa Fe, cuenta con las actuaciones de Juan Nemirovsky, Martín Fumiato y Juan Rodríguez y es dirigida por Francisco Fisssolo.

Tratan de superar el abandono de su vendedor estrella

La sinopsis de “Fe Ciega” da cuenta que en una concesionaria familiar, tres sujetos tratan de superar el abandono de su vendedor estrella y recurren a una serie de embrujos químicos y conexiones estrambóticas. ¿Hasta dónde resistirán este experimento? ¿Resistirán?.

>>> Leer más: Cómo se gestó la primera película filmada en Funes

Casa Zulú es dirigida por su fundadora, la counselor gestáltica formada en arte dramático, Gabriela Plano, y la sala teatral está a cargo de la gestora cultural, actriz, profesora y directora de teatro Viviana Trasierra.

>>> Leer más: "Filmamos la primera película y ahora la primera serie hechas en Funes con actores locales"

“Casa Zulú se ha mudado y celebra tener, al fin, casa propia donde un nuevo ciclo en la historia de este centro multidisciplinario ya ha comenzado. Y uno de los grandes desafíos que ha encarnado su directora, Gabriela Plano, es la inauguración de su sala teatral” declaró Viviana Trasierra a La Capital.

-¿Qué significa abrir esta sala teatral en Casa Zulú?

-Abrir nuestro propio espacio, y en especial esta sala teatral, después de seis años ininterrumpidos trabajando con la comunidad de Funes y alrededores en propuestas y disciplinas vinculadas al cuerpo en todas sus dimensiones es, ante todo, cumplir un sueño muy anhelado, el de apostar fuerte a la cultura, y en la ciudad que hemos elegido para vivir. Funes es una ciudad que aloja un público muy receptivo, que siempre ha abrazado las propuestas artísticas que hemos brindado con gran adherencia, y siempre agradece ser parte de experiencias que les movilicen y transformen. Y si además, eso acontece en nuestra ciudad, sin la necesidad de trasladarse a Rosario para disfrutar de una buena obra ó un concierto, es casi tocar la felicidad por un rato. Inaugurar esta sala es, además, una manera de reconocer a los artistas locales y darles lugar, que encuentren en Casa Zulú un terreno fértil donde poder seguir creciendo.

>>> Leer más: Funes: la actriz Catalina Magnani es una figura del cine y el teatro

-¿El teatro es sanador?

-Creemos profundamente en el arte como una necesidad humana, como una experiencia que nos permite reconocernos, cuestionarnos, emocionarnos y descubrir otras maneras de mirar la vida. Y el teatro, en particular, se hace en un presente vivo, de pura comunión con otros; su esencia es el encuentro real con un otro, un rasgo imposible de reemplazar por ninguna pantalla ó IA. Por eso hacemos teatro, y por eso la gente todavía quiere ir al teatro porque en algún lugar nos pone a salvo. Es extraordinario: sucede en un tiempo y espacio compartidos, y es irrepetible cada vez. En momentos de tanta incertidumbre como el actual, los espacios donde podemos encontrarnos con otros, mirarnos, escucharnos, pensar, y sentir juntos adquieren todavía más sentido.

-¿Hay que tener una Fe Ciega para inaugurar una sala teatral en Funes en el contexto económico nacional?

-¡Qué buena pregunta! ¡No no! (risas) No se trata de tener una fe ciega, pero sí una fe profunda en aquello que consideramos vital, eso que nos sostiene, que nos ayuda a resistir y nos hace ser lo que somos. Es una mezcla de fe, deseo, voluntad, convicción, decisión… Estamos muy conscientes del contexto socioeconómico y de las dificultades que implica sostener un espacio cultural. Pero también creemos que la cultura nunca fue, ni es, ni debe ser, un lujo que pueda esperar las condiciones ideales. Nos permitimos hablar de algo que va más allá de lo económico: el compromiso con la cultura, como una misión íntima y a la vez compartida, la convicción profunda de que la salida es colectiva, y la responsabilidad individual que implica eso mismo, y la decisión hecha acción de seguir creando la vida que ansiamos vivir, a pesar de, y mucho más aún, en tiempos de tristezas, incertidumbre y desasosiego. El teatro nos salva, siempre.

>>> Leer más: Arroyo Seco: "Nadie en su sano juicio le daría plata a un pibe para hacer una película"

-¿Por qué eligieron "Fe Ciega" para inaugurar la sala?

-En un trabajo conjunto de las productoras de Casa Zulú, Teatro en Funes y Doo Boop, la obra invitada para nuestra noche inaugural es “Fe Ciega” por varios motivos. Uno de ellos y ligando con la pregunta anterior es porque la obra también plantea una historia de resistencia, casi un clima de época, en la trama que tejen sus tres protagonistas interpretando a un padre, un hijo y un tío postizo, a cargo de una concesionaria de autos familiar que está en decadencia, esperando clientes que nunca llegan, y obligándolos a inventar estrategias y artilugios para mantener el negocio a flote. Otra de las razones que nos ha llevado a convocar esta obra es la excelencia de sus artistas, cuya reconocida trayectoria los ha llevado a escenarios de todo el país. Además de haber conformado un gran elenco, con un despliegue de actuaciones formidables encarnadas en Juan Nemirovsky, Martín Fumiato y Juan Rodríguez -quien también es el dramaturgo de la pieza teatral-, su director, Francisco Fissolo, está recientemente mudado a Funes, así que podemos decir que ya juega de local y es una alegría contar con su presencia en casa.

-¿Por qué creés que alguien debería ir a ver la obra?

-La obra es la ganadora de la 38º Fiesta Provincial de Teatro y acaba de terminar su sexta temporada de éxito, con más de 50 funciones a sala llena, así que esperamos que sea una gran noche la de su estreno en Casa Zulú, y la puedan disfrutar todas las personas amantes del teatro que quieran pasar una noche en un espacio muy hermoso que tiene nuestra ciudad. La agenda teatral continúa el domingo 25 de octubre a las 16 con la presentación de “La Máquina de ser feliz”, una obra para infancias escrita y dirigida por Carolina Hall, y protagonizada por David Gastelú y Soledad Murguía. Toda la información sobre la programación cultural de Casa Zulú puede consultarse en las redes de Casa Zulú y teatro_en_funes Y a los teléfonos 3415951977/3415311122.

Noticias relacionadas
A nivel local, la gestión municipal de Alvear viene impulsando un modelo integral que conecta la infraestructura urbana con la actividad productiva y el bienestar de la comunidad.

Alvear marcó su presencia en "Urbanística 2026", la cumbre sobre el futuro urbano y metropolitano de la región

El intendente realizó un balance positivo del proceso desarrollado durante los últimos meses y aseguró que las gestiones permitieron acercar las demandas locales a los ámbitos donde se toman las decisiones.

Ruta 21: Arroyo Seco destacó avances en seguridad vial y estacionamiento tras gestiones con Provincia

El ciervo axis recibió atención especializada en una clínica de Rosario y se evalúa su traslado a una granja en La Ribera

Rescataron a un ciervo en Arroyo Seco: se recupera en una veterinaria de Rosario

El siniestro ocurrió este sábado a 80 kilómetros de Rosario.

Tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda

Las más leídas

Martino respondió sobre la posibilidad de volver a Newells para dirigir a Messi

Martino respondió sobre la posibilidad de volver a Newell's para dirigir a Messi

Dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $1.418 millones

Dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $1.418 millones

Tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda

Tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda

Hace falta una obra que sea monumental para transmitir el legado de Lionel Messi

"Hace falta una obra que sea monumental para transmitir el legado de Lionel Messi"

Lo último

Hockey inline: Las Toras hicieron un gran Mundial de Asunción con dos rosarinas entre sus filas

Hockey inline: Las Toras hicieron un gran Mundial de Asunción con dos rosarinas entre sus filas

Cómo ganar espacio de almacenamiento en WhatsApp sin borrar chats importantes

Cómo ganar espacio de almacenamiento en WhatsApp sin borrar chats importantes

Netflix: una película de terror con un violento chimpancé causa intriga en el top10

Netflix: una película de terror con un violento chimpancé causa intriga en el top10

Parkinson: es grave la situación de pacientes rosarinos por la falta de medicamentos

Afectados realizaron un encuentro masivo para pedir respuestas, y reclamar que el Estado intervenga para que el laboratorio normalice la entrega de la droga

Parkinson: es grave la situación de pacientes rosarinos por la falta de medicamentos
Asesinado por su exempleada doméstica: comienza el juicio por el crimen de un hombre de 84 años
Policiales

Asesinado por su exempleada doméstica: comienza el juicio por el crimen de un hombre de 84 años

Qué medicamentos deja de enviar Nación y cómo impacta en Santa Fe
La Ciudad

Qué medicamentos deja de enviar Nación y cómo impacta en Santa Fe

Cómo es el proyecto del gobierno provincial para cambiarle la cara a barrio  Mangrullo
La Ciudad

Cómo es el proyecto del gobierno provincial para cambiarle la cara a barrio  Mangrullo

Primera causa contra Pocholo, ligado a Los Menores: lo imputaron por lavado de activos
Policiales

Primera causa contra Pocholo, ligado a Los Menores: lo imputaron por lavado de activos

El Niño en Rosario: presentan un plan de obras, controles y multas
La Ciudad

El Niño en Rosario: presentan un plan de obras, controles y multas

Las más leídas
Martino respondió sobre la posibilidad de volver a Newells para dirigir a Messi

Martino respondió sobre la posibilidad de volver a Newell's para dirigir a Messi

Dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $1.418 millones

Dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $1.418 millones

Tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda

Tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda

Hace falta una obra que sea monumental para transmitir el legado de Lionel Messi

"Hace falta una obra que sea monumental para transmitir el legado de Lionel Messi"

Argentino de Rosario sufrió, pero dio el primer paso y ahora va por la Permanencia

Argentino de Rosario sufrió, pero dio el primer paso y ahora va por la Permanencia

Ovación
Arde la tabla anual: la mínima diferencia que separa a Central y otros cuatro equipos del título
Ovación

Arde la tabla anual: la mínima diferencia que separa a Central y otros cuatro equipos del título

Arde la tabla anual: la mínima diferencia que separa a Central y otros cuatro equipos del título

Arde la tabla anual: la mínima diferencia que separa a Central y otros cuatro equipos del título

Colapinto inicia la gira por América: días y horarios del GP de Estados Unidos de la Fórmula 1

Colapinto inicia la gira por América: días y horarios del GP de Estados Unidos de la Fórmula 1

El doble cinco de Herrera y Gómez Mattar puede influir en el funcionamiento de Newells

El doble cinco de Herrera y Gómez Mattar puede influir en el funcionamiento de Newell's

Policiales
Una mujer denunció que fue asaltada y abusada en un descampado de Ybarlucea
Policiales

Una mujer denunció que fue asaltada y abusada en un descampado de Ybarlucea

Asesinado por su exempleada doméstica: comienza el juicio por el crimen de un hombre de 84 años

Asesinado por su exempleada doméstica: comienza el juicio por el crimen de un hombre de 84 años

Primera causa contra Pocholo, ligado a Los Menores: lo imputaron por lavado de activos

Primera causa contra Pocholo, ligado a Los Menores: lo imputaron por lavado de activos

Policía detenido por golpear a su pareja y su hijo de cinco meses

Policía detenido por golpear a su pareja y su hijo de cinco meses

La Ciudad
Parkinson: es grave la situación de pacientes rosarinos por la falta de medicamentos
Salud

Parkinson: es grave la situación de pacientes rosarinos por la falta de medicamentos

Villa Hortensia abre sus jardines al cine de terror y las artes escénicas

Villa Hortensia abre sus jardines al cine de terror y las artes escénicas

El Niño en Rosario: presentan un plan de obras, controles y multas

El Niño en Rosario: presentan un plan de obras, controles y multas

Impulsan sanciones por crear y difundir imágenes íntimas falsas

Impulsan sanciones por crear y difundir imágenes íntimas falsas

Pequeños productores, grandes mercados: claves de la ganadería en EE.UU.
Agro

Pequeños productores, grandes mercados: claves de la ganadería en EE.UU.

Rosario reunirá a la cadena del trigo para debatir los desafíos del cultivo
Agro

Rosario reunirá a la cadena del trigo para debatir los desafíos del cultivo

Autos eléctricos: YPF proyecta cinco rutas con cargadores desde Rosario para 2027
Información General

Autos eléctricos: YPF proyecta cinco rutas con cargadores desde Rosario para 2027

Bancarios: nuevo aumento salarial, sueldo inicial de $2,6 millones y un bono millonario en noviembre
Economía

Bancarios: nuevo aumento salarial, sueldo inicial de $2,6 millones y un bono millonario en noviembre

El impresionante yate que compró Messi: pagó 10 millones de euros y tiene comodidades de lujo
Información General

El impresionante yate que compró Messi: pagó 10 millones de euros y tiene comodidades de lujo

Qué tan fácil es abrir un negocio en Rosario: qué lugar ocupa en un ranking de 30 ciudades argentinas
La Ciudad

Qué tan fácil es abrir un negocio en Rosario: qué lugar ocupa en un ranking de 30 ciudades argentinas

Un sacerdote murió aplastado por una cruz que cayó durante una misa transmitida en vivo
Información General

Un sacerdote murió aplastado por una cruz que cayó durante una misa transmitida en vivo

Juan Alberto Mateyko estalló contra Julieta Prandi por su separación de Emanuel Ortega: Así no
Zoom

Juan Alberto Mateyko estalló contra Julieta Prandi por su separación de Emanuel Ortega: "Así no"

Santa Fe desembarca en Neuquén con 170 empresas para potenciar la cadena Oil & Gas
Economía

Santa Fe desembarca en Neuquén con 170 empresas para potenciar la cadena Oil & Gas

Las ventas por el Día de la Madre 2026 bajaron 1,4%
Economía

Las ventas por el Día de la Madre 2026 bajaron 1,4%

El socialismo planifica la agenda 2027 para Rosario y su área metropolitana
Política

El socialismo planifica la agenda 2027 para Rosario y su área metropolitana

Suben la recompensa para esclarecer el crimen de un comerciante
La Ciudad

Suben la recompensa para esclarecer el crimen de un comerciante

Salud pública: diez hospitales realizarán más de 300 cirugías de vesícula y amígdalas desde este lunes
La Ciudad

Salud pública: diez hospitales realizarán más de 300 cirugías de vesícula y amígdalas desde este lunes

La Libertad Avanza de Santa Fe calienta motores rumbo a 2027

Por Javier Felcaro
Política

La Libertad Avanza de Santa Fe calienta motores rumbo a 2027

Violencia de género: buscan que la Justicia no mire para otro lado

Por Thamina Habichayn, para La Capital
Política

Violencia de género: buscan que la Justicia no mire para otro lado

El alcohol sigue encabezando los consumos problemáticos en Rosario y el país

Por Matías Petisce
La Ciudad

El alcohol sigue encabezando los consumos problemáticos en Rosario y el país

AFA Escala: convocan a presentar ideas innovadoras para el agro
Agro

AFA Escala: convocan a presentar ideas innovadoras para el agro

Las obras para los Juegos Suramericanos ya tienen destino y concesiones
La Ciudad

Las obras para los Juegos Suramericanos ya tienen destino y concesiones

Feria del Libro: último día para recorrer stands, escuchar y descubrir autores
La Ciudad

Feria del Libro: último día para recorrer stands, escuchar y descubrir autores

La Noche de las Peatonales no defraudó y se reeditó una fiesta
La Ciudad

La Noche de las Peatonales no defraudó y se reeditó una fiesta