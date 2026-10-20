"Despertar de primavera" llega a Rosario con Fer Dente: "Esta obra me enseñó todo lo que hoy sé"

El musical que el actor protagonizó en 2010 se presenta con un elenco renovado, esta vez bajo su dirección. Tendrá tres funciones en el teatro Broadway.

Alemania, fines del siglo XIX. En una sociedad conservadora y represiva, un grupo de adolescentes se abre paso entre las dudas, los descubrimientos y las preguntas propias de una etapa en la que todo parece cambiar, pero en un contexto en el que pocas cosas pueden decirse en voz alta. La sexualidad, la identidad y los conflictos con el mundo adulto atraviesan sus historias. Esa es la premisa de " Despertar de primavera", uno de los musicales más emblemáticos, que llega a Rosario este fin de semana con triple función bajo la dirección de Fernando Dente , justo cuando la primavera parece despertar en la ciudad.

“Despertar de primavera” es uno de esos musicales que cualquier amante del género seguramente conoce. La obra, cuyo título original es "Spring Awakening", está basada en la pieza del dramaturgo alemán Frank Wedekind, con música de Duncan Sheik y libro y letras de Steven Sater. El musical debutó en Broadway en 2006 y se convirtió en un fenómeno internacional: obtuvo ocho premios Tony y un Grammy.

En Argentina, se estrenó en marzo de 2010 en el teatro Astral de Buenos Aires. En aquella versión, con tan solo 20 años, Fer Dente interpretó a Melchior , su protagonista. Casi 15 años después, el actor decidió volver a la obra, esta vez desde la dirección, para llevarla a la cartelera porteña con un elenco renovado y en un contexto muy diferente.

Después de un casting abierto en el que participaron más de 5.000 personas, un nuevo grupo de artistas se puso en la piel de aquellos jóvenes de la Alemania de 1890 y la producción regresó a los escenarios en 2025. En Rosario , las funciones serán el viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de octubre a las 21, en el Teatro Broadway.

Antes de su llegada a la ciudad, Dente y los protagonistas del musical, participaron de una conferencia de prensa en la que estuvo presente La Capital. Allí compartieron sus miradas sobre la vigencia de la obra, el desafío de construir esta nueva versión y la importancia de llevarla a distintos puntos del país. También hubo lugar para hablar del vínculo de Dente con una historia que marcó su carrera y a la que hoy regresa desde otra perspectiva.

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Un elenco renovado para un clásico del teatro musical

La nueva versión de "Despertar de primavera" llega con un elenco de 15 artistas, encabezado por Octavio Murillo, en el papel de Melchior; Trini Montiel, como Wendla; y Tomás Wicz, quien interpreta a Moritz. El elenco se completa con Paz Gutierrez, Joaquín Scotta, Valentina Pergolini , Mariel Percossi, Felipe Paissanidis, Lare, Marto Rodríguez, Sol Tobías Córdoba, Vanesa Butera, Hernan Kuttel, Azul Mazzeo y Santiago Toledo.

“¿Con qué no se van a encontrar en esta obra? Es una historia de vida, de comunidad, de adolescencia, de superarse, de encontrar la identidad, de cuáles son las preguntas, dónde están las respuestas”, expresó Octavio Murillo en diálogo con la prensa rosarina.

Por su parte, Montiel resumió: “Es un grupo de adolescentes que tiene todas las emociones por las que atravesamos en esa época, que es tan intensa y tan extrema por momentos”. En ese sentido, señaló que esta versión propone una mirada particular sobre la historia. “Es una versión más utópica, no necesariamente en Alemania, pero sí se cuenta el despertar sexual, la búsqueda de la identidad, a través de la vida de los adolescentes”, comentó.

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Además de las temáticas que aborda, la obra plantea un desafío para sus actores por la intensidad emocional y el dramatismo de las escenas. En ese sentido, la solidez del elenco y el trabajo en equipo fueron fundamentales desde un principio . “Siempre hubo algo que Fer como director fomentó mucho, que fue el cuidado y el trabajo en equipo. El proceso consistió en hablar, comentar y sentarnos entre todos y ver cuál era la manera de atravesarlo mejor juntos", señaló. Según explicó, esa dinámica les permitió construir un espacio de confianza para abordar una historia que definió como “bastante desoladora”.

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De protagonista a director: volver a una obra que le cambió la vida

“Esta obra a mí me enseñó todo lo que hoy sé, porque me obligó a escucharme mucho y ahora a escuchar mucho a quienes elegí para que cuenten este cuento”. La frase de Fernando Dente resumió el particular vínculo que tiene con "Despertar de primavera", el musical que marcó su recorrido artístico y al que volvió, más de una década después, como director.

El regreso no solo supuso un cambio de rol, sino también la oportunidad de reencontrarse, releer y reinterpretar a la historia en un contexto social diferente, en el que las conversaciones sobre adolescencia, sexualidad e identidad ocupan otro lugar. “Creo que cambió en mí lo mismo que cambió en los espectadores”, señaló Dente. Y agregó: “Cuando la hice como actor en el 2010, los padres se levantaban en la mitad de la función y sacaban a los hijos de la sala porque pensaban que iban a ver otra cosa. Dieciséis años después, los padres traen a los hijos a la sala porque están desesperados por encontrar un disparador de charla con ellos”.

Para el director, ahí está uno de los puntos más fuertes del musical: la posibilidad de abrir a la conversación. “Esta obra abre el diálogo con los adolescentes, que muchas veces cuesta muchísimo a los padres tener acceso, primero, a que les presten atención y, segundo, a poder hablar un montón de temas”, explicó.

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Rosario, una parada clave para federalizar el teatro musical

La llegada de "Despertar de primavera" a Rosario también forma parte de una apuesta que Dente sostiene desde su trabajo como productor y director: llevar el teatro musical más allá de Buenos Aires. En los últimos años, el artista pasó por la ciudad con Heathers, en abril de 2023 y con Rent, en septiembre de de 2025.

“Es muy importante mover las obras. El teatro musical es una industria que para mí es federal”, afirmó. Y sumó: “Hay una frase que dice que Dios atiende en Buenos Aires, pero yo creo que el teatro musical realmente en Argentina, a cada rincón que vas, es algo latente que está pidiendo una plataforma que lo contenga y le dé espacio para expandirse”.

Para el director, impulsar ese crecimiento supone una responsabilidad para quienes producen y crean espectáculos. “Nosotros, los nuevos creadores, los nuevos productores, tenemos que tomar esa apuesta y esa responsabilidad y encontrar la manera, como somos argentinos, de ver que se pueda hacer”, sostuvo.

En esa iniciativa, Rosario ocupa un lugar especial. Dente se mostró entusiasmado por volver a la ciudad, a la que definió como “una usina de la cultura argentina”, y destacó a su público, al que consideró “exigente y con razón de serlo”.